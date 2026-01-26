LG Electronics präsentiert umfassende Komponentenlösungen für kommerzielle Dachgeräte-Systeme auf der AHR EXPO 2026

Als Komplettanbieter zentraler Komponenten für gewerbliche Außeneinheiten steigert LG Electronics Effizienz, Flexibilität und vereinfacht Serviceleistungen.





LG Electronics (LG) wird auf der AHR Expo 2026 in Las Vegas, Nevada (USA), die vom 2. bis 4. Februar stattfindet, seine umfassenden Komponentenlösungen für gewerbliche Rooftop Units (Dachgeräte) vorstellen. Durch die Erweiterung seines Komponentenportfolios auf kommerzielle Anwendungen bietet LG integrierte Fähigkeiten über ein breites Produktspektrum, das Scroll-Kompressoren, elektronisch kommutierte (EC) Motoren, EC-Ventilatoren und Antriebe (Drives) umfasst. Basierend auf LGs proprietären Kerntechnologien stärken diese Lösungen die Position des Unternehmens als führender globaler Anbieter in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnikbranche (HVAC).

LGs vertikal integrierter Ansatz in Entwicklung und Fertigung liefert HVAC-Komponentenlösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, die Systemkompatibilität, Zuverlässigkeit und Langzeitperformance verbessern. Durch die Beschaffung zentraler Komponenten von einem einzigen Anbieter profitieren Kunden von einer vereinfachten Systemauslegung sowie von optimierter Wartung und Service über einen verlässlichen Ansprechpartner. Das Portfolio umfasst große Scroll-Kompressoren im Bereich von 6 bis 27,5 Refrigeration Tons (RT) sowie Ventilatormotoren, EC-Motoren und Antriebe, die für eine effiziente Integration in kommerzielle Dachgeräte-Systeme entwickelt wurden.

Die fortschrittlichen Komponentenlösungen des Unternehmens sind proaktiv auf die kommenden Vorschriften zur Energieeffizienz und zur Umstellung von Kältemitteln für gewerbliche und private HVAC-Systeme in Nordamerika ausgerichtet, die 2029 in Kraft treten sollen. Das US-Energieministerium (DOE) hat strengere Standards angekündigt, die reale Betriebsbedingungen im Teillastbetrieb stärker gewichten als herkömmliche Kennzahlen zur Volllastkapazität – was grundlegende Änderungen im Produktdesign vorantreibt. LG bietet ein vollständiges kommerzielles Komponentenportfolio über verschiedene Kältemitteltypen und Stromversorgungs-Konfigurationen hinweg an und hält dabei ein konsistentes Kapazitätsniveau aufrecht. Dieser Ansatz verschafft Kunden mehr Flexibilität während der Umstellung und ermöglicht den Austausch von Geräten, ohne dass eine vollständige Neuauslegung des Systems erforderlich ist.

Mit flexiblen Tandem- und Trio¹-Konfigurationsoptionen erweitern LGs Scroll-Kompressoren die abgedeckte Leistung bis zu 70 Tonnen. Ein paralleles Design unterstützt eine erweiterte Kapazität und eine hohe Effizienz im Teillastbereich, während eine Kombination aus Festdrehzahl- und Zweistufen-Kompressoren einen Kapazitätsbereich von 12 bis 27,5 Tonnen abdeckt, der auf unterschiedliche Anforderungen kommerzieller Rooftop-Anwendungen zugeschnitten ist.²

LGs Scroll-Kompressoren mit Festdrehzahl verfügen über eine verbesserte Motoreffizienz und optimierte Lagerkonstruktionen, die Reibung reduzieren und damit eine zuverlässige Leistung unterstützen. Zweistufige Scroll-Kompressoren bieten zusätzliche Flexibilität, indem sie zwischen 67 und 100 Prozent Kapazität modulieren³ und so eine optimale Performance auch bei wechselnden Betriebsbedingungen aufrechterhalten.

Ergänzend zum Kompressorportfolio führt LG zudem großformatige EC-Ventilatoren ein, die auf höhere Effizienz und Robustheit ausgelegt sind. Ein optimiertes Strukturdesign reduziert Strömungswiderstände, während eine verstärkte Ventilatorkonstruktion Energieverluste verringert und anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen unterstützt. LGs proprietäre EC-Motor-Technologie steigert zusätzlich die Effizienz, ermöglicht einen geräuscharmen Betrieb und unterstützt eine intelligente Systemsteuerung.

„Unsere umfassenden Komponentenlösungen ermöglichen es Kunden, effizientere und zuverlässigere kommerzielle HVAC-Systeme zu entwickeln und gleichzeitig Service und Wartung zu vereinfachen“, sagte Kim Cheol, Leiter des Geschäftsbereichs Component Solution bei der LG Electronics Home Appliance Solution Company. „Indem wir ein breites Portfolio zentraler Komponenten aus einer einzigen, vertrauenswürdigen Quelle bereitstellen, treiben wir weiterhin kundenorientierte Innovationen voran und unterstreichen unser langfristiges Engagement für nachhaltige und zukunftsgerichtete HVAC-Lösungen.“



¹ Tandem- oder Trio-Kompressoren sind zwei bzw. drei Kompressoren, die parallel verbunden sind und innerhalb desselben Kälte- oder Klimasystems gemeinsam arbeiten.

² Produkteigenschaften, Spezifikationen und Leistungsdaten basieren auf internen Tests und können je nach tatsächlicher Betriebsumgebung variieren.

³ Der LG Two-Stage Scroll Compressor arbeitet im Dualmodus: einstufiger Betrieb bei ca. 67 Prozent für einen energiesparenden Modus in moderaten Umgebungen sowie zweistufiger Betrieb bei 100 Prozent für einen Leistungsmodus bei hoher Nachfrage. Die tatsächliche Leistung und Effizienz können je nach Systemkonfiguration, Installationsumgebung und Betriebsbedingungen variieren.