Das LG G Flex2 kommt nach Österreich

Wien, 16. März 2015 – Am Mobile World Congress (MWC) Anfang März in Barcelona hat LG Electronics (LG) den mit Spannung erwarteten, globalen Roll-Out des gebogenen Smartphones G Flex2 angekündigt. In Österreich dürfen sich Kunden ab 20. März auf das G Flex2 freuen: Es wird vorerst exklusiv beim Mobilfunkanbieter Drei ab 0 Euro erhältlich sein.



„Innovative Produkte und Dienste sind für uns ein Selbstverständnis. Damit passt das LG G Flex2 perfekt in unser Produktportfolio“, meint 3 CCO Rudolf Schrefl. „Mit dem LG G Flex2 bieten wir unseren Kunden ein Smartphone, das sich perfekt an den menschlichen Körper anpasst und das Mikrophon bei Telefonaten noch näher an den Mund bringt. Wir freuen uns, das bahnbrechende LG G Flex2 als erster Betreiber in Österreich auf den Markt zu bringen“, so Schrefl.



Seit der Präsentation im Januar auf der CES 2015 wurde das G Flex2 für sein stilvolles Design, die schnelle Leistung und für die an die einzigartige Form angepassten UX-Funktionen sehr gelobt. Über kaum ein neues Produkt wurde auf der CES so viel gesprochen wie über das G Flex2, was LG eine Reihe von „Best-in-Show“-Auszeichnungen bescherte. In die geschwungene Form des G Flex2 ist ein schlankes und robustes 5,5-Zoll Full-HD Plastic-OLED-Display verbaut, welches unglaublich scharfe und lebendige Seherlebnisse aus jedem Blickwinkel bietet. Im Gehäuse des G Flex2 sorgt ein Octa-Core Qualcomm Snapdragon™ 810 Prozessor dafür, dass die Leistung genauso beeindruckt wie das Design. Die selbstheilende Rückseite lässt Kratzer innerhalb von zehn Sekunden verschwinden und die Fast-Charge-Funktion des Smartphones lädt den 3000mAh Akku auf fast 50 Prozent in etwas mehr als einer halben Minute.



Für verbesserte Benutzerfreundlichkeit verfügt das G Flex2 über einen aktualisierten Gesture Shot, der es einfacher als je zuvor macht, Selfies mit nur einer Handbewegung zu schießen. Aufgrund der beliebten Selfie-Sticks wurde der Abstand der Gestensteuerung auf eineinhalb Meter vergrößert. Die neue Gesture View Funktion ermöglicht es, Fotos oder Selfies unmittelbar nach der Aufnahme mit einer einfachen Handbewegung anzusehen. Mit Glance View lassen sich wichtige Informationen wie Uhrzeit, aktuelle Mitteilungen oder verpasste Anrufe mit einem Wischen abwärts am gebogenen Display sichtbar machen, auch wenn das Display ausgeschaltet ist.



„Das G Flex2 zeigt der Welt, dass es bei heutigen Smartphones nach wie vor Raum für Design-Innovationen gibt, die über Metallrahmen und größere Displays hinausgehen“, sagt Juno Cho, Präsident und CEO von LG Mobile Communication Company. „Wir sind der Meinung, das G Flex2 zeigt auf einzigartige Weise vor, wie Form und Funktion perfekt zusammenspielen. Es ist ein Smartphone, von dem die Menschen einfach nicht ihre Augen lassen können.“



Schlüssel-Spezifikationen (können je nach Markt variieren):

Chipset: Qualcomm ® Snapdragon™ 810 Prozessor mit 2.0GHz 64-Bit Octa-Core CPU

Display: 5,5-Zoll Full HD Curved P-OLED (1080x 1920 Pixel / 403 ppi)

Speicher: 16 GB micro SD slot (bis zu 2 TB)

Kamera: hinten 13.0MP mit OIS+ mit Laser Auto Focus / vorne 2.1 MP

Akku: 3,000mAh (eingebaut)

Betriebssystem: Android 5.0 Lollipop

Größe: 149,1 x 75,3 x 7,1-9,4mm

Gewicht: 152g

Netzwerk: 4G / LTE / HSPA+ 21/42 Mbps

Konnektivität: Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, Bluetooth Smart Ready (Apt-X) 4.1, NFC, , A-GPS / Glonass, USB 2.0

Farbe: Platinum Silber

Weiteres: Gesture Shot, Gesture View, Glance View etc.





Erfahren Sie hier mehr über die Geschichte des einzigartigen G Flex2: https://www.youtube.com/watch?v=IAoZlV10Czc&feature=youtu.be

