LG ELECTRONICS KÜNDIGT DAS ZERTIFIZIERUNGSPROGRAMM "DESIGNED FOR LG GAMING PORTAL" FÜR CONTROLLER AN

HOME ENTERTAINMENT01/08/2026
Download
gaming-controller

LG und Razer stellen auf der CES 2026 den weltweit ersten Controller mit ultra-niedriger Bluetooth-Latenz vor – ein neuer Maßstab für Cloud-Gaming-Performance

LG Electronics (LG) und Razer™, die weltweit führende Lifestyle-Marke für Gamer:innen, haben am 6. Jänner 2026 auf der CES® 2026 in Las Vegas den neuen Razer Wolverine V3 Bluetooth® für LG Smart TVs vorgestellt. Das Gerät ist der erste zertifizierte Controller im neu eingeführten Zertifizierungsprogramm „Designed for LG Gaming Portal“ – und zugleich der schnellste Gaming-Controller der Welt.

Als großer Fortschritt für die Cloud-Gaming-Performance ist der neue Controller der weltweit erste, der ultra-niedrige Bluetooth-Latenz, integrierte TV-Steuerungen und professionelle Features kombiniert, um ein nahtloses kabelloses Gaming-Erlebnis auf LG TVs mit webOS zu ermöglichen – mit ultra-niedriger Latenz und präziser Steuerung, unterstützt durch eine blitzschnelle Reaktionszeit von unter 3 ms.

Designed for LG Gaming Portal“ ist ein neu gestartetes Programm von LG, das Spieler:innen ein optimales Gaming-Erlebnis mit Gaming-Zubehör wie Controllern ermöglichen soll – durch verbesserte Latenz, Konnektivität und Interoperabilität zwischen Controllern und dem Spielerlebnis im LG Gaming Portal.

LG TVs gelten als einige der besten Geräte fürs Gaming: Ausgewählte OLED-TV-Modelle 2025 von LG* waren die weltweit ersten, die 4K 120 Hz HDR High-End-Cloud-Gaming über GeForce Now unterstützten.

Wir sind stolz darauf, den Wolverine V3 Bluetooth als ersten Controller vorzustellen, der für das LG Gaming Portal zertifiziert ist“, sagte Chris Jo, Leiter des webOS Platform Business Center der LG Media Entertainment Solution Company. „Der neue Controller ermöglicht Gamer:innen, die schnelle Reaktionsfähigkeit und die präzise Kontrolle voll auszuschöpfen, um bei rasantem Gameplay mitzuhalten – und das im LG Gaming Portal in große Erfolge umzuwandeln.“

Besucher:innen der CES 2026 können die Demonstration in The Preview, am LG-Stand sowie am Razer-Stand erleben. Um über alle Ankündigungen von LG auf der CES auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie die Website sowie den LG Global YouTube-Kanal.

* Das 4K 120 Hz HDR High-End-Cloud-Gaming-Erlebnis über GeForce Now ist auf ausgewählten Premium-TVs von LG verfügbar, darunter die neuesten OLED-Serien W, G und C mit webOS 26.

Über die LG Electronics Media Entertainment Solution Company
Die LG Media Entertainment Solution Company (MS) gilt als anerkannter Innovator in den Bereichen Fernseher, Audio, Displays und Smart-TV-Plattformen. Die MS Company verbessert das Media-Entertainment-Erlebnis mit ihren OLED TVs, die für perfekte Schwarztöne und perfekte Farben bekannt sind, sowie mit Premium-LCD-QNED-TVs – alle basierend auf der personalisierten webOS Smart-TV-Plattform. Darüber hinaus bietet die MS Company IT-Lösungen (Gaming-Monitore, Business-Monitore, Laptops, Projektoren, Cloud-Geräte und medizinische Displays) sowie Signage-Lösungen (Micro-LED-Signage, Digital Signage, Hospitality-Displays und Signage-Softwarelösungen), die darauf ausgelegt sind, die Arbeitseffizienz zu maximieren und starken Mehrwert zu liefern.

Über die webOS Plattform
Die webOS Plattform treibt LG TVs seit über einem Jahrzehnt an und ist für ihre benutzerfreundliche Oberfläche bekannt, die einfache Navigation und individuelle Anpassung ermöglicht. Mit einem wachsenden Ökosystem globaler Partner wird webOS künftig das Wachstum von LG über mehrere Geräte hinweg sowie in Out-of-Home-Erlebnissen vorantreiben.

LG Channels, der exklusive kostenlose Streaming-Dienst von LG, bietet eine breite Auswahl an Premium-Live- und On-Demand-Inhalten, darunter Filme, Serien, Nachrichten, Sport, Comedy, Anime und mehr. Mit einer stetig wachsenden Anzahl an Kanälen können Besitzer:innen von LG TVs, Smart-Monitoren oder Projektoren ihre Lieblingsprogramme einfach entdecken, indem sie die LG-Channels-App starten. LG Channels ist außerdem für Automotive- und Hotel-TVs verfügbar.

