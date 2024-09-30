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83'' LG OLED TV | Aktions-Bundle mit OLED83C37LA und DSC9S

OLED83C37LA EU.pdf
Energieklasse : AT
TV
OLED83C37LA EU.pdf
Energieklasse : AT
TV

83'' LG OLED TV | Aktions-Bundle mit OLED83C37LA und DSC9S

OLED83C37LA.DSC9S
Vorderansicht von 83'' LG OLED TV | Aktions-Bundle mit OLED83C37LA und DSC9S OLED83C37LA.DSC9S
LG 83'' LG OLED TV | Aktions-Bundle mit OLED83C37LA und DSC9S, OLED83C37LA.DSC9S
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Vorderansicht von 83'' LG OLED TV | Aktions-Bundle mit OLED83C37LA und DSC9S OLED83C37LA.DSC9S
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Hauptmerkmale

  • Heimkino Set mit 4K OLED evo TV und DSC9S Soundbar
  • ALPHA9 Gen6 AI Processor 4K mit AI Super Upscaling
  • Cinema HDR mit Dolby Vision IQ und Filmmaker Mode
  • 4x HDMI (mit VRR, eARC, 4K HFR, ALLM) & G-Sync/FeeSync kompatibel
  • 40 Watt Soundsystem mit 2.2 Kanal
  • Dolby Atmos zertifiziert
Mehr
Bundles mit diesem Produkt : 1
Vorderansicht von Soundbar und Woofer

DSC9S

3.1.3 Dolby Atmos® soundbar mit 400 Watt | kabelloser Subwoofer

TechRadar (03.2023)

LG OLED 65C3

„LG hat mit dem C3 OLED einen weiteren Gewinner bekannt gegeben.“

Ein Video zeigt das „10 Years World's No.1 OLED TV“-Emblem, das langsam vor einem schwarzen Hintergrund mit lila, rosa und orangefarbenem Feuerwerk eingeblendet wird.

10 Jahre LG OLED. 10 Jahre die Nummer 1

10 Jahre LG OLED. 10 Jahre die Nummer 1 MEHR ERFAHREN

*Quelle: Omdia. Basierend auf den Stückzahlen 2013–2022. Die Ergebnisse sind keine Bestätigung von LG Electronics. Jegliches Vertrauen auf diese Ergebnisse erfolgt auf eigenes Risiko. Besuchen Sie https://www.omdia.com/ für weitere Einzelheiten.

LG OLED evo. Zehn Jahre in Folge Spitzenreiter.

Was macht LG OLED evo zur Spitze der weltweiten OLED-Marke Nr. 1? Ikonische Neuheiten mit verführerischen Formfaktoren, die Ihre Fantasie herausfordern. Ein helleres, kräftigeres Bild2,3,4, das so lebensecht ist, dass Sie das Gefühl haben, in der Szene zu sein. Spektakulärer Sound5, der alles, was Sie sehen, noch realistischer macht. Und eine fortschrittliche Technologie1, die sich ständig weiterentwickelt und das Fernseherlebnis verbessert.

Ein Bild, das die wichtigsten Merkmale des LG OLED evo C3 vor einem schwarzen Hintergrund mit einem rosa und lila Feuerwerk zeigt. Die rosa Reflexion des Feuerwerks auf dem Boden zeigt die Worte

*Bildschirmbilder simuliert.
**Die Helligkeit variiert je nach Serie und Größe.
***Soundbar kann separat erworben werden.

Eine Harmonie aus spektakulären Bildern und Klängen mit 10-jährigem Erbe

Ein Video beginnt mit den Worten LG OLED evo vor einem schwarzen Hintergrund. Der Schriftzug vergrößert sich und füllt sich mit Farbe. Dann wechselt die Szene zum LG OLED evo TV C3 und zeigt ein farbenfrohes abstraktes Kunstwerk mit einer Soundbar vor einem weißen Hintergrund. Der weiße Hintergrund wird zu einer Wand in einem Raum, an der das Fernsehgerät befestigt ist.

*Bilder sind simuliert dargestellt.
**Die Soundbar ist separat erhältlich.

Fernsehgerät und LG Soundbar DSC9S hängen an einer weißen Wand. Darunter steht ein schwarzer kabelloser Subwoofer auf dem Boden. Aus dem Fenster bietet sich ein Blick auf die Stadt mit blauem Himmel.


Das perfekte Zusammenspiel mit der
LG OLED C-Serie

LG Soundbar DSC9S – die perfekte Begleiterin für die LG OLED evo C-Serie. Erleben Sie immersiven Sound und harmonisches Design.
Ein schwarzer Bereich für Design-Zwecke.

