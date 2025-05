Zu den wichtigsten Auszeichnungen, die LG auf der CES 2019 erhalten hat, gehören unter anderem:

LG SIGNATURE OLED TV R: Engadget: Best of CES, PC Mag: Best of CES, Reviewed.com: Editor's Choice Award, SlashGear: Editor's Choice Award, Techlicious: CES Top Picks, Popular Mechanics: Best of CES 2019, Tom's Guide: Best in Show 2019, TechRadar: The Best Tech at the Show, Pocket-lint: Best of CES, HD Guru: Best in Show, CTA Mark of Excellence: Video Display Product of the Year, und CES® 2019 Innovation Award Gewinner

LG 8K OLED TV: TechRadar: The Best Tech at the Show und CES® 2019 Innovation Award Gewinner

LG gram 17-inch: Reviewed.com: Editor's Choice Award, Techlicious: CES Top Picks, Windows Central: Best of CES und CES® 2019 Innovation Award Gewinner

LG gram 2-in-1: Trusted Reviews: Best of CES

LG Sound Bar (SL9YG): CES® 2019 Best of Innovation award, HD Guru: Best of CES

LG Styler: CES® 2019 Innovation Award Gewinner

LG HomeBrew: CES® 2019 Innovation Award Gewinner

LG V40 ThinQ Smartphone: CES® 2019 Best of Innovation award