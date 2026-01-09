LG ELECTRONICS ZEIGT "AFFECTIONATE INTELLIGENCE" IN AKTION AUF DER CES 2026

KI wird lebendig – in Zuhause, Fahrzeugen und Lifestyle-Welten



LG Electronics (LG) präsentiert auf der CES® 2026 in Las Vegas seine neuesten KI-gestützten Lösungen unter dem Leitmotiv „Innovation in tune with you“. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht, wie LG seine Affectionate Intelligence in Geräte, Lösungen und Umgebungen für Zuhause, Mobilität und Lifestyle integriert.

Auf der CES 2026 demonstriert LG, wie seine KI-Systeme Bedingungen erfassen, Daten verarbeiten und in realen Umgebungen Handlungen ausführen – ein Betriebsmodell, das das Unternehmen als Sense-Think-Act beschreibt. Statt KI auf Software-Oberflächen zu beschränken, setzt LG sie in Robotern, Haushaltsgeräten, Fahrzeugen und TVs ein, um adaptive, kontextbewusste Abläufe zu ermöglichen.

Die Ausstellung umfasst den Heimroboter LG CLOiD, KI-gestützte Haushaltsgeräte, Systeme für den Fahrzeuginnenraum, TV- und Entertainment-Plattformen sowie die KI-weiterentwickelte Premiumlinie LG SIGNATURE, die ihr 10-jähriges Jubiläum feiert.



Eingangsinstallation: „In Tune“ Monument

Als Blickfang am Stand-Eingang präsentiert LG das „In Tune“ Monument – eine großformatige Installation aus 38 LG OLED evo W6 TVs (Wallpaper TV), die jeweils nur 9 Millimeter (Klasse) dünn sind. Die Displays sind so arrangiert, dass sie scheinbar frei in der Luft schweben und nahtlos synchronisiert eine durchgehende, visuelle Leinwand bilden. Wenn die einzelnen Screens zu einem dynamischen Gesamtbild verschmelzen, vermitteln sie die Botschaft „Innovation in tune with you“.

Living in Tune: Das Zero Labor Home

Die Zone Living in Tune zeigt LGs Vision des Zero Labor Home – ein integriertes Ökosystem, in dem der Heimroboter LG CLOiD, intelligente Geräte und KI-Services zusammenarbeiten, um Bedürfnisse vorauszusehen und Haushaltsarbeit zu reduzieren.

Im Zentrum steht LG CLOiD mit Live-Demonstrationen in drei Haushalts-Szenarien:

Küche – personalisierte Menüplanung für einen Vier-Personen-Haushalt

Wohnzimmer – Wellness-Monitoring und Unterstützung für aktive Senior:innen

Waschraum – automatisiertes Wäsche- und Kleidungsmanagement

Als auf den Haushalt spezialisierter KI-Roboter mit Fokus auf Sicherheit und Zuverlässigkeit arbeitet LG CLOiD nahtlos in realen Wohnumgebungen. Die Demos zeigen seine Fähigkeiten zur physischen Manipulation – einschließlich Finger-Feinmotorik und vollständiger Armbewegungen – sowie die Integration in LGs KI-Home-Plattform ThinQ™. Ergänzend werden die erweiterten Services ThinQ UP und ThinQ Care präsentiert. Die koordinierte, proaktive Unterstützung dieser Lösungen trägt dazu bei, das Zuhause in eine bereicherte und empathische Umgebung zu verwandeln, die die sich wandelnden Bedürfnisse der Bewohner:innen versteht und darauf reagiert.

Die Zone stellt außerdem LG Actuator AXIUM™ vor – eine neue Marke robotischer Aktuatoren für den schnell wachsenden Robotikmarkt. Diese Aktuatoren bündeln Motor, Drive und Getriebe in kompakten Modulen, die als Robotergelenke fungieren.

LG positioniert AXIUM als kosten- und leistungsoptimierte Plattform auf Basis seiner Erfahrung im Design von Gerätemotoren. Diese Komponentenkompetenz soll die Grundlage für zentrale Wettbewerbsvorteile bei Aktuatoren schaffen – etwa leichtes und kompaktes Design, hohe Effizienz und hohes Drehmoment.

Ride in Tune: KI-gestützte Mobilität

Die Zone Ride in Tune zeigt LGs Vision für softwaredefinierte Fahrzeuge und intelligente Innenraum-Erlebnisse. LGs KI-gestützte In-Vehicle-Lösungen, ausgezeichnet mit dem CES 2026 Best of Innovation Award in der Kategorie In-Vehicle Entertainment, werden anhand von drei Kernsystemen demonstriert:

Mobility Display Solution – verwandelt die Windschutzscheibe in eine Displayfläche für Echtzeit-Fahrinformationen und Mixed-Reality-Inhalte während autonomer Fahrphasen.

Automotive Vision Solution – nutzt Eye-Tracking, Fahrer-Monitoring und Innenraum-Sensorik, um Aufmerksamkeit und Passagierzustände zu erkennen und adaptive Sicherheitsfunktionen sowie personalisierte Interaktionen zu ermöglichen.

In-Vehicle Entertainment Solution – ermöglicht nahtloses Content-Streaming zwischen Zuhause und Auto und Kommunikation über die Seitenfenster des Fahrzeugs.

Gemeinsam zeigen diese Module, wie LGs multimodale generative KI-Plattform direkt auf dem Gerät (on-device) individuelle, immersive Erlebnisse während jeder Fahrt schafft.

Viewing in Tune: KI-getriebene Screens

Die Zone Viewing in Tune konzentriert sich auf LGs TV- und Display-Technologien.

Der LG OLED evo Wallpaper TV liefert die volle Bildintensität der neuen Hyper Radiant Color Technology und hebt zugleich das ultra-schlanke Wallpaper-Design hervor – ermöglicht durch True Wireless-Konnektivität. Zudem stellt LG LG Gallery+ vor, einen webOS-basierten Service, der kuratierte Kunst und Bildwelten passend zu Nutzerpräferenzen anzeigt.

Interaktive Demos der webOS AI-Funktionen – darunter AI Search, AI Concierge und AI Voice Control – zeigen, wie Natural-Language-Processing und Empfehlungssysteme zur Steuerung von Inhalten und Geräteeinstellungen genutzt werden.

Darüber hinaus präsentiert LG die neuen Flaggschiffmodelle OLED evo G6 und Micro RGB evo TVs, angetrieben vom α (Alpha) 11 AI Processor Gen3 mit Dual Super Upscaling, das zwei Arten von KI-Upscaling gleichzeitig verarbeitet. Das erhöht die Schärfe und sorgt für natürliche, ausgewogene Bilder mit maximaler Klarheit und Immersion. Ebenfalls zu sehen ist der 136-Zoll AM Micro LED TV AI als Plattform für Premium-Inhalte im Großformat.

Entertainment in Tune: Gaming und Audio

Die Zone Entertainment in Tune, in Zusammenarbeit mit Reddit gestaltet, zeigt zwei Gaming-Setups:

Konsolen-Gaming mit dem OLED evo W6 und Aero Speaker

PC-Gaming mit dem UltraGear™ OLED GX9, der Dual Mode unterstützt (5K2K bei 165 Hz und WFHD bei 330 Hz) inklusive KI-Upscaling

Diese Systeme sollen LGs kabellose OLED-Displays, High-Refresh-Panels und die geringe Latenz bei hochauflösendem Gaming dank KI-Upscaling demonstrieren.

Im xboom Studio zeigt LG seine neuesten xboom-Audioprodukte, entwickelt in Zusammenarbeit mit will.i.am:

LG xboom Stage 501 – für Bühne und Live-Performance

LG xboom Blast – großer portabler Lautsprecher

LG xboom Mini und LG xboom Rock – kompakte Lautsprecher für den Alltag

Das Studio beherbergt zudem The Lab mit FYI.RAiDiO, einem interaktiven KI-Radioerlebnis von will.i.am. Besucher:innen können mit KI-Hosts interagieren, an thematischen Stationen teilnehmen und Echtzeit-Diskussionen rund um Musik, Kultur und Technologie erkunden.

Mastery in Tune: LG SIGNATURE

Die Zone Mastery in Tune präsentiert die LG SIGNATURE-Produktlinie in Partnerschaft mit der italienischen High-End-Living-Marke Poliform, wobei jedes Produkt in einem eingerichteten Interieur-Setting gezeigt wird.

Der LG SIGNATURE Kühlschrank integriert konversationsfähige KI auf Basis eines LLM (Large Language Model) für natürliche Sprachinteraktion und maßgeschneiderte Vorschläge.¹ Der LG SIGNATURE Smart InstaView™ Kühlschrank vereinfacht Lebensmittelmanagement über ThinQ™ Food: Eine Innenkamera erkennt gelagerte Produkte, schlägt Rezepte vor und empfiehlt Alternativen auf Basis des Inhalts.²

Der LG SIGNATURE Oven Range bietet Funktionen wie Gourmet AI, bei der eine KI-Kamera im Ofen mehr als 80 Gerichte erkennt und automatisch optimale Gar-Einstellungen auswählt. Die Funktion AI Browning überwacht Brot beim Backen und sendet über die ThinQ-App eine Benachrichtigung, sobald der voreingestellte Bräunungsgrad erreicht ist.

LG hat außerdem einen eigenen Ausstellungsbereich mit dem Titel In Tune for Everyone geschaffen, der die ESG-Vision Better Life for All verbindet. Gezeigt werden unter anderem das Comfort Kit, das Menschen aller Altersgruppen und Fähigkeiten die Bedienung von LG-Geräten erleichtern soll, sowie Easy-to-Read Books, die langsam lernenden Personen und Kindern mit Entwicklungsbeeinträchtigungen helfen, Funktionen und Nutzung von Haushaltsgeräten besser zu verstehen.







¹ Die Genauigkeit der Antworten kann je nach Nutzereingaben und Betriebsbedingungen variieren.

² Die Erkennungsergebnisse können je nach Lebensmitteltyp und Platzierung variieren.