CES 2020: REKORDANZAHL AN AUSZEICHNUNGEN FÜR LG ELECTRONICS

Wien, 17. Jänner 2020 – LG Electronics (LG) räumte auf der CES® mit mehr als 150 Awards die meisten Auszeichnungen von Branchenexperten ab. Zum sechsten Mal in Folge erhielt der Technologieführer den begehrten „Best TV of CES“ Award. Die „Best of CES“ Awards (das offizielle CES-Auszeichnungsprogramm, das von Engadget im Auftrag der Consumer Technology Association durchgeführt wird) kürten die OLED-Fernseher der LG CX-Serie als die Besten unter den neuen Fernsehern, die auf der Messe gezeigt wurden.



LG setzte seine führende Stellung in der TV-Kategorie fort und gewann mit den branchenführenden LG OLED-Fernsehern 83 Preise und Ehrungen. Besondere Aufmerksamkeit zog der innovative „rollbare Fernseher“ LG SIGNATURE OLED TV RX (Modell 65RX) auf sich, der von der Consumer Technology Association mit dem „CES Best of Innovation“ Award in der Kategorie Video Displays geehrt wurde. Der LG SIGNATURE OLED ZX 8K TV wurde als CTA Mark of Excellence Video Display Product of the Year ausgezeichnet und auch die NEXTGEN OLED-Fernseher von LG mit ATSC 3.0 erhielten zwei Dutzend Auszeichnungen.



Die neue LG ThinQ Frontlader-Waschmaschine mit AI DD erhielt auf der CES die meisten Auszeichnungen unter den LG Haushaltsgeräten, die unter anderem von USA Today und Newsweek anerkannt wurden. Der InstaView™ Door-in-Door® Kühlschrank von LG mit Craft Ice™, ist mit einem neuen langsam schmelzenden Craft-Eisspender ausgestattet. Er hinterließ eine eindrucksvolle Vorstellung und erhielt den „CTA Mark of Excellence“ Award, den „CES Innovation“ Award und die Anerkennung von Women's Health.



Das LG G8X ThinQ mit Dual Screen und die 5G-Smartphones erhielten die CES-Innovationspreise, während der mit KI ausgestattete, proaktive Kundendienst von LG und die atemberaubende LG OLED „Wave“-Ausstellung große Anerkennung genossen und zehntausende Besucher auf dem LG-Stand begeisterte.



Insgesamt erhielt LG 17 „CES Innovation“ Awards von der Consumer Technology Association (CTA) in den Kategorien Home Appliances, Home Entertainment und Mobile Communications. Ergänzend dazu wurde LG mit Top-Auszeichnungen von Tech-Experten bei Time, Newsweek, USA Today/Reviewed.com, Engadget, Future, Good Housekeeping, The Verge, Architectural Digest, und vielen anderen, geehrt.





Auflistung der Top LG CES Awards 2020:



LG CX 4K OLED

Engadget: Best of CES

PC Mag: Best of CES

Reviewed.com: Editor's Choice Award

Pocket-lint: Best of CES

HD Guru: CES Top Pick

CTA Mark of Excellence: Video Display Product of the Year



LG GX Gallery Series 4K OLED TV

Gear Patrol: Editor’s Pick CES 2020

BGR: Best of CES 2020

HD Guru: CES Top Pick

TechRadar: Best TVs of CES



LG SIGNATURE OLED ZX 8K TV

CES 2020 Innovation Award

CTA Mark of Excellence: Video Display Product of the Year

Gadget Match: Best of CES 2020

BGR: Best of CES 2020



LG Signature RX Rollable OLED

CES 2020 Innovation Award

Engadget: Best New TVs at CES 2020

SPY: Best of CES 2020



LG Soundbar SN11RG

CES 2020 Innovation Award

CTA Mark of Excellence: Loudspeaker of the Year: Soundbar



LG PuriCare Mini Air Purifier

CES 2020 Innovation Award

CTA Mark of Excellence: Emerging Technologies / Disruptor /

Miscellaneous Home Technology Enhancements



LG ThinQ Frontlader Waschmaschine

USA Today/Reviewed.com CES Editors’ Choice Awards: Editor’s Choice

Newsweek: Best of CES 2020



LG Proactive Customer Care

USA Today/Reviewed.com CES Editors’ Choice Awards: Editor’s Choice



LG G8X ThinQ mit Dual Screen

CES 2020 Innovation Award



Weitere Informationen zu den Auszeichnungen und Ehrungen von LG im Rahmen der CES 2020 sowie weitere Informationen über die auf der CES angekündigten Produkte von LG finden Sie unter www.LGnewsroom.com.