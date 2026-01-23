We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
65 Zoll LG QNED AI QNED82 4K Smart TV
65 Zoll LG QNED AI QNED82 4K Smart TV
Hauptmerkmale
- 4K QNED AI TV mit Dynamic QNED Color-Display mit LED-Backlight und Advanced Local Dimming für reinste Farben
- α7 Gen8 4K AI-Prozessor mit vielen AI-Funktionen für bestmögliche Bildqualität und optimalen Sound
- Filmmaker Ambient Mode für kinogleiches Entertainment
- webOS 25 mit 4 Jahren Upgrade-Garantie und AI Magic Remote-Fernbedienung für komfortable Bedienung
- HGiG-Unterstützung für realistische HDR-Darstellung in Spielen
- 65 Zoll LG QNED AI QNED8E 4k Smart TV 2025
- 5.1-Kanal LG Home Theater Soundbar S60TR mit Surround-Sound und hinteren Lautsprechern
Wesentliche Spezifikationen
PICTURE (DISPLAY) - Display-Typ
4K QNED
PICTURE (DISPLAY) - Bildwiederholfrequenz
50/60 Hz (nativ)
PICTURE (DISPLAY) - Farbumfang (Wide Color Gamut)
Dynamic QNED Color
BILDBVERARBEITUNG - Prozessor
α7 Gen8 4K AI-Prozessor
BILDBVERARBEITUNG - HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
AUDIO - Leistung
20W
AUDIO - Lautsprechersystem
2.0 Kanal
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE - Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT mm)
1 456 x 840 x 29,7
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE - Gewicht ohne Standfuß (kg)
22,5
Alle Spezifikationen
PICTURE (DISPLAY)
Display-Typ
4K QNED
Display-Auflösung
4K Ultra HD (3.840 x 2.160 Pixel)
Hintergrundbeleuchtung (BLU)
Edge LED
Bildwiederholfrequenz
50/60 Hz (nativ)
Farbumfang (Wide Color Gamut)
Dynamic QNED Color
BILDBVERARBEITUNG
Prozessor
α7 Gen8 4K AI-Prozessor
AI-gestütztes Hochskalieren (AI Upscaling)
4K Super Upscaling
Dynamic Tone Mapping
Ja
AI Brightness Control
Ja
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Ja
Dimming-Technologie
Local Dimming
Voreingestellte Bildmodi
10 Bildmodi
Auto Kalibrierung
Ja
GAMING
HGIG-Modus
Ja
Game Optimizer
Ja (Game Dashboard)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Ja
VRR (Variable Refresh Rate)
Ja (bis zu 60 Hz)
BARRIEREFREIHEIT
Hoher Kontrast
Ja
Graustufen
Ja
Farben umkehren
Ja
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT mm)
1 456 x 840 x 29,7
Abmessungen mit Standfuß (BxHxT mm)
1 456 x 904 x 295
Abmessungen der Verpackung (BxHxT mm)
1 600 x 970 x 172
Abmessungen Standfuß (BxT mm)
1 167/425 x 295
Gewicht ohne Standfuß (kg)
22,5
Gewicht mit Standfuß (kg)
22,9
Gesamtgewicht inkl. Verpackung
29,6
Unterstützter VESA-Standard (BxH mm)
300 x 300
AUDIO
AI Sound
α7 AI Sound Pro (virtueller 9.1.2 Up-Mix)
Bessere Sprachverständlichkeit
Ja (Automatische Lautstärkenanpassung)
LG Sound Sync
Ja
Sound Mode Share
Ja
Simultane Audioausgabe
Ja
Bluetooth Surround Ready-Funktion
Ja (2-Wege-Playback)
Leistung
20W
AI Acoustic Tuning
Ja
Audio Codecs
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (weitere Informationen im Handbuch)
Abstrahlrichtung des Lautsprechers
