LG CreateBoard Standard

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Webbrowser
Wenn du während einer Besprechung eine Referenz brauchst, kannst du mit einem einfachen Klick im Webbrowser in Echtzeit auf verschiedene Online-Informationen zugreifen. Die benötigten Informationen aus dem Internet kannst du ganz einfach per Drag & Drop in dein Dokument ziehen und so die Produktivität deiner Meetings steigern.
* Benutzer können Texte, Bilder, Links usw. per Drag & Drop verschieben.