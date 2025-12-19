We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Wie du bei deiner Waschmaschine die Filter reinigst
In dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung erfährst du, welche langfristigen Vorteile es hat, wenn du deine Waschmaschinenfilter regelmäßig reinigst und welche Hilfsmittel du dafür benötigst.
• Erfahre, warum es für eine optimale Leistung und Hygiene wichtig ist, die Filter deiner Waschmaschine sauber zu halten.
• Erhalte eine Liste der notwendigen Hilfsmittel und Materialien, um bei deiner Waschmaschine die Filter effektiv zu reinigen.
• Finde detaillierte Anweisungen, um bei deiner LG-Waschmaschine Flusensieb und Co zu finden und zu reinigen.
• Entdecke, wie oft Waschmaschinenfilter gereinigt werden müssen, und erfahre die langfristigen Vorteile einer regelmäßigen Pflege deines Geräts.
Es ist wichtig, die Filter deiner LG-Waschmaschine zu reinigen, um die Langlebigkeit und Leistung des Geräts zu erhalten. Bei regelmäßigem Gebrauch kann es nach einiger Zeit dazu kommen, dass Flusen, Haare, Kalk und Schmutz das Filtersystem der Waschmaschine verstopfen. Mögliche Folgen sind Ansammlungen von Bakterien und Schwierigkeiten beim Wasserablauf.
In diesem Artikel erfährst du alles, was du wissen musst, um bei deiner Waschmaschine die Filter richtig zu reinigen, damit sie jahrelang reibungslos läuft.
Welche Werkzeuge brauchst du für die Wartung der Waschmaschinenfilter?
Bevor du mit der Reinigung deiner Waschmaschinenfilter beginnst, solltest du dir ein paar Hilfsmittel besorgen. Die wichtigsten Hilfsmittel sind:
• eine Bürste mit weichen Borsten oder eine Zahnbürste,
• ein altes Handtuch oder ein Lappen,
• eine Schüssel oder ein Eimer, um überschüssiges Wasser aufzufangen,
• eine Spitzzange,
• Essig und Backpulver.2
Wie du die Filter deiner Waschmaschine findest
Es gibt vier Hauptfilter mit jeweils einer bestimmten Aufgabe, damit deine Waschmaschine richtig funktioniert.
Der Entwässerungspumpenfilter, auch Flusensieb genannt, befindet sich hinter einer Wartungsabdeckung unten an der Vorderseite, und verhindert, dass Ablagerungen die Pumpe beschädigen.
Der Wasserkreislauffilter befindet sich im Inneren der Türdichtung. Er hält das Wasser in Bewegung und verhindert die Ablagerung von Bakterien.
Der Wasserzulauffilter befindet sich hinten an der Waschmaschine und ist über ein Rohr verbunden. Er fängt Kalk und Sedimente aus dem Wasser auf, während der Sedimentfilter, Dder sich ebenfalls hinten am Schlauchanschluss befindet, Fremdkörper wie Sand, Steine und Rost auffängt.
So kannst du bei deiner Waschmaschine die Filter reinigen
Für die richtige Wartung von Waschmaschinen ist es wichtig, zu wissen, wie die einzelnen Filter gereinigt werden müssen. Um zu beginnen, schalte die Maschine aus, ziehe den Stecker aus der Steckdose und stelle sicher, dass die Trommel leer ist.
Schritt 1: Das Flusensieb reinigen
Zum Reinigen des Flusensiebs legst du ein Handtuch oder eine Schüssel unter den Filterbereich, nimmst den Wartungsdeckel ab und lässt das Wasser aus dem Schlauch in einen Behälter laufen. Nimm den Pumpendeckel ab, den Filter heraus und säubere ihn mit einer Zahnbürste. Montiere den Schlauch und den Pumpendeckel wieder an und schließe den Wartungsdeckel.3
Schritt 2: Allen Schmutz aus dem Wasserkreislauffilter entfernen
Platziere den Wasserkreislauffilter in der Dichtung der Waschmaschine, entferne Ablagerungen mit einer Pinzette und reinige die Düse sanft mit warmen Wasser und einer Zahnbürste.4
Schritt 3: Den Wasserzulauffilter abschrauben
Zum Reinigen des Wasserzulauffilters stellst du den Strom ab und drehst den Wasserhahn zu.. Danach schraubst den Schlauch ab und nimmst bei Bedarf eine Zange, um den Filter herauszunehmen. Reinige ihn mit einer Zahnbürste und warmem Wasser und schraube den Schlauch anschließend wieder fest an.5
Schritt 4: Den Sedimentfilter reinigen
Um den Sedimentfilter zu säubern, drehst du den Wasserhahn fest zu, schraubst den Schlauch ab, nimmst den Filter deiner Waschmaschine heraus, reinigst ihn behutsam und bringst den Schlauch wieder sicher an, bevor du das Wasser wieder aufdrehst.4
Wie oft solltest du bei deiner Waschmaschine die Filter reinigen?
Die Säuberung der Filter kann dafür sorgen, dass deine Waschmaschine effizienter läuft. Um Ablagerungen zu vermeiden und die Lebensdauer deines Geräts zu verlängern, solltest du den Filter deiner Waschmaschine mindestens alle drei Monate reinigen.6
Warum solltest du die Filter deiner Waschmaschine reinigen?
Wenn du die Filter deiner Waschmaschine nicht reinigst, kann das unerwünschte Auswirkungen auf die Hygiene haben. Filter dienen zum Entfernen von Schmutz, Ablagerungen, Haaren und anderen Verunreinigungen aus der Wäsche. Wenn die Filter verstopft sind, kann es sein, dass du einen seltsamen Geruch aus der Maschine wahrnimmst, dass sie undicht ist oder dass sich Schimmel an der Tür, am Deckel oder an der Trommel bildet. Verstopfte Filtersysteme können Störungen verursachen und letztendlich, dazu führen, dass das ganze Gerät oder einige Teile ausgetauscht werden müssen.7
Langfristige Vorteile der Reinigung deiner Waschmaschinenfilter
Wenn du deine Waschmaschine regelmäßig pflegst, bringt das langfristig viele Vorteile mit sich. So kommt es zu weniger Ausfällen und die Lebensdauer deines Geräts wird verlängert. Ebenso verbessert es die Performance der Maschine und deine Kleidung wird länger geschont. Wenn die Filter der Waschmaschine verstopft sind, werden außerdem die Ablaufpumpe und der Antriebsmotor übermäßig belastet. Das bedeutet, dass deine Maschine für einen Waschgang mehr Energie benötigt.8
Häufig gestellte Fragen
F: Gibt es weitere Tipps für eine einwandfreie Reinigung meiner Waschmaschine?
Neben den Filtern der Waschmaschine müssen auch andere Teile der Maschine regelmäßig gereinigt werden.
Die Schublade lässt sich leicht herausnehmen. Sie kann somit in lauwarmen Wasser eingeweicht und mit einer Zahnbürste gesäubert werden. Du kannst das Innere des Geräts säubern, indem du Wannenreiniger oder Bleichmittel auf Sauerstoffbasis in den Waschmittelbehälter gibst und das Programm zur Wannenreinigung aktivierst.4
F: Wie reinigt man eine Waschmaschine mit Essig und Backpulver?
Bicarbonat (Backpulver) und weißer Essig sind ein altbewährtes Hausmittel und ein fester Bestandteil der Waschmaschinenpflege zu Hause.
Gib Backpulver in die Waschmaschine und wasche leer bei 90 Grad, um Schmutz und Ablagerungen von der Trommel und der Dichtung zu entfernen. Essig kann sowohl für die Außen- als auch für die Innenreinigung der Maschine verwendet werden. Außerdem eignet es sich zur Vorbeugung von Kalkablagerungen, wenn es bei einem Waschgang hinzugegeben wird.7
F: Kann der Waschmaschinenfilter die Energieeffizienz einer Waschmaschine beeinflussen?
Wenn die Filter deines Geräts verstopft sind, werden die Ablaufpumpe und der Antriebsmotor übermäßig belastet, sodass sie mehr Strom benötigen, um optimal zu laufen. Um sicherzustellen, dass deine Waschmaschine energieeffizienter arbeitet, musst du ihre Filter regelmäßig reinigen.9
F: Welches Waschmittel eignet sich am besten für LG-Waschmaschinen?
Wenn es um Waschmittel geht, stehen dir viele Optionen zur Verfügung.
Ein hilfreicher Tipp: Wenn du bei Temperaturen unter 60 Grad wäschst, verwende am besten ein Vollwaschmittel, da normale Waschmittel zu einer übermäßigen Schaumbildung führen können, wodurch Rückstände in deiner Kleidung zurückbleiben können.10
Wenn du bei deiner Waschmaschine die Filter regelmäßig alle 2 bis 6 Monate reinigst, hat das mehrere langfristige Vorteile: eine höhere Energieeffizienz, eine verlängerte Lebensdauer, weniger Ausfälle und ein geringeres Schimmel- und Bakterienrisiko.
Life's Good!
