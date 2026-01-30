LG Electronics veröffentlicht Finanzergebnisse für 4. Quartal und Gesamtjahr 2025

Der Jahresumsatz erreicht einen Rekordwert von 61,9 Mrd. US-Dollar (89,2 Billionen KRW), während HS und VS ihr seit einem Jahrzehnt anhaltendes Wachstum fortsetzen.

LG Electronics (LG) gab seine Finanzergebnisse für das Gesamtjahr und das vierte Quartal 2025 bekannt. Das Unternehmen meldete einen konsolidierten Umsatz von 61,9 Mrd. US-Dollar (89,2 Billionen KRW) sowie einen operativen Gewinn von 1,72 Mrd. US-Dollar (2,48 Billionen KRW).

LG verzeichnete zum zweiten Mal in Folge den höchsten Jahresumsatz seiner Geschichte. Trotz des Kostendrucks durch US-zollbedingte Belastungen erzielte HS anhaltendes Wachstum, während VS angesichts einer Abschwächung der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen eine solide Performance aufrechterhielt – beide trugen maßgeblich zum Rekordumsatz des Unternehmens bei. Damit haben die beiden Unternehmen seit 2015 nun zehn Jahre in Folge Wachstum erzielt.

Der operative Gewinn ging im Jahresvergleich zurück. Die Marketingausgaben für displaybasierte Produkte stiegen aufgrund einer verzögerten Nachfrageerholung und eines intensiveren Wettbewerbs. Zusätzlich wurden in der zweiten Jahreshälfte einmalige Kosten in Höhe von mehreren hundert Millionen US-Dollar (mehrere hundert Milliarden KRW) im Zusammenhang mit organisatorischer Optimierung erfasst – vor allem im Zuge konzernweiter Programme zur freiwilligen Pensionierung / Abfindung, die auf eine Verbesserung der Personaleffizienz abzielen. Diese Maßnahmen sollen mittelfristig bis langfristig zu einer flexibleren Kostenstruktur beitragen.

LG erzielte weiterhin Fortschritte in seinen zentralen qualitativen Wachstumsfeldern – mit Fokus auf höherwertige und widerstandsfähigere Geschäftsmodelle. Dazu zählen B2B-Segmente wie Vehicle Solutions, HVAC und Komponentenlösungen; Non-Hardware-Geschäfte wie die webOS-Plattform und Wartungsservices; sowie D2C-Kanäle, darunter Abo-Modelle und Online-Vertrieb.

Der B2B-Umsatz stieg im Jahresvergleich um 3 Prozent auf 16,72 Mrd. US-Dollar (24,1 Billionen KRW). Der kombinierte operative Gewinn von VS und ES – LGs zwei zentrale B2B-Säulen – überstieg erstmals 694,0 Mio. US-Dollar (1 Billion KRW). Die Umsätze aus Abo-basierten Geschäftsmodellen stiegen um 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr und näherten sich 1,73 Mrd. US-Dollar (2,5 Billionen KRW).

Ergebnisse 2025 & Ausblick nach Unternehmen

LG Home Appliance Solution (HS)

HS meldete einen Umsatz von 18,13 Mrd. US-Dollar (26,13 Billionen KRW) und einen operativen Gewinn von 888,3 Mio. US-Dollar (1,28 Billionen KRW). Der Umsatz erreichte ein Allzeithoch; der operative Gewinn stieg leicht, wenn einmalige Kosten herausgerechnet werden. Durch Optimierung des Produktions-Footprints, Preisanpassungen und Kostenverbesserungen zeigte HS Widerstandsfähigkeit gegenüber US-zollbedingten Belastungen.

Für 2026 plant HS, das Wachstum durch den Ausbau seines KI-gestützten Haushaltsgeräte-Portfolios und eine stärkere Präsenz in Schwellenmärkten zu sichern. Zudem will das Unternehmen weiterhin Einbaugeräte, Komponentenlösungen, AI-Home-Plattformen und Home-Robotik als Teil seiner weiterentwickelten Portfoliostrategie ausbauen.

LG Media Entertainment Solution (MS)

MS erzielte einen Umsatz von 13,48 Mrd. US-Dollar (19,43 Billionen KRW) und einen operativen Verlust von 521,1 Mio. US-Dollar (750,9 Milliarden KRW), was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Entwicklung wurde durch eine verzögerte Nachfrageerholung und den verschärften Wettbewerb im globalen Displaymarkt beeinträchtigt.

Für 2026 plant MS, sein Produktportfolio in den OLED- und LCD-Segmenten zu stärken – einschließlich Angeboten mit Micro-RGB-Technologie. Außerdem soll die Nachfrage nach Lifestyle-Produkten wie StanbyME und Easy TV weiter ausgebaut werden. Das webOS-basierte Werbe- und Contentgeschäft dürfte durch fortgesetzte Content-Investitionen und erweiterte Partnerschaften weiterhin solide wachsen.

LG Vehicle Solution (VS)

VS erzielte einen Umsatz von 7,73 Mrd. US-Dollar (11,14 Billionen KRW) und einen operativen Gewinn von 387,9 Mio. US-Dollar (559 Milliarden KRW) – Rekordwerte bei beiden Kennzahlen. Die Performance wurde durch eine starke Umsetzung des Auftragsbestands unterstützt.

Während die globale Automobilnachfrage kurzfristig angesichts höherer makroökonomischer Volatilität mit Unsicherheit rechnen muss, will VS die Zusammenarbeit mit OEM-Partnern weiter stärken und die operative Effizienz erhöhen, um stabile Profitabilität zu unterstützen. Darüber hinaus baut das Unternehmen seine Kompetenzen in Zukunftslösungen der Mobilität aus – einschließlich software-definierter Fahrzeuge und KI-definierter Fahrzeuge.

LG Eco Solution (ES)

ES meldete einen Umsatz von 6,47 Mrd. US-Dollar (9,32 Billionen KRW) und einen operativen Gewinn von 449,2 Mio. US-Dollar (647,3 Milliarden KRW). Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr; der operative Gewinn legte leicht zu, wenn einmalige Kosten ausgeschlossen werden.

Für 2026 wird ein Wachstum der Nachfrage nach hocheffizienten Lösungen erwartet – darunter Wärmepumpen mit umweltbewussten Kältemitteln –, insbesondere in Auslandsmärkten. ES wird weiterhin Chancen im Bereich Kühlung von KI-Rechenzentren verfolgen, die Kommerzialisierung nächster Generationen von Flüssigkühltechnologien vorantreiben und Partnerschaften zur Entwicklung von Immersionskühlungs-Lösungen ausbauen.