Nach unten abstrahlend
Lautsprechersystem
2.0 Kanal
WOW Orchestra
Ja
ANSCHLÜSSE
HDMI ARC (Audio Return Channel)
Ja (HDMI 2)
Bluetooth-Unterstützung
Ja (v 5.1)
LAN
1
Simplink (HDMI CEC)
Ja
Digitaler Audioausgang (optisch)
1
CI-Slot
1 (außer UK und Irland)
HDMI-Eingänge
3 (unterstützt eARC, ALLM)
Tuner-Anschluss (Antenne/Kabel)
2
USB-Anschlüsse
2 (USB 2.0)
WLAN
Ja (Wi-Fi 5 ( 802.11ac)
SMART TV
Apple Airplay2-kompatibel
Ja
Betriebssystem (OS)
webOS 25
USB Webcam-kompatibel
Ja
AI Chatbot
Ja
Internet Browser
Ja
Google Cast
Ja
Google Home / Hub
Ja
Home Hub
Ja
Intelligente Spracherkennung
Ja
LG Channels
Ja
Magic Remote-Fernbedienung
im Lieferumfang enthalten
Multi View
Ja
Smartphone Fernbedienungs-App
Ja (LG ThinQ)
Voice ID
Ja
Apple Home
Ja
NETZTEIL
Stromversorgung (Spannung, Frequenz)
Wechselstrom, 100~240 Volt, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme (Standby)
Unter 0,5 Watt
ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG
Fernbedienung
Magic Remote-Fernbedienung (MR25GB)
Stromkabel
Ja (abnehmbar)
TV-EMPFANG (TUNER)
Analog TV Empfang
Ja
Digital TV Empfang
DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable), DVB-S2/S (Satellite)
COMPLIANCE-INFORMATION
Wesentliche Spezifikationen
Allgemeines - Anzahl der Kanäle
5.1
Allgemeines - Ausgangsleistung
440 W
Abmessungen (B x H x T) - hauptsächlich
850 x 63 x 87 mm
Abmessungen (B x H x T) - Rücklautsprecher
100,0 x 176,5 x 120,0 mm
Abmessungen (B x H x T) - Subwoofer
200 x 377 x 285 mm
Alle Spezifikationen
ALLGEMEINES
Anzahl der Kanäle
5.1
Ausgangsleistung
440 W
Anzahl der Lautsprecher
6 EA
SOUND EFFECT
AI Sound Pro
Ja
Standard
Ja
Music
Ja
Cinema
Ja
Clear Voice Pro
Ja
Sport
Ja
Game
Ja
Bass Blast / Bass Blast +
Ja
AUDIO FORMAT
Dolby Digital
Ja
DTS Digital Surround
Ja
AAC
Ja
KONNEKTIVITÄT
Optisch
1
HDMI Out
1
USB
1
Bluetooth Version
5.3
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Ja
Wireless Rear Ready
Ja
HDMI KOMPATIBEL
Audio Return Channel (ARC)
Ja
CEC (Simplink)
Ja
BEDIENUNG
Remote App - iOS/Android OS
Ja
Soundbar Mode Control
Ja
TV Sound Mode Share
Ja
WOW Schnittstelle
Ja
ABMESSUNGEN (B X H X T)
hauptsächlich
850 x 63 x 87 mm
Rücklautsprecher
100,0 x 176,5 x 120,0 mm
Subwoofer
200 x 377 x 285 mm
GEWICHT
hauptsächlich
2,5 kg
Rücklautsprecher (2EA)
2,1 kg
Subwoofer
5,7 kg
Gesamtgewicht inkl. Verpackung
12,56 kg
LEISTUNG
Energieverbrauch ausgeschaltet (Soundbar)
0.5 W ↓
Energieverbrauch (Soundbar)
33 W
Energieverbrauch ausgeschaltet (Rücklautsprecher)
0.5 W ↓
Energieverbrauch (Rücklautsprecher)
20 W
Energieverbrauch ausgeschaltet (Subwoofer)
0.5 W ↓
Energieverbrauch (Subwoofer)
33 W
ZUBEHÖR
Optisches Kabel
Ja
Wandhalterung
Ja
Fernbedienung
Ja
Garantiekarte
Ja
BAR CODE
Bar Code
8806091927309
COMPLIANCE-INFORMATION
Das sagen Kundinnen und Kunden
Fragen/Antworten
Q. Was ist die Standardgröße einer Waschmaschine?
Alle LG-Waschmaschinen sind in einer Standardhöhe und -breite erhältlich. Die Tiefe der LG-Waschmaschinen kann je nach Trommelgröße/Kapazität variieren.
Die Standardmaße sind: Breite 600 mm x Höhe 850 mm x Tiefe 565-675 mm.
Q. Welches ist das beste Gewicht für eine Waschmaschine?
LG empfiehlt eine Waschmaschine mit einer Trommelkapazität von 8-9 kg für einen durchschnittlich großen Haushalt. Für eine große Familie oder wenn Sie besonders viel Wäsche waschen, sollten Sie ein größeres Modell mit 11-13 kg in Betracht ziehen. Größere Modelle können auch eine Bettdecke bis zur Kingsize-Größe bewältigen. Denken Sie daran, dass die innovative Technologie von LG bedeutet, dass unsere Geräte eine höhere Kapazität bei gleicher Größe der Waschmaschine bieten können.
Q. Wie wähle ich eine energieeffiziente Waschmaschine aus?
Prüfen Sie das Energieetikett auf Ihrer Waschmaschine auf eine Einstufung von A (beste) bis G (schlechteste). Ausgewählte LG-Waschmaschinen verfügen über eine dreifache A-Bewertung* für Energie, Schleudern und Geräuschpegel. Die künstliche Intelligenz der LG-Maschinen ermöglicht es Ihnen außerdem, die für Ihre Wäscheladung am besten geeigneten Waschbewegungen zu nutzen und so den Energieaufwand auf ein Minimum zu reduzieren.
*LG interner Labortest basierend auf EN 60456:2016/A11:2020 mit F6V7RWP1WE. 2) Die Energie-, Schleuder- und Geräuschwerte entsprechen der EU 2019/2014. 3) Das Ergebnis kann von der Nutzungsumgebung abhängen.
Q. Wie kann ich den richtigen Waschgang wählen?
Generell sollten Sie das Pflegeetikett auf Ihrer Kleidung beachten und den passenden Waschgang an Ihrer Maschine auswählen. LG Waschmaschinen mit AI DD®-Funktion wiegen dann automatisch Ihre Wäsche und erkennen die Beschaffenheit, um ein optimales Waschmuster zu bestimmen und die Waschbewegungen während des Waschvorgangs entsprechend anzupassen. Wenn Sie Ihre LG-Waschmaschine und Ihren Trockner miteinander verbinden, können sie zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der richtige Waschgang ausgewählt wird, ohne dass Sie den Drehknopf bedienen müssen.
Q. Wie kann ich den Lärm meiner Waschmaschine reduzieren?
"Ein offensichtlicher Anfang wäre der Kauf einer LG-Waschmaschine, die über eine dreifache A-Bewertung* für Energie, Schleuderdrehzahl und Geräuschpegel verfügt. Die innovative LG DirectDrive®-Motortechnologie reduziert die Anzahl der beweglichen Teile im Inneren Ihres Geräts, was die Geräuschentwicklung verringert (und die Lebensdauer der Maschine durch geringeren Verschleiß verlängert). Achten Sie bei der Installation Ihrer Waschmaschine darauf, dass sie auf einer ebenen Fläche steht, und überprüfen Sie sie regelmäßig. Ein unausgewogenes Gerät kann sich verschieben oder wackeln, was die Geräuschentwicklung erhöht. Das Anbringen von Antivibrationspads unter Ihrer Waschmaschine kann ebenfalls zur Geräuschreduzierung beitragen.
*LG interner Labortest basierend auf EN 60456:2016/A11:2020 mit F6V7RWP1WE. 2) Die Energie-, Schleuder- und Geräuschwerte entsprechen der EU 2019/2014. 3) Das Ergebnis kann von der Nutzungsumgebung abhängen."
Q. Wie profitiert meine Wäsche von AI DD®?
Die AI DD®-Maschinen von LG nutzen künstliche Intelligenz, um das Gewicht und die Gewebeart Ihrer Wäsche individuell zu analysieren. Das Ergebnis?
Die automatische Optimierung der Waschbewegung durch Ihre Maschine führt zu einem verbesserten Schutz des Gewebes, damit Ihre wertvolle Kleidung länger schön bleibt. DirectDrive®-Motoren sorgen mit 6 verschiedenen Trommelbewegungen für einen effektiven Waschvorgang mit weniger beweglichen Teilen und damit für eine längere Lebensdauer und höhere Energieeffizienz des Geräts.
Q. Was ist die LG Schnellwaschfunktion TurboWash® 360°?
Die schnelle TurboWash® 360˚-Technologie von LG sorgt für gründlich gereinigte Wäsche in nur 39 Minuten, mit einem Waschgang, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die 3D-Multi-Einsprühdüsen benetzen die Wäsche aus jedem Winkel, während die intelligente Inverter-Pumpe die Stärke des Wasserstrahls steuert - eine Kombination, die ein optimales Gleichgewicht zwischen Sprühkraft, Waschmittel und Zyklusbewegung schafft, das Ihre wertvolle Zeit spart, ohne Kompromisse bei der Waschqualität oder der Textilpflege einzugehen. Es ist ein schnelles Waschen, das eine perfekte Reinigung in Rekordzeit ermöglicht.
Q. Was kann eine intelligente Waschmaschine leisten?
"Die Waschmaschinen von LG nutzen künstliche Intelligenz, um die Waschbewegungen für jede Ladung zu optimieren. Deep Learning, das auf den Erkenntnissen aus Tausenden von Big Data-Waschvorgängen basiert, ermöglicht es der
Waschmaschine in die Lage, Gewebeeigenschaften wie Gewicht und Beschaffenheit automatisch zu erkennen. Das Ergebnis?
18 %* besserer Gewebeschutz, damit Ihre Kleidung länger schön bleibt. Die WiFi-fähigen Waschmaschinen von LG können auch per Spracherkennung oder über die LG ThinQ® App auf Ihrem Smartphone gesteuert werden, die sich mit Ihrer intelligenten Waschmaschine verbindet, egal wo Sie sich befinden. Starten Sie Ihr Gerät aus der Ferne entweder per Knopfdruck oder per Sprachassistent, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn eine Wäsche fertig ist, führen Sie eine intelligente Fehlerdiagnose durch und laden Sie maßgeschneiderte voreingestellte Programme herunter - alles über die ThinQ®-App.
* Getestet durch Intertek im März 2019. Baumwollwaschgang mit 2 kg Unterwäsche im Vergleich zum herkömmlichen LG Baumwollwaschgang (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Die Ergebnisse können je nach Textilien und
Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen. AI DD® ist für drei Waschprogramme verfügbar: Koch-/Buntwäsche bzw. Baumwolle, Mix und Pflegeleicht."
Q. Was ist die Dampffunktion (Steam) der LG-Waschmaschine?
"Die Steam-Technologie von LG (bei ausgewählten Modellen) bekämpft Allergene effektiv.
Die Allergy Care-Funktion nutzt den Dampf zu Beginn des Waschgangs, um Fasern zu lockern und Allergene, einschließlich Pollen und Staubmilben, zu lösen."
Q. Gibt es Waschmaschinen in verschiedenen Farben?
LG bietet eine Auswahl an modernen, neutralen Farben an, damit Sie eine Waschmaschine finden, die entweder zu vorhandenen Geräten passt oder einen stilvollen Kontrast bildet.
Für dich ausgesucht
Produkt-
registrierung
Durch die Registrierung Ihres Produkts erhalten Sie schneller Support.
Produkt-
support
Finden Sie Handbücher, Fehlerbehebung und Garantie für Ihr LG-Produkt.
Bestell-
support
Verfolgen Sie Ihre Bestellung und lesen Sie die FAQs zur Bestellung.
Livechat
Chatten Sie mit einem LG-Produktexperten, um Hilfe beim Einkauf, Rabatte und Angebote in Echtzeit zu erhalten
Senden sie uns eine e-mail
Senden sie eine e-mail an LG Service-Support
Rufen sie uns an
Sprechen Sie direkt mit unseren Support-Mitarbeitern.