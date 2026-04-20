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Ziehe Laufkundschaft an mit einer auffälligen Präsentation im Schaufenster
A large LED display is installed on the window inside the convenience store, vividly and brightly showcasing advertisements through the glass.
* Alle Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung.
* Bitte befolge die Installationsanleitung, um die Garantie in Anspruch nehmen zu können.
* Je nach Einbauort wird eine UV-Folie empfohlen.
Weltweit erste UL-Verifizierung für die Verfärbungsbeständigkeit von Bildschirmen
Indem wir den Fokus auf die Herausforderungen unserer Kunden gelegt haben, haben wir die weltweit erste UL-Verifizierung für die Verfärbungsbeständigkeit von Bildschirmen erhalten. Unsere neue Technologie verhindert das „Vergilben“ von Bildschirmen und gewährleistet gleichzeitig die Bildschirmqualität und Leistungsstabilität.
The left side of the screen has yellowing, degrading its quality, but with XS4P, which acquired the UL Verification for Display Anti-Discoloration Features, the screen is clear, safeguarding display quality.
* Weitere Informationen zur UL-Verifizierung findest du unter https://verify.ul.com/verifications/1382.
* Weltweit erste UL-Verifizierung in der Fertigungsindustrie.
Bildschirm für Schaufensteranzeige
LG bietet fortschrittliche technische Lösungen für einen kostenoptimierten Betrieb. Der XS4P erreicht eine beeindruckende Helligkeit von 4.000 Nits und weniger Stromverbrauch als RGB-Panels mit derselben Helligkeit.
Three different sizes of XS4P are installed on the window inside the cafe. The content plays clearly and vividly through the glass, even in the bright atmosphere.
Helligkeit jenseits des Schaufensters
Ein zur Fensterfront gerichteter Bildschirm erfordert eine höhere Leuchtkraft, da er durch das Fenster direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Der XS4P wurde speziell für Schaufensterumgebungen entwickelt und bietet eine brillante Helligkeit. Lebendige und dynamische Inhalte, die durch das Fenster angezeigt werden, ziehen die Aufmerksamkeit der Kunden auf Ihr Geschäft, selbst wenn diese eine polarisierte Sonnenbrille tragen.
Three different sizes of XS4P are installed on the window inside the phone store. The content plays vividly through the glass, allowing passersby to see it clearly, even in the bright atmosphere.
Optimiertes Design für optimale Raumnutzung
Mit seiner kompakten Größe und dem schlanken Design fügt sich der XS4P nahtlos in jede Geschäftseinrichtung ein. Sein Rahmen ist dünner als bei herkömmlichen Modellen, was eine nähere Installation am Fenster ermöglicht und Kunden ein verbessertes Seherlebnis bietet. Darüber hinaus kann an der Rückseite des XS4P ein standardmäßiger UHD-Bildschirm angebracht werden, sodass es als beidseitiger Bildschirm genutzt werden kann.
Three different sizes of XS4P are installed on the window inside the phone store. The content plays vividly through the glass, allowing passersby to see it clearly, even in the bright atmosphere.
* Das herkömmliche Modell bezieht sich auf den XS2E.
* Die Halterung ist separat erhältlich.
* Ausschließlich für 75XS4P verfügbar
Hohe Leistung dank webOS 6.0
Quad-Core-SoC (System-on-Chip) kann mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen, ohne dass ein separater Mediaplayer erforderlich ist. Zusätzlich verbessert die webOS 6.0-Plattform nicht nur den Benutzerkomfort dank einer intuitiven Benutzeroberfläche, sondern auch die Web-App-Integration mit der aktualisierten Node JS-/Chromium-Version.
It has improved user convenience by utilizing the SoC and webOS.
Fernverwaltung, Echtzeit-Kontrolle
(Inhaltsmanager)
Ein wesentlicher Vorteil von Schaufensterbildschirmen gegenüber Produktständern ist die Möglichkeit, häufig wechselnde Werbeinhalte und Preisinformationen mühelos zu verwalten. Die webbasierte Inhaltelösung von LG ist intuitiv und benutzerfreundlich und bietet Benutzern jederzeit und überall vollständigen Zugriff auf aktuelle und historische Daten über ihre Mobilgeräte. So können Benutzer das Gerät in Echtzeit aus der Ferne überwachen, anpassen und steuern.
Users can monitor and control their displays through a mobile phone and a laptop.
* Funktion über kabelgebundene LAN-Verbindung zugänglich
Großer Bereich an Betriebstemperaturen
Der XS4P ist in einem großen Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 40 °C einsetzbar.
A display is working well in an environment of 0~40°C.
* Bestätigt durch interne Tests von LG. Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C (ohne direkte Sonneneinstrahlung; mit direkter Sonneneinstrahlung im Kühlsystem), 0 °C bis 30 °C (mit direkter Sonneneinstrahlung)
Schutzbeschichtung
Die Schutzbeschichtung mit Staubschutz schützt die Schalt- und Leistungsplatinen vor Staub, Metallpartikeln, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen und sorgt so für solide Haltbarkeit und langfristige Zuverlässigkeit.
The XS4P has a conformal coating making it resistant to dust and salinity in moisture.
* Bestätigt durch interne Tests von LG
Verbesserter Leiser Modus
Das XS4P behebt Probleme im Zusammenhang mit Anzeigegeräuschen. Es verfügt über einen verbesserten Ruhemodus, der mit 2.500 Nits und minimaler Lüftergeräuschentwicklung funktioniert.
The real estate office has two displays installed inside the window. The XS4P model's low fan noise enables smooth communication and conversation even when sitting close to the display.
Komfortable Installation mit kalkulierter Präzision
Der XS4P ist mit einem Nivellierwerkzeug ausgestattet, das dem Benutzer die Neigung des Geräts anzeigt und so eine präzise Installation des Bildschirms ermöglicht. Zusätzlich unterstützt das horizontale Sensorwerkzeug den Benutzer bei der Überprüfung der korrekten Installationsrichtung. Bei fehlerhafter Installation gibt der XS4P sogar Warnmeldungen aus.
A display is installed without tilting using the Leveler Tool. With the equipped Horizontal Sensor Tool, the display can be reinstalled in the correct direction if it is incorrectly installed.
* Die Drehrichtung ist bei den Modellen 49/55 und 75 unterschiedlich.
Key Feature
- UL-verifizierter Bildschirm mit Verfärbungsbeständigkeit
- Auflösung: 3.840 × 2.160 (UHD)
- Helligkeit: 4.000 Nit (typ.), 3.200 Nit (min.)
- Hochformat/Querformat
- Platzsparend
Alle Spezifikationen
DISPLAY
Panel-Technologie
IPS / M+
Art der Hintergrundbeleuchtung
Direct
Bildseitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
3840 x 2160 (UHD)
Wiederholrate
60Hz
Helligkeit
4,000nit (Typ), 3,200nit(Min)
Kontrastverhältnis
1,200:1
Dynamic CR
500,000:1
Farbraum
NTSC 68%
Betrachtungswinkel (H x V)
178º x 178º
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
1.07 Billion colors
Reaktionszeit
8ms(G to G)
Oberflächenbehandlung (matt)
3%
Lebensdauer
50,000Hrs (Typ.)
Betriebsstunden (Stunden/Tag)
24/7
Hoch-/Querformat
YES / YES
QWP (Quarter Wave Plate)
YES
ANSCHLÜSSE
HDMI-Eingang
YES (1ea)
HDMI-Eingang (HDCP-Ver.)
1.4
DP-Eingang
YES (HDCP 1.3)
DVI-D-Eingang
NO
RGB-Eingang
NO
Audioeingang
NO
RS232C-Eingang
YES
RJ45-Eingang (LAN)
YES (1ea)
IR-Eingang
YES
USB-Anschluss
USB2.0 Type A (1ea)
HDMI-Ausgang
NO
DP-Ausgang
YES
Audioausgang
NO
Touch-USB
NO
Ausgang externe Lautsprecher
YES
RS232C-Ausgang
YES
RJ45-Ausgang (LAN)
YES
IR-Ausgang
YES (Sharing RS232C Out)
Daisy Chain
NO
MECHANISCHE SPEZIFIKATION
Rahmenfarbe
Black
Rahmenbreite
Even bezel : 13.8mm
Gewicht (nur Monitor)
39.6kg
Gewicht (Display und Standfuß)
NO
Packgewicht
50Kg
Monitor-Abmessungen (B x H x T)
1679.2 x 957.6 x 104mm
Monitor-Abmessungen mit Standfuß (B × H × T)
NO
Kartonabmessungen (B x H x T)
1816 x 1106 x 285mm
Griff
YES
VESA-Standardbefestigungsschnittstelle
600 x 400 mm
FUNKTION – HARDWARE
Interner Speicher (eMMC)
16GB
WLAN/BT (integriert)
YES
Temperatursensor
YES
Autom. Helligkeitssensor
YES
Pixelsensor
NO
Näherungssensor
NO
Stromsensor
NO
BLU-Sensor
NO
Feuchtigkeitssensor
NO
Beschleunigungssensor (Gyrosensor)
YES
Leistungsanzeige
NO
Lokale Tastenbedienung
YES
Ventilation (integriert)
YES
FUNKTION – SOFTWARE
Betriebssystem-Version (webOS)
webOS 6.0
Lokale Inhaltsplanung
YES
Gruppenleiter
YES
Plug & Play über USB
YES
Ausfallsicherung
YES
Booten des Logo-Bildes
YES
Kein Signalbild
YES
RS232C-Synch.
YES
Lokale Netzwerksynchronisierung
YES
Synchronisierung der Hintergrundbeleuchtung
YES
PiP
YES
PBP
YES (2PBP)
Screen Share
NO
Video Tag
YES (4 Video Tag)
Wiedergabe über URL
YES
Bildschirmausrichtung
YES
Externe Eingangsrotation
YES
Nahtlose Wiedergabe
YES
Einstellungen Kachelmodus
YES
Einstellungen zum Klonen von Daten
YES
SNMP
YES
ISM-Methode
YES
ID automatisch einstellen
YES
Status-Mailing
YES
Control Manager
YES
Cisco-Zertifizierung
NO
Crestron Connected
NO
Intelligente Energieersparnis
YES
PM-Modus
YES
Wake-on-LAN
YES
Netzwerkfähig
YES
Beacon
YES
HDMI-CEC
YES
SI-Server-Einstellung
YES
webRTC
YES
Pro:Idiom
YES
Helligkeitskorrektur
NO
S/W-Einstellung nach Graustufen
NO
Scan-Inversion
NO
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebstemperatur
0 °C to 40°C (w/o Direct Sunlight) / 0 °C to 30°C (Direct Sunlight)
Betriebsluftfeuchte
10 % to 80 %
NETZTEIL
Energieversorgung
AC 100-240V~, 50/60Hz
Leistungstyp
Built-in Power
STROMVERBRAUCH
Typ.
750W (Full White) 405W (IEC 62087)
Max.
790W
BTU (British Thermal Unit)
2559 BTU/Hr(Typ.), 2696 BTU/Hr(Max)
DPM
0.5W ↓
Ausschalten
0.5W ↓
SOUND
Eingebaute Lautsprecher
NO
ZERTIFIZIERUNG
Sicherheit
CB / NRTL
EMC
FCC Class "A" / CE / KC / VCCI
ErP/Energy Star
YES / NO
ePEAT (nur USA)
NO
OPS-KOMPATIBILITÄT
OPS-kompatibel
NO
OPS-Leistung integriert
NO
SOFTWARE-KOMPATIBILITÄT
SuperSign CMS
YES
SuperSign Control+
YES
SuperSign WB
NO
SuperSign Cloud
YES
Promota
NO
Mobile CMS
NO
Connected Care
YES
SPRACHE
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean , Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arab, Türkçe, polski (Polska)
ZUBEHÖR
Basisausstattung
Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, HDMI Cable,Manual (EIG, IG), IR Receiver(w/ Ambient Light Sensor), RS-232C Gender
Optional
Double sided Bracket (Landscape&Portrait : WM-B640S)
SONDERFUNKTION
Durchgängige Beschichtung (Netzplatine)
YES
COMPLIANCE-INFORMATION
- Erweiterung
- Erweiterung
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy
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