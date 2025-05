LG baut mit sieben neuen Modellen das OLED-TV-Angebot in Österreich weiter aus

Wien, 27. Oktober 2015 – LG Electronics (LG), der weltweit erste Hersteller von 4K OLED TVs, hat auf der IFA in Berlin mit seinen neuen OLED Modellen für Aufsehen gesorgt.

Die ersten Modelle sind bereits in Österreich erhältlich: der Curved 4K HDR OLED TV (Modell 55EG960V) ist verfügbar, in Kürze kommt auch die größere 65 Zoll Variante. Zusätzlich ist mit dem Full HD OLED (Modell 55EG910V) ein Einstiegsmodell vorrätig. Als Highlight wartet im Laufe des Jahres noch der 77-Zoll Curved 4K HDR OLED mit einer Bildschirmdiagonale von 195 Zentimetern.



Vorteile der OLEDs

Allein die organischen LEDs in OLED TVs können einzelne Bildpunkte deaktivieren und somit stufenlose Lichtbereiche und dunkle Grautöne perfekt darstellen. Die WRGB OLED-Technologie stellt zusätzlich sicher, dass Bilder in perfektem Schwarz, ansprechenden Farben und mit noch nie dagewesenen Kontrastverhältnissen wiedergegeben werden. Ob Fußballmatch, Horror-Streifen oder Lieblings-Sitcom, am LG OLED sieht man jedes Detail selbst aus größerer Entfernung gestochen scharf.



HDR und OLED – eine erfolgversprechende Kombination

Die EF950 Modelle verfügen über die ersten flachen 4K OLED Displays und sind, wie alle anderen Modelle des OLED Lineups obendrein HDR fähig. Sie lösen das Versprechen lebendigerer Farben mit bestmöglichen Kontrasten und einem Schwarz, das den Namen auch verdient, ein. Mit HDR (High Dynamic Range) kann die Bildqualität von Filmen, Serien und Sportereignissen sichtbar verbessert werden. Gerade die OLED TV Geräte sind auf Grund ihrer perfekten Schwarzwiedergabe in der Lage, das benötigte HDR-Lichtspektrum bei geringer Spitzenleuchtkraft für ein angenehmeres TV-Erlebnis wiederzugeben. Außerdem ist es mit LGs HDR fähigen OLED TV-Geräten möglich, HDR-Inhalte von Streaming-Partnern sowie von externen Quellen wiederzugeben.



Design, das eine klare Sprache spricht

Mit der Art Slim-Designphilosophie revolutioniert LG den TV-Markt nicht nur durch die außerordentliche Bildqualität – nein, auch das Design überzeugt. Die Modelle EG920V und EG910V des aktuellen OLED-Line Ups sind flacher, als jedes auf dem Markt erhältliche Smartphone. Die Einfassungen aller OLED TVs sind dünn wie eine Rasiermesserklinge und nahezu unsichtbar, wodurch der Eindruck entsteht, die Bilder würden förmlich aus den Kanten des Displays herausfließen. Der schlichte, teilweise sogar transparente Sockel reduziert jede visuelle Ablenkung rund um den Bildschirm, sodass dem Programm die volle Aufmerksamkeit gilt. Bei LG OLEDs wird auf jedes kleinste Detail größter Wert gelegt: Im Sinne einer glatten Ausführung ist sogar die schwarze Rückseite frei von jeglichen Halterungen oder Löchern.



Bestes Smart TV und herausragender Sound

Alle neuen LG OLED TV-Geräte sind mit webOS 2.0 ausgestattet, der neuesten Version von LGs Smart TV-Plattform. Durch das verbesserte User Interface und die erweiterten Funktionen ist das Navigieren eines Smart TVs noch einfacher und intuitiver geworden. webOS 2.0 überzeugt mit einer verkürzten Startzeit und ermöglicht dem User, das „Launch Bar“-Menü zu personalisieren – dadurch wird der Zugang zu favorisierten Inhalten so einfach wie noch nie. Darüber sind die Serien EG960V und EF950V mit einem Harman/Kardon Sound System ausgestattet, um sicherzustellen, dass die makellosen OLED Bilder von einer unübertrefflichen Klangqualität begleitet werden.



„LGs 4K OLED TVs zeigen, dass die OLED-Technologie die fortschrittlichste am Markt ist und eine neue Ära am TV-Markt einläutet“, freut sich Markus Werner, Marketingleiter bei LG Electronics Österreich. „Ob gebogen oder flach, 4K oder Full HD, die LG OLEDs wissen in jeder Ausführung und in jedem Raum zu überzeugen.“



Die neuen OLED TVs von LG werden wie beschrieben in den jeweiligen Ausstattungen in Österreich erhältlich sein:

Modell: UVP: Auflösung:

Verfügbarkeit:

55EG910V Curved € 2.499,- Full HD ab sofort 55EG960V Curved € 4.299,- 4K ab sofort 65EG960V Curved € 5.999,- 4K in Kürze 55EG920V Curved € 3.499,- 4K demnächst 55EF950V € 4.299,- 4K demnächst 65EF950V € 5.999,- 4K demnächst 77EC980V € 29.999,- 4K demnächst

Pressekontakt: