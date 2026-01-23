About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

75 Zoll LG QNED AI QNED8E 4K Smart TV & LG Home Theater Soundbar DS60TR

75 Zoll LG QNED AI QNED8E 4K Smart TV & LG Home Theater Soundbar DS60TR

75QNED8EA6B.DS60001
75 Zoll LG QNED AI QNED8E 4K Smart TV & LG Home Theater Soundbar DS60TR
75 Zoll LG QNED AI QNED8E 4K Smart TV & LG Home Theater Soundbar DS60TR

Hauptmerkmale

  • 4K QNED AI TV mit Dynamic QNED Color-Display mit LED-Backlight und Advanced Local Dimming für reinste Farben
  • α7 Gen8 4K AI-Prozessor mit vielen AI-Funktionen für bestmögliche Bildqualität und optimalen Sound
  • Filmmaker Ambient Mode für kinogleiches Entertainment
  • webOS 25 mit 4 Jahren Upgrade-Garantie und AI Magic Remote-Fernbedienung für komfortable Bedienung
  • HGiG-Unterstützung für realistische HDR-Darstellung in Spielen
Mehr
Drucken

Wesentliche Spezifikationen

PICTURE (DISPLAY) - Display-Typ

4K QNED

PICTURE (DISPLAY) - Bildwiederholfrequenz

50/60 Hz (nativ)

PICTURE (DISPLAY) - Farbumfang (Wide Color Gamut)

Dynamic QNED Color

BILDBVERARBEITUNG - Prozessor

α7 Gen8 4K AI-Prozessor

BILDBVERARBEITUNG - HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

AUDIO - Leistung

20W

AUDIO - Lautsprechersystem

2.0 Kanal

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE - Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT mm)

1 677 x 965 x 30,9

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE - Gewicht ohne Standfuß (kg)

33,0

Alle Spezifikationen

PICTURE (DISPLAY)

Display-Typ

4K QNED

Display-Auflösung

4K Ultra HD (3.840 x 2.160 Pixel)

Hintergrundbeleuchtung (BLU)

Edge LED

Bildwiederholfrequenz

50/60 Hz (nativ)

Farbumfang (Wide Color Gamut)

Dynamic QNED Color

BILDBVERARBEITUNG

Prozessor

α7 Gen8 4K AI-Prozessor

AI-gestütztes Hochskalieren (AI Upscaling)

4K Super Upscaling

Dynamic Tone Mapping

Ja

AI Brightness Control

Ja

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Ja

Dimming-Technologie

Local Dimming

Voreingestellte Bildmodi

10 Bildmodi

Auto Kalibrierung

Ja

GAMING

HGIG-Modus

Ja

Game Optimizer

Ja (Game Dashboard)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Ja

VRR (Variable Refresh Rate)

Ja (bis zu 60 Hz)

BARRIEREFREIHEIT

Hoher Kontrast

Ja

Graustufen

Ja

Farben umkehren

Ja

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT mm)

1 677 x 965 x 30,9

Abmessungen mit Standfuß (BxHxT mm)

1 677 x 1 032 x 359

Abmessungen der Verpackung (BxHxT mm)

1 820 x 1 115 x 200

Abmessungen Standfuß (BxT mm)

1 349/524 x 359

Gewicht ohne Standfuß (kg)

33,0

Gewicht mit Standfuß (kg)

34,0

Gesamtgewicht inkl. Verpackung

44,0

Unterstützter VESA-Standard (BxH mm)

400 x 300

AUDIO

AI Sound

α7 AI Sound Pro (virtueller 9.1.2 Up-Mix)

Bessere Sprachverständlichkeit

Ja (Automatische Lautstärkenanpassung)

LG Sound Sync

Ja

Sound Mode Share

Ja

Simultane Audioausgabe

Ja

Bluetooth Surround Ready-Funktion

Ja (2-Wege-Playback)

Leistung

20W

AI Acoustic Tuning

Ja

Audio Codecs

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (weitere Informationen im Handbuch)

Abstrahlrichtung des Lautsprechers

Nach unten abstrahlend

Lautsprechersystem

2.0 Kanal

WOW Orchestra

Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI ARC (Audio Return Channel)

Ja (HDMI 2)

Bluetooth-Unterstützung

Ja (v 5.1)

LAN

1

Simplink (HDMI CEC)

Ja

Digitaler Audioausgang (optisch)

1

CI-Slot

1 (außer UK und Irland)

HDMI-Eingänge

3 (unterstützt eARC, ALLM)

Tuner-Anschluss (Antenne/Kabel)

2

USB-Anschlüsse

2 (USB 2.0)

WLAN

Ja (Wi-Fi 5 ( 802.11ac)

SMART TV

Apple Airplay2-kompatibel

Ja

Betriebssystem (OS)

webOS 25

USB Webcam-kompatibel

Ja

AI Chatbot

Ja

Internet Browser

Ja

Google Cast

Ja

Google Home / Hub

Ja

Home Hub

Ja

Intelligente Spracherkennung

Ja

LG Channels

Ja

Magic Remote-Fernbedienung

im Lieferumfang enthalten

Multi View

Ja

Smartphone Fernbedienungs-App

Ja (LG ThinQ)

Voice ID

Ja

Apple Home

Ja

NETZTEIL

Stromversorgung (Spannung, Frequenz)

Wechselstrom, 100~240 Volt, 50-60 Hz

Leistungsaufnahme (Standby)

Unter 0,5 Watt

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG

Fernbedienung

Magic Remote-Fernbedienung (MR25GB)

Stromkabel

Ja (abnehmbar)

TV-EMPFANG (TUNER)

Analog TV Empfang

Ja

Digital TV Empfang

DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable), DVB-S2/S (Satellite)

COMPLIANCE-INFORMATION

Erweiterung
Dismantling information(75QNED8EA6B)
Erweiterung
EU Energy label 2019(75QNED8EA6B)
Erweiterung
Product information sheet (75QNED8EA6B)
Erweiterung
GPSR Safety Information(75QNED8EA6B)
WEITERE INFORMATIONEN ZUR COMPLIANCE
Drucken

Wesentliche Spezifikationen

Allgemeines - Anzahl der Kanäle

5.1

Allgemeines - Ausgangsleistung

440 W

Abmessungen (B x H x T) - hauptsächlich

850 x 63 x 87 mm

Abmessungen (B x H x T) - Rücklautsprecher

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

Abmessungen (B x H x T) - Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

Alle Spezifikationen

ALLGEMEINES

Anzahl der Kanäle

5.1

Ausgangsleistung

440 W

Anzahl der Lautsprecher

6 EA

SOUND EFFECT

AI Sound Pro

Ja

Standard

Ja

Music

Ja

Cinema

Ja

Clear Voice Pro

Ja

Sport

Ja

Game

Ja

Bass Blast / Bass Blast +

Ja

AUDIO FORMAT

Dolby Digital

Ja

DTS Digital Surround

Ja

AAC

Ja

KONNEKTIVITÄT

Optisch

1

HDMI Out

1

USB

1

Bluetooth Version

5.3

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Ja

Wireless Rear Ready

Ja

HDMI KOMPATIBEL

Audio Return Channel (ARC)

Ja

CEC (Simplink)

Ja

BEDIENUNG

Remote App - iOS/Android OS

Ja

Soundbar Mode Control

Ja

TV Sound Mode Share

Ja

WOW Schnittstelle

Ja

ABMESSUNGEN (B X H X T)

hauptsächlich

850 x 63 x 87 mm

Rücklautsprecher

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

GEWICHT

hauptsächlich

2,5 kg

Rücklautsprecher (2EA)

2,1 kg

Subwoofer

5,7 kg

Gesamtgewicht inkl. Verpackung

12,56 kg

LEISTUNG

Energieverbrauch ausgeschaltet (Soundbar)

0.5 W ↓

Energieverbrauch (Soundbar)

33 W

Energieverbrauch ausgeschaltet (Rücklautsprecher)

0.5 W ↓

Energieverbrauch (Rücklautsprecher)

20 W

Energieverbrauch ausgeschaltet (Subwoofer)

0.5 W ↓

Energieverbrauch (Subwoofer)

33 W

ZUBEHÖR

Optisches Kabel

Ja

Wandhalterung

Ja

Fernbedienung

Ja

Garantiekarte

Ja

BAR CODE

Bar Code

8806091927309

COMPLIANCE-INFORMATION

Erweiterung
GPSR Safety Information(DS60TR)
Erweiterung
WEB INFO(DS60TR)
WEITERE INFORMATIONEN ZUR COMPLIANCE

Das sagen Kundinnen und Kunden

Fragen/Antworten

Q.

Q. Was ist die Standardgröße einer Waschmaschine?

A.

Alle LG-Waschmaschinen sind in einer Standardhöhe und -breite erhältlich. Die Tiefe der LG-Waschmaschinen kann je nach Trommelgröße/Kapazität variieren.
Die Standardmaße sind: Breite 600 mm x Höhe 850 mm x Tiefe 565-675 mm.

Q.

Q. Welches ist das beste Gewicht für eine Waschmaschine?

A.