Synergien für bestes Entertainment

Die LG Sound Bar ist perfekt für LG Fernsehgeräte. Die beste Synergie zwischen Fernsehgerät und Sound Bar bringt Ihr Unterhaltungserlebnis auf eine ganz neue Ebene. Genieße es mit einem Luftzug.

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Alle Spezifikationen

EAN

  • EAN Code

    8806091940926

KERNMERKMALE & LEISTUNGSDATEN

  • Anzahl Kanäle

    3.1.3 Kanal

  • Gesamtleistung

    400 Watt

  • Hauptlautsprecher

    2x

  • Centerlautsprecher

    1x

  • Topsurroundlautsprecher

    3x

  • Rücklautsprecher

    Nein

  • Unterstützt kabellose Rücklautsprecher

    Ja (erweiterbar mit SPQ8)

  • kabelloser Subwoofer

    220 Watt mit 85dB

  • Subwoofer Größe

    7 Zoll

  • Modellcode Subwoofer

    SPS8-W

  • Farbe Soundbar/Subwoofer

    Schwarz

AUDIO & BEDIENUNG

  • Meridian Soundtechnolgoie

    Nein

  • Dolby Atmos / DTS:X

    Ja / Ja

  • IMAX Enhanced

    Ja

  • Hi-Res Audio Upscaler (bis zu 24 Bit / 96 kHz)

    Ja

  • AI Sound Pro

    Ja

  • Unterstützte Sound Effekte

    AI Sound Pro, Standard, Music, Cinema, Clear Voice, Sports, Game, Bass Blast / Bass Blast +, Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced

  • Unterstützte Audio Formate

    LPCM, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS:X, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, DTS Digital Surround , AAC / AAC+, MQA (Tidal)

  • Unterstützte Dateiformate

    FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA, AAC

  • AI Raumkalibrierung (zwei Mikrofone)

    Ja (via App)

  • Dynamic Range Control (nur per App)

    Ja

  • Auto Volume Leveler (nur per App)

    Ja

  • Soundbar Mode Control

    Ja

  • TV Sound Mode Share

    Ja

  • WOW Orchestra

    Ja

  • Equilizer

    Ja

  • Displaytyp

    Dot LED (3 Zeichen)

  • Surround-Modus An/Aus

    Ja

  • Nacht Modus An/Aus

    Ja

KONNEKTIVITÄT

  • WiFi

    2.4 / 5 GHz

  • Bluetooth

    Ja (Version 5.0)

  • LG TV Sound Sync optische Verbindung

    Ja

  • LG TV Sound Sync Bluetooth

    Ja

  • Google Assistant

    Ja (nicht integriert)

  • Amazon Alexa

    Ja (nicht integriert)

  • Apple Airplay2

    Ja

  • Spotify Connect

    Ja

  • Chrome Cast

    Ja

  • IOS / Android App

    Ja

  • Direct Volume & Mute Control by LG TV Remote

    Ja

  • HDMI Simplink (HDMI CEC)

    Ja

ANSCHLÜSSE

  • Portable In (3.5 mm)

    Nein

  • Optischer Digitaleingang

    Ja

  • USB

    Ja

  • HDMI Eingang

    1x mit 4K und Dolby Vision pass through

  • HDMI Ausgang

    1x mit 4K und Dolby Vision pass through

  • eARC (enhanced Audio return channel)

    Ja

  • VRR und ALLM Unterstützung

    Ja

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

  • Soundbar (B x H x T)

    975 x 63 x 125 mm

  • Subwoofer (B x H x T)

    221 x 390 x 313 mm

  • Verpackung (B x H x T)

    1221 x 477 x 284 mm

  • Gewicht der Soundbar (kg)

    4,1 kg

  • Gewicht des Subwoofers (kg)

    7,8 kg

  • Gewicht in der Verpackung (kg)

    22,7 kg

ZUBEHÖR

  • Bedienungsanleitung

    Ja

  • IR-Fernbedienung (inkl. Batterie)

    Ja

  • Wandhalterung inkludiert

    Stadfuß für TV+Soundbar Installation

  • optisches Kabel

    Ja

  • HDMI Kabel

    Ja

ENERGIEAUFNAHME & STROMVERSORGUNG

  • Stromversorgung Soundbar

    Adapter (23V, 2.61A)

  • Energieaufnahme Soundbar (Standby)

    < 0.5 Watt

  • Energieaufnahme Soundbar

    37 Watt

  • Energieaufnahme Subwoofer (Standby)

    < 0.5 Watt

  • Energieaufnahme Subwoofer

    38 Watt

COMPLIANCE-INFORMATION

WEITERE INFORMATIONEN ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Das sagen Kundinnen und Kunden

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