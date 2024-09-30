83'' LG OLED TV | Aktions-Bundle mit OLED83C37LA und DSC9S

Was macht LG OLED evo zur Spitze der weltweiten OLED-Marke Nr. 1? Ikonische Neuheiten mit verführerischen Formfaktoren, die Ihre Fantasie herausfordern. Ein helleres, kräftigeres Bild2,3,4, das so lebensecht ist, dass Sie das Gefühl haben, in der Szene zu sein. Spektakulärer Sound5, der alles, was Sie sehen, noch realistischer macht. Und eine fortschrittliche Technologie1, die sich ständig weiterentwickelt und das Fernseherlebnis verbessert.

