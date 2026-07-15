LG Channels überschreitet weltweit die Marke von 5.000 Kanälen – Marktstart in Polen erweitert Verfügbarkeit auf 37 Länder

LGs webOS-FAST-Dienst beschleunigt sein globales Wachstum mit 45 Prozent mehr Wiedergabezeit im Jahresvergleich, einer lokalisierten Content-Strategie und preisgekrönten Innovationen.

LG Electronics (LG) baut seine Position als globaler Anbieter von Medien- und Entertainment-Plattformen weiter aus und erweitert seinen eigenen FAST-Dienst (Free Ad-Supported Streaming TV) LG Channels auf weltweit mehr als 5.000 Kanäle. Dieser Meilenstein folgt auf den jüngsten Marktstart von LG Channels in Polen. Damit setzt das Unternehmen seine Expansion in Europa fort und unterstreicht sein Engagement, lokalisierte und kostenfreie Streaming-Inhalte weltweit anzubieten. LG Channels ist derzeit in 37 Ländern verfügbar und hat sich zu einem umfassenden Content-Distributionsdienst entwickelt. Das Angebot umfasst regional kuratierte Live-TV-Sender, Filme, Sport- und Lifestyle-Inhalte