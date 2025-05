LG als Brand of the Year ausgezeichnet

Wien, 3. November 2015 – LG Electronics (LG) wurde bei den renommierten Red Dot Awards, einem der größten Design Wettbewerbe weltweit, mit dem Titel Brand of the Year ausgezeichnet. Mit diesem Titel reiht sich LG in die Reihe namhafter Preisträger wie Pepsi, Audi oder Mercedes Benz ein. LG ist zudem erst das dritte Unternehmen überhaupt, das sowohl als Brand of the Year als auch als Design Team of the Year (2006) ausgezeichnet wurde.



LG konnte insgesamt 13 Red Dot Awards in der Kategorie Communication Design gewinnen und wurde somit als Brand of the Year ausgezeichnet. Zu den preisgekrönten Produkten gehören das LG G4 und die LG Watch Urbane. Beide verkörpern LGs User Experience (UX) Design-Philosophie, die auf den Menschen ausgerichtet und damit einfacher und intuitiver als je zuvor ist.



„Das Brand Management von LG Electronics ist beispiellos in seiner Umsetzung. Der Claim ‚Life´s Good‘ wird von LG bei allen Produkten umgesetzt“, sagte Dr. Peter Zec, Gründer und CEO der Red Dot Awards. „User, die sich für ein LG Produkt entscheiden, merken sofort, dass ihr Leben ein Stück weit attraktiver wird. Genau so funktioniert überzeugendes Brandmanagement.“



„Von Red Dot mit diesen Auszeichnungen geehrt zu werden, schmeichelt uns und bekräftigt unser Engagement, sowohl innovatives Design als auch intuitive User Experience zu bieten“, sagt Noh Chang-ho, Vice President und Leiter des Corporate Design bei LG Electronics. „Wir werden auch weiterhin kreative Lösungen entwickeln, um den Usern das Leben so einfach wie möglich zu machen.“



LG wird am 6. November bei der jährlichen Red Dot Gala in Berlin geehrt. Alle preisgekrönten LG Produkte finden Sie unter www.red-dot.de/cd.

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mit 119 Niederlassungen auf der ganzen Welt und ca. 83.000 Mitarbeitern erzielte LG im Geschäftsjahr 2014 einen Konzernumsatz von rund 56 Milliarden US-Dollar. LG besteht aus vier Business Units – Home Entertainment, Mobile Communication, Home Appliances & Air Solution sowie Vehicle Components – und ist einer der international führenden Hersteller von Flachbildfernsehern, Mobilgeräten, Klimageräten, Waschmaschinen und Kühlschränken. LG Electronics ist ein 2015 ENERGY STAR® Partner des Jahres. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.LGnewsroom.com.



Über LG Electronics Austria GmbH

LG Electronics Austria GmbH ist als Niederlassung zuständig für die Länder Österreich, Schweiz und Slowenien. LG ist in diesen drei Ländern mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation, Haushaltsgeräten und Klimageräten vertreten. Die Niederlassung wurde 2006 gegründet und beschäftigt heute mehr als 70 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics Austria GmbH finden Sie unter www.lg.com/at





Facebook Fanpage LG Electronics Austria

www.facebook.com/LGAustria



Twitter LG Electronics Austria

www.twitter.com/LG_Austria



Instagram LG Electronics Austria

www.instagram.com/lg_austria/

Pressekontakt: