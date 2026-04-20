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Bildschirm für Schaufensteranzeige
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Bildschirm für Schaufensteranzeige

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Bildschirm für Schaufensteranzeige

75XS4P-B
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Hauptmerkmale

  • UL-verifizierter Bildschirm mit Verfärbungsbeständigkeit
  • Auflösung: 3.840 × 2.160 (UHD)
  • Helligkeit: 4.000 Nit (typ.), 3.200 Nit (min.)
  • Hochformat/Querformat
  • Platzsparend
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UL-Lösungen Verfärbungsbeständigkeit des Bildschirms geprüft

Ziehe Laufkundschaft an mit einer auffälligen Präsentation im Schaufenster

A large LED display is installed on the window inside the convenience store, vividly and brightly showcasing advertisements through the glass.

* Alle Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung.

* Bitte befolge die Installationsanleitung, um die Garantie in Anspruch nehmen zu können.

* Je nach Einbauort wird eine UV-Folie empfohlen.

Weltweit erste UL-Verifizierung für die Verfärbungsbeständigkeit von Bildschirmen

Indem wir den Fokus auf die Herausforderungen unserer Kunden gelegt haben, haben wir die weltweit erste UL-Verifizierung für die Verfärbungsbeständigkeit von Bildschirmen erhalten. Unsere neue Technologie verhindert das „Vergilben“ von Bildschirmen und gewährleistet gleichzeitig die Bildschirmqualität und Leistungsstabilität.

The left side of the screen has yellowing, degrading its quality, but with XS4P, which acquired the UL Verification for Display Anti-Discoloration Features, the screen is clear, safeguarding display quality.

* Weitere Informationen zur UL-Verifizierung findest du unter https://verify.ul.com/verifications/1382.

* Weltweit erste UL-Verifizierung in der Fertigungsindustrie.

Bildschirm für Schaufensteranzeige

LG bietet fortschrittliche technische Lösungen für einen kostenoptimierten Betrieb. Der XS4P erreicht eine beeindruckende Helligkeit von 4.000 Nits und weniger Stromverbrauch als RGB-Panels mit derselben Helligkeit.

Three different sizes of XS4P are installed on the window inside the cafe. The content plays clearly and vividly through the glass, even in the bright atmosphere.

Helligkeit jenseits des Schaufensters

Ein zur Fensterfront gerichteter Bildschirm erfordert eine höhere Leuchtkraft, da er durch das Fenster direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Der XS4P wurde speziell für Schaufensterumgebungen entwickelt und bietet eine brillante Helligkeit. Lebendige und dynamische Inhalte, die durch das Fenster angezeigt werden, ziehen die Aufmerksamkeit der Kunden auf Ihr Geschäft, selbst wenn diese eine polarisierte Sonnenbrille tragen.

Three different sizes of XS4P are installed on the window inside the phone store. The content plays vividly through the glass, allowing passersby to see it clearly, even in the bright atmosphere.

Optimiertes Design für optimale Raumnutzung

Mit seiner kompakten Größe und dem schlanken Design fügt sich der XS4P nahtlos in jede Geschäftseinrichtung ein. Sein Rahmen ist dünner als bei herkömmlichen Modellen, was eine nähere Installation am Fenster ermöglicht und Kunden ein verbessertes Seherlebnis bietet. Darüber hinaus kann an der Rückseite des XS4P ein standardmäßiger UHD-Bildschirm angebracht werden, sodass es als beidseitiger Bildschirm genutzt werden kann.

Three different sizes of XS4P are installed on the window inside the phone store. The content plays vividly through the glass, allowing passersby to see it clearly, even in the bright atmosphere.

* Das herkömmliche Modell bezieht sich auf den XS2E.

* Die Halterung ist separat erhältlich.

* Ausschließlich für 75XS4P verfügbar

Hohe Leistung dank webOS 6.0

Quad-Core-SoC (System-on-Chip) kann mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen, ohne dass ein separater Mediaplayer erforderlich ist. Zusätzlich verbessert die webOS 6.0-Plattform nicht nur den Benutzerkomfort dank einer intuitiven Benutzeroberfläche, sondern auch die Web-App-Integration mit der aktualisierten Node JS-/Chromium-Version.

It has improved user convenience by utilizing the SoC and webOS.

Fernverwaltung, Echtzeit-Kontrolle
(Inhaltsmanager)

Ein wesentlicher Vorteil von Schaufensterbildschirmen gegenüber Produktständern ist die Möglichkeit, häufig wechselnde Werbeinhalte und Preisinformationen mühelos zu verwalten. Die webbasierte Inhaltelösung von LG ist intuitiv und benutzerfreundlich und bietet Benutzern jederzeit und überall vollständigen Zugriff auf aktuelle und historische Daten über ihre Mobilgeräte. So können Benutzer das Gerät in Echtzeit aus der Ferne überwachen, anpassen und steuern.

Users can monitor and control their displays through a mobile phone and a laptop.

* Funktion über kabelgebundene LAN-Verbindung zugänglich

Großer Bereich an Betriebstemperaturen

Der XS4P ist in einem großen Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 40 °C einsetzbar.

A display is working well in an environment of 0~40°C.

* Bestätigt durch interne Tests von LG. Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C (ohne direkte Sonneneinstrahlung; mit direkter Sonneneinstrahlung im Kühlsystem), 0 °C bis 30 °C (mit direkter Sonneneinstrahlung)

Schutzbeschichtung

Die Schutzbeschichtung mit Staubschutz schützt die Schalt- und Leistungsplatinen vor Staub, Metallpartikeln, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen und sorgt so für solide Haltbarkeit und langfristige Zuverlässigkeit.

The XS4P has a conformal coating making it resistant to dust and salinity in moisture.

* Bestätigt durch interne Tests von LG

Verbesserter Leiser Modus

Das XS4P behebt Probleme im Zusammenhang mit Anzeigegeräuschen. Es verfügt über einen verbesserten Ruhemodus, der mit 2.500 Nits und minimaler Lüftergeräuschentwicklung funktioniert.

The real estate office has two displays installed inside the window. The XS4P model's low fan noise enables smooth communication and conversation even when sitting close to the display.

Users can operate and control their displays through a mobile phone and a laptop.

Bequeme Bedienung

Der XS4P verfügt über eine LAN-Daisy-Chain-Funktion, die die Steuerung mehrerer Bildschirme mit einer einzigen Hauptfernbedienung ermöglicht und somit ein hohes Maß an Komfort bietet. Darüber hinaus können Inhalte und Software über Wi-Fi, Bluetooth und Beacon an das XS4P übertragen werden, sodass Filialleiter problemlos in Echtzeit Gutscheine und Informationen an mehrere Geräte senden können.

 

* Ausschließlich für 75XS4P verfügbar

Partner content is being utilized to compose the content intended for playback on the signage.

Professionelle Inhaltspartner

Die Kombination der XS4P-Serie mit SW-Lösungen von LG würde ihre Nutzung verbessern.

 

* Separat erhältlich

Komfortable Installation mit kalkulierter Präzision

Der XS4P ist mit einem Nivellierwerkzeug ausgestattet, das dem Benutzer die Neigung des Geräts anzeigt und so eine präzise Installation des Bildschirms ermöglicht. Zusätzlich unterstützt das horizontale Sensorwerkzeug den Benutzer bei der Überprüfung der korrekten Installationsrichtung. Bei fehlerhafter Installation gibt der XS4P sogar Warnmeldungen aus.

A display is installed without tilting using the Leveler Tool. With the equipped Horizontal Sensor Tool, the display can be reinstalled in the correct direction if it is incorrectly installed.

* Die Drehrichtung ist bei den Modellen 49/55 und 75 unterschiedlich.

Key Feature

  • UL-verifizierter Bildschirm mit Verfärbungsbeständigkeit
  • Auflösung: 3.840 × 2.160 (UHD)
  • Helligkeit: 4.000 Nit (typ.), 3.200 Nit (min.)
  • Hochformat/Querformat
  • Platzsparend
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Alle Spezifikationen

DISPLAY

  • Panel-Technologie

    IPS / M+

  • Art der Hintergrundbeleuchtung

    Direct

  • Bildseitenverhältnis

    16:9

  • Native Auflösung

    3840 x 2160 (UHD)

  • Wiederholrate

    60Hz

  • Helligkeit

    4,000nit (Typ), 3,200nit(Min)

  • Kontrastverhältnis

    1,200:1

  • Dynamic CR

    500,000:1

  • Farbraum

    NTSC 68%

  • Betrachtungswinkel (H x V)

    178º x 178º

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    1.07 Billion colors

  • Reaktionszeit

    8ms(G to G)

  • Oberflächenbehandlung (matt)

    3%

  • Lebensdauer

    50,000Hrs (Typ.)

  • Betriebsstunden (Stunden/Tag)

    24/7

  • Hoch-/Querformat

    YES / YES

  • QWP (Quarter Wave Plate)

    YES

ANSCHLÜSSE

  • HDMI-Eingang

    YES (1ea)

  • HDMI-Eingang (HDCP-Ver.)

    1.4

  • DP-Eingang

    YES (HDCP 1.3)

  • DVI-D-Eingang

    NO

  • RGB-Eingang

    NO

  • Audioeingang

    NO

  • RS232C-Eingang

    YES

  • RJ45-Eingang (LAN)

    YES (1ea)

  • IR-Eingang

    YES

  • USB-Anschluss

    USB2.0 Type A (1ea)

  • HDMI-Ausgang

    NO

  • DP-Ausgang

    YES

  • Audioausgang

    NO

  • Touch-USB

    NO

  • Ausgang externe Lautsprecher

    YES

  • RS232C-Ausgang

    YES

  • RJ45-Ausgang (LAN)

    YES

  • IR-Ausgang

    YES (Sharing RS232C Out)

  • Daisy Chain

    NO

MECHANISCHE SPEZIFIKATION

  • Rahmenfarbe

    Black

  • Rahmenbreite

    Even bezel : 13.8mm

  • Gewicht (nur Monitor)

    39.6kg

  • Gewicht (Display und Standfuß)

    NO

  • Packgewicht

    50Kg

  • Monitor-Abmessungen (B x H x T)

    1679.2 x 957.6 x 104mm

  • Monitor-Abmessungen mit Standfuß (B × H × T)

    NO

  • Kartonabmessungen (B x H x T)

    1816 x 1106 x 285mm

  • Griff

    YES

  • VESA-Standardbefestigungsschnittstelle

    600 x 400 mm

FUNKTION – HARDWARE

  • Interner Speicher (eMMC)

    16GB

  • WLAN/BT (integriert)

    YES

  • Temperatursensor

    YES

  • Autom. Helligkeitssensor

    YES

  • Pixelsensor

    NO

  • Näherungssensor

    NO

  • Stromsensor

    NO

  • BLU-Sensor

    NO

  • Feuchtigkeitssensor

    NO

  • Beschleunigungssensor (Gyrosensor)

    YES

  • Leistungsanzeige

    NO

  • Lokale Tastenbedienung

    YES

  • Ventilation (integriert)

    YES

FUNKTION – SOFTWARE

  • Betriebssystem-Version (webOS)

    webOS 6.0

  • Lokale Inhaltsplanung

    YES

  • Gruppenleiter

    YES

  • Plug & Play über USB

    YES

  • Ausfallsicherung

    YES

  • Booten des Logo-Bildes

    YES

  • Kein Signalbild

    YES

  • RS232C-Synch.

    YES

  • Lokale Netzwerksynchronisierung

    YES

  • Synchronisierung der Hintergrundbeleuchtung

    YES

  • PiP

    YES

  • PBP

    YES (2PBP)

  • Screen Share

    NO

  • Video Tag

    YES (4 Video Tag)

  • Wiedergabe über URL

    YES

  • Bildschirmausrichtung

    YES

  • Externe Eingangsrotation

    YES

  • Nahtlose Wiedergabe

    YES

  • Einstellungen Kachelmodus

    YES

  • Einstellungen zum Klonen von Daten

    YES

  • SNMP

    YES

  • ISM-Methode

    YES

  • ID automatisch einstellen

    YES

  • Status-Mailing

    YES

  • Control Manager

    YES

  • Cisco-Zertifizierung

    NO

  • Crestron Connected

    NO

  • Intelligente Energieersparnis

    YES

  • PM-Modus

    YES

  • Wake-on-LAN

    YES

  • Netzwerkfähig

    YES

  • Beacon

    YES

  • HDMI-CEC

    YES

  • SI-Server-Einstellung

    YES

  • webRTC

    YES

  • Pro:Idiom

    YES

  • Helligkeitskorrektur

    NO

  • S/W-Einstellung nach Graustufen

    NO

  • Scan-Inversion

    NO

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

  • Betriebstemperatur

    0 °C to 40°C (w/o Direct Sunlight) / 0 °C to 30°C (Direct Sunlight)

  • Betriebsluftfeuchte

    10 % to 80 %

NETZTEIL

  • Energieversorgung

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Leistungstyp

    Built-in Power

STROMVERBRAUCH

  • Typ.

    750W (Full White) 405W (IEC 62087)

  • Max.

    790W

  • BTU (British Thermal Unit)

    2559 BTU/Hr(Typ.), 2696 BTU/Hr(Max)

  • DPM

    0.5W ↓

  • Ausschalten

    0.5W ↓

SOUND

  • Eingebaute Lautsprecher

    NO

ZERTIFIZIERUNG

  • Sicherheit

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

  • ErP/Energy Star

    YES / NO

  • ePEAT (nur USA)

    NO

OPS-KOMPATIBILITÄT

  • OPS-kompatibel

    NO

  • OPS-Leistung integriert

    NO

SOFTWARE-KOMPATIBILITÄT

  • SuperSign CMS

    YES

  • SuperSign Control+

    YES

  • SuperSign WB

    NO

  • SuperSign Cloud

    YES

  • Promota

    NO

  • Mobile CMS

    NO

  • Connected Care

    YES

SPRACHE

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean , Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arab, Türkçe, polski (Polska)

ZUBEHÖR

  • Basisausstattung

    Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, HDMI Cable,Manual (EIG, IG), IR Receiver(w/ Ambient Light Sensor), RS-232C Gender

  • Optional

    Double sided Bracket (Landscape&Portrait : WM-B640S)

SONDERFUNKTION

  • Durchgängige Beschichtung (Netzplatine)

    YES

COMPLIANCE-INFORMATION

WEITERE INFORMATIONEN ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Weitere technische Unterlagen und Ressourcen finden Sie unter LG-Geschäftskunden-Partnerportal.

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