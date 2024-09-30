We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
83'' LG OLED TV | Aktions-Bundle mit OLED83C37LA und DSC9S
*Quelle: Omdia. Basierend auf den Stückzahlen 2013–2022. Die Ergebnisse sind keine Bestätigung von LG Electronics. Jegliches Vertrauen auf diese Ergebnisse erfolgt auf eigenes Risiko. Besuchen Sie https://www.omdia.com/ für weitere Einzelheiten.
LG OLED evo. Zehn Jahre in Folge Spitzenreiter.
Ein Bild, das die wichtigsten Merkmale des LG OLED evo C3 vor einem schwarzen Hintergrund mit einem rosa und lila Feuerwerk zeigt. Die rosa Reflexion des Feuerwerks auf dem Boden zeigt die Worte
*Bildschirmbilder simuliert.
**Die Helligkeit variiert je nach Serie und Größe.
***Soundbar kann separat erworben werden.
Eine Harmonie aus spektakulären Bildern und Klängen mit 10-jährigem Erbe
*Bilder sind simuliert dargestellt.
**Die Soundbar ist separat erhältlich.
Synergien für bestes Entertainment
Die LG Sound Bar ist perfekt für LG Fernsehgeräte. Die beste Synergie zwischen Fernsehgerät und Sound Bar bringt Ihr Unterhaltungserlebnis auf eine ganz neue Ebene. Genieße es mit einem Luftzug.
Alle Spezifikationen
EAN
EAN Code
8806091940926
KERNMERKMALE & LEISTUNGSDATEN
Anzahl Kanäle
3.1.3 Kanal
Gesamtleistung
400 Watt
Hauptlautsprecher
2x
Centerlautsprecher
1x
Topsurroundlautsprecher
3x
Rücklautsprecher
Nein
Unterstützt kabellose Rücklautsprecher
Ja (erweiterbar mit SPQ8)
kabelloser Subwoofer
220 Watt mit 85dB
Subwoofer Größe
7 Zoll
Modellcode Subwoofer
SPS8-W
Farbe Soundbar/Subwoofer
Schwarz
AUDIO & BEDIENUNG
Meridian Soundtechnolgoie
Nein
Dolby Atmos / DTS:X
Ja / Ja
IMAX Enhanced
Ja
Hi-Res Audio Upscaler (bis zu 24 Bit / 96 kHz)
Ja
AI Sound Pro
Ja
Unterstützte Sound Effekte
AI Sound Pro, Standard, Music, Cinema, Clear Voice, Sports, Game, Bass Blast / Bass Blast +, Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
Unterstützte Audio Formate
LPCM, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS:X, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, DTS Digital Surround , AAC / AAC+, MQA (Tidal)
Unterstützte Dateiformate
FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA, AAC
AI Raumkalibrierung (zwei Mikrofone)
Ja (via App)
Dynamic Range Control (nur per App)
Ja
Auto Volume Leveler (nur per App)
Ja
Soundbar Mode Control
Ja
TV Sound Mode Share
Ja
WOW Orchestra
Ja
Equilizer
Ja
Displaytyp
Dot LED (3 Zeichen)
Surround-Modus An/Aus
Ja
Nacht Modus An/Aus
Ja
KONNEKTIVITÄT
WiFi
2.4 / 5 GHz
Bluetooth
Ja (Version 5.0)
LG TV Sound Sync optische Verbindung
Ja
LG TV Sound Sync Bluetooth
Ja
Google Assistant
Ja (nicht integriert)
Amazon Alexa
Ja (nicht integriert)
Apple Airplay2
Ja
Spotify Connect
Ja
Chrome Cast
Ja
IOS / Android App
Ja
Direct Volume & Mute Control by LG TV Remote
Ja
HDMI Simplink (HDMI CEC)
Ja
ANSCHLÜSSE
Portable In (3.5 mm)
Nein
Optischer Digitaleingang
Ja
USB
Ja
HDMI Eingang
1x mit 4K und Dolby Vision pass through
HDMI Ausgang
1x mit 4K und Dolby Vision pass through
eARC (enhanced Audio return channel)
Ja
VRR und ALLM Unterstützung
Ja
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Soundbar (B x H x T)
975 x 63 x 125 mm
Subwoofer (B x H x T)
221 x 390 x 313 mm
Verpackung (B x H x T)
1221 x 477 x 284 mm
Gewicht der Soundbar (kg)
4,1 kg
Gewicht des Subwoofers (kg)
7,8 kg
Gewicht in der Verpackung (kg)
22,7 kg
ZUBEHÖR
Bedienungsanleitung
Ja
IR-Fernbedienung (inkl. Batterie)
Ja
Wandhalterung inkludiert
Stadfuß für TV+Soundbar Installation
optisches Kabel
Ja
HDMI Kabel
Ja
ENERGIEAUFNAHME & STROMVERSORGUNG
Stromversorgung Soundbar
Adapter (23V, 2.61A)
Energieaufnahme Soundbar (Standby)
< 0.5 Watt
Energieaufnahme Soundbar
37 Watt
Energieaufnahme Subwoofer (Standby)
< 0.5 Watt
Energieaufnahme Subwoofer
38 Watt
COMPLIANCE-INFORMATION
- Erweiterung
- Erweiterung
Das sagen Kundinnen und Kunden
Für dich ausgesucht
Produkt
registrieren
Wenn du dein Produkt registrierst, können wir dich schneller unterstützen.
Produkt-
support
Finde hilfreiche Informationen zu deinem LG Produkt – Anleitungen, Garantie und Tipps zur Fehlerbehebung.
Bestell-
support
Verfolge deine Bestellung und lies die FAQs zu deiner Bestellung.
Reparatur-
anfrage
Reparaturanfrage online stellen.
Livechat
Chatte mit einem LG Experten, um Hilfe zu Einkäufen, Produkten oder Rabatten in Echtzeit zu erhalten.
Sende uns eine E-Mail
Sende eine E-Mail an den LG Service Support.
Ruf uns an
Sprich direkt mit unseren Support-Mitarbeitern.