LG empfiehlt eine Waschmaschine mit einer Trommelkapazität von 8-9 kg für einen durchschnittlich großen Haushalt. Für eine große Familie oder wenn Sie besonders viel Wäsche waschen, sollten Sie ein größeres Modell mit 11-13 kg in Betracht ziehen. Größere Modelle können auch eine Bettdecke bis zur Kingsize-Größe bewältigen. Denken Sie daran, dass die innovative Technologie von LG bedeutet, dass unsere Geräte eine höhere Kapazität bei gleicher Größe der Waschmaschine bieten können.

Q.

Q. Wie wähle ich eine energieeffiziente Waschmaschine aus?

A.

Prüfen Sie das Energieetikett auf Ihrer Waschmaschine auf eine Einstufung von A (beste) bis G (schlechteste). Ausgewählte LG-Waschmaschinen verfügen über eine dreifache A-Bewertung* für Energie, Schleudern und Geräuschpegel. Die künstliche Intelligenz der LG-Maschinen ermöglicht es Ihnen außerdem, die für Ihre Wäscheladung am besten geeigneten Waschbewegungen zu nutzen und so den Energieaufwand auf ein Minimum zu reduzieren.

*LG interner Labortest basierend auf EN 60456:2016/A11:2020 mit F6V7RWP1WE. 2) Die Energie-, Schleuder- und Geräuschwerte entsprechen der EU 2019/2014. 3) Das Ergebnis kann von der Nutzungsumgebung abhängen.

Q.

Q. Wie kann ich den richtigen Waschgang wählen?

A.

Generell sollten Sie das Pflegeetikett auf Ihrer Kleidung beachten und den passenden Waschgang an Ihrer Maschine auswählen. LG Waschmaschinen mit AI DD®-Funktion wiegen dann automatisch Ihre Wäsche und erkennen die Beschaffenheit, um ein optimales Waschmuster zu bestimmen und die Waschbewegungen während des Waschvorgangs entsprechend anzupassen. Wenn Sie Ihre LG-Waschmaschine und Ihren Trockner miteinander verbinden, können sie zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der richtige Waschgang ausgewählt wird, ohne dass Sie den Drehknopf bedienen müssen.

Q.

Q. Wie kann ich den Lärm meiner Waschmaschine reduzieren?

A.

"Ein offensichtlicher Anfang wäre der Kauf einer LG-Waschmaschine, die über eine dreifache A-Bewertung* für Energie, Schleuderdrehzahl und Geräuschpegel verfügt. Die innovative LG DirectDrive®-Motortechnologie reduziert die Anzahl der beweglichen Teile im Inneren Ihres Geräts, was die Geräuschentwicklung verringert (und die Lebensdauer der Maschine durch geringeren Verschleiß verlängert). Achten Sie bei der Installation Ihrer Waschmaschine darauf, dass sie auf einer ebenen Fläche steht, und überprüfen Sie sie regelmäßig. Ein unausgewogenes Gerät kann sich verschieben oder wackeln, was die Geräuschentwicklung erhöht. Das Anbringen von Antivibrationspads unter Ihrer Waschmaschine kann ebenfalls zur Geräuschreduzierung beitragen.

*LG interner Labortest basierend auf EN 60456:2016/A11:2020 mit F6V7RWP1WE. 2) Die Energie-, Schleuder- und Geräuschwerte entsprechen der EU 2019/2014. 3) Das Ergebnis kann von der Nutzungsumgebung abhängen."

Q.

Q. Wie profitiert meine Wäsche von AI DD®?

A.

Die AI DD®-Maschinen von LG nutzen künstliche Intelligenz, um das Gewicht und die Gewebeart Ihrer Wäsche individuell zu analysieren. Das Ergebnis?
Die automatische Optimierung der Waschbewegung durch Ihre Maschine führt zu einem verbesserten Schutz des Gewebes, damit Ihre wertvolle Kleidung länger schön bleibt. DirectDrive®-Motoren sorgen mit 6 verschiedenen Trommelbewegungen für einen effektiven Waschvorgang mit weniger beweglichen Teilen und damit für eine längere Lebensdauer und höhere Energieeffizienz des Geräts.

Q.

Q. Was ist die LG Schnellwaschfunktion TurboWash® 360°?

A.

Die schnelle TurboWash® 360˚-Technologie von LG sorgt für gründlich gereinigte Wäsche in nur 39 Minuten, mit einem Waschgang, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die 3D-Multi-Einsprühdüsen benetzen die Wäsche aus jedem Winkel, während die intelligente Inverter-Pumpe die Stärke des Wasserstrahls steuert - eine Kombination, die ein optimales Gleichgewicht zwischen Sprühkraft, Waschmittel und Zyklusbewegung schafft, das Ihre wertvolle Zeit spart, ohne Kompromisse bei der Waschqualität oder der Textilpflege einzugehen. Es ist ein schnelles Waschen, das eine perfekte Reinigung in Rekordzeit ermöglicht.

Q.

Q. Was kann eine intelligente Waschmaschine leisten?

A.

"Die Waschmaschinen von LG nutzen künstliche Intelligenz, um die Waschbewegungen für jede Ladung zu optimieren. Deep Learning, das auf den Erkenntnissen aus Tausenden von Big Data-Waschvorgängen basiert, ermöglicht es der
Waschmaschine in die Lage, Gewebeeigenschaften wie Gewicht und Beschaffenheit automatisch zu erkennen. Das Ergebnis?
18 %* besserer Gewebeschutz, damit Ihre Kleidung länger schön bleibt. Die WiFi-fähigen Waschmaschinen von LG können auch per Spracherkennung oder über die LG ThinQ® App auf Ihrem Smartphone gesteuert werden, die sich mit Ihrer intelligenten Waschmaschine verbindet, egal wo Sie sich befinden. Starten Sie Ihr Gerät aus der Ferne entweder per Knopfdruck oder per Sprachassistent, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn eine Wäsche fertig ist, führen Sie eine intelligente Fehlerdiagnose durch und laden Sie maßgeschneiderte voreingestellte Programme herunter - alles über die ThinQ®-App.

* Getestet durch Intertek im März 2019. Baumwollwaschgang mit 2 kg Unterwäsche im Vergleich zum herkömmlichen LG Baumwollwaschgang (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Die Ergebnisse können je nach Textilien und
Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen. AI DD® ist für drei Waschprogramme verfügbar: Koch-/Buntwäsche bzw. Baumwolle, Mix und Pflegeleicht."

Q.

Q. Was ist die Dampffunktion (Steam) der LG-Waschmaschine?

A.

"Die Steam-Technologie von LG (bei ausgewählten Modellen) bekämpft Allergene effektiv.
Die Allergy Care-Funktion nutzt den Dampf zu Beginn des Waschgangs, um Fasern zu lockern und Allergene, einschließlich Pollen und Staubmilben, zu lösen."

Q.

Q. Gibt es Waschmaschinen in verschiedenen Farben?

A.

LG bietet eine Auswahl an modernen, neutralen Farben an, damit Sie eine Waschmaschine finden, die entweder zu vorhandenen Geräten passt oder einen stilvollen Kontrast bildet.

Für dich ausgesucht

Vor Ort finden

Find a retailer.
0% Finanzierung mit Klarna
Und so geht's
  • Schritt 1
    Lege alle gewünschten Artikel in deinen Warenkorb und wähle an der Kasse „Klarna“ als Bezahlmethode aus.
  • Schritt 2
    Gebe die erforderlichen persönlichen Daten ein. Danach erfährst du sofort, ob die Bezahlung genehmigt wurden.
  • Schritt 3
    Klarna schickt dir deine Bestellbestätigung per E-Mail und erinnert dich, wenn es an der Zeit ist, zu bezahlen.
Entdecke dein persönliches Finanzierungsangebot *
 
Klarna Finanzierung

  • Bestelle dir heute dein LG Wunschprodukt und teile die Kosten bequem 6 oder 12 Monatsraten mit der Klarna 0% Finanzierung auf!

  • So einfach geht´s:

  • Du kannst den Klarna Ratenkauf ab einem Einkaufswert von 300 € nutzen. Hierfür ist keine vorherige Registrierung erforderlich und du kannst die Zahlungsmethode „Klarna“ direkt an der Kasse auswählen.

  • Du wirst nach dem Bestellabschluss direkt zu Klarna weitergeleitet und kannst die finalen monatlichen Raten, sowie die Kosten und Bedingungen einsehen.

  • Unser Tipp: Lade dir die Klarna App herunter und behalte jederzeit die Kontrolle und Übersicht über deine Zahlungen.

  • * Bitte beachte, dass es minimale Abweichungen bei der Kalkulation von den monatlichen Kosten sowie den Gesamtkosten geben kann. Der finale Finanzierungsbetrag wird dir bei Kaufabschluss auf der Seite von Klarna angezeigt werden.

Über Klarna

LG bietet Klarna als Zahlungsmethode auf LG.com/at an, um Kunden flexible Zahlungsoptionen anzubieten.

Mehr Erfahren
Mehr ErfahrenHäufig gestellte Fragen

Weitere Informationen zu den Zahlungsmöglichkeiten findest bei den FAQ's.

Mehr Erfahren
Datenschutzerklärung
 