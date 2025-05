LG CEO VERKÜNDET BUSINESS-STRATEGIE 2015 FÜR DEN HOME ENTERTAINMENT-BEREICH

Wien, 08. Jänner 2015 – LG Electronics (LG) hat auf der internationalen CES seine Business-Strategie 2015 für den Consumer-Electronics-Bereich vorgestellt: LGs branchenführende Produkte mit Mehrwert sollen zukünftig Konsumenten auf der ganzen Welt zugänglich gemacht werden. Während eines VIP Medien-Round-Tables auf der internationalen CES stellte Brian Kwon, neuer Executive Vice President und CEO der LG Home Entertainment Company, neue TV Technologien, Produkt- und Marketingpläne sowie aggressivere Strategien zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität des Unternehmens vor.



"Wir sind entschlossen, mit innovativen Lösungen und Dienstleistungen weitere Wachstumsimpulse für die nächste Generation an Home Entertainment Produkten zu schaffen", sagte Kwon. "Wir werden LGs Markenprofil in Märkten auf der ganzen Welt durch die Entwicklung von hoch differenzierten Weltklasse-Produkten, einschließlich unserer OLED und ULTRA HD Fernseher, schärfen. Gleichzeitig fördern wir die Konvergenzstrategie, die es uns ermöglicht, neue Lösungen für das Internet der Dinge zu erarbeiten, mit denen unsere Kunden ihre TVs mit vielen anderen Geräten nahtlos verbinden und so noch umfangreicher nutzen können."



In Bezug auf die globalen TV-Marktbedingungen wies Kwon darauf hin, dass LG seinen Schwerpunkt auf die Wettbewerbsfähigkeit von Produkten und Kosten legen wird, um sich vor steigender Konkurrenz aus China und vor den Auswirkungen des derzeit schwachen YENs zu schützen. "Wir implementieren eine Reihe von Marketing - und Produktstrategien, die LG in Anbetracht dieses starken Wettbewerbs besser positionieren werden."





Kwon nennt vier übergreifende Strategien um die Führungsrolle von LG im Bereich Home Entertainment weiter zu festigen:

1. die Marktführerschaft des globalen OLED TV-Markts innezuhaben

2. eine verstärkte Marktdurchdringung bei 4K ULTRA HD TVs

3. die führende Rolle im Bereich User Experience sicherzustellen

4. eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der IT- und AV-Produkte





Führend am globalen OLED TV-Markt



"Im Jahr 2014 fokussierte sich LG auf die Steigerung der Geschäftsdynamik und positionierte sich vorausschauend über die aktive Bewerbung seines Flaggschiffs, des OLED TV Line-Ups", sagte Kwon. "In diesem Jahr wollen wir mit unseren OLED TVs, die hervorragende Bewertungen erhalten haben und bereits als nächste Generation des TVs bezeichnet werden, den breiten Markt erobern. LG OLED TVs stehen für perfekte Schwarz- und Farbtöne sowie ein atemberaubendes Fernseherlebnis. Unsere OLED-Technologie wird uns als Branchenleader im globalen Premium TV-Markt weiter vorantreiben."



LG präsentierte die weltweit ersten 4K OLED TVs im August 2014. Nun demonstriert das Unternehmen erneut seine technologische Vorherrschaft und präsentiert auf der CES sieben verschiedene 4K OLED TV-Modelle, die flexible, gekrümmte und flache Bildschirme in den Größen 55-Zoll (54,6 Zoll Diagonale), 65-Zoll (64,5 Zoll Diagonale) und 77-Zoll (76,7 Zoll Diagonale) umfassen. LG strebt eine globale OLED-Produktion für Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa sowie Asien an. Kwon wies außerdem darauf hin, dass das Unternehmen die Investitionen im Bereich OLED Technologie erhöhen wird und das Schwester-Unternehmen LG Display bereits 700 Millionen KRW (über 550.000 Euro) in die Modernisierung der Fertigungsstätten investiert hat, um größere OLED Panels zu produzieren.





Erweiterung der Marktdurchdringung bei 4K ULTRA HD TVs



Auf der diesjährigen CES stellt LG die Color Prime TV Serie vor. Dazu zählen LGs hochgelobte 4K ULTRA HD TVs, die eine verbesserte Farbwiedergabe, großartiges Design, volle Klangqualität und das neue, benutzerfreundliche webOS 2.0 bieten. Die Color Prime Serie umfasst auch 4K ULTRA HD Fernseher mit Quantum Dot Technologie, die LGs Engagement, Verbrauchern Spitzentechnologie zu bieten, nochmals unterstreicht.





Herausragende User Experience über webOS 2.0



Auf der CES 2015 stellt LG zum ersten Mal webOS 2.0 – LGs aktuellste webOS Smart TV-Plattform– vor. Diese Neuerung soll LG helfen, weiter an der Spitze zu bleiben, indem man Usern eine überzeugende und bereichernde Experience bietet. webOS wurde unter dem Motto "Make TV Simple Again" konzipiert, um der wachsenden Frustration der User durch zu komplexe Systeme entgegenzuwirken. LG prognostiziert einen Absatz von über einer Million webOS-fähigen Smart TVs im ersten Halbjahr 2015.





Stärkere Wettbewerbsfähigkeit bei AV- und IT-Produkten



Im Jahr 2015 wird LG die Struktur der Heimkino- und Video-Bereiche überarbeiten, um deren Rentabilität zu steigern. Dies umfasst eine Optimierung der Marketingaktivitäten für High End Monitore. Weiters wird LG das Wachstum bei den immer beliebter werdenden Soundplates und Multiroom-Audio-Produkten ankurbeln. Parallel dazu wird LG neue Geschäftsfelder suchen, die sich durch das technologische Know-how des Unternehmens in den Bereichen IT-Konvergenz und Internet der Dinge anbieten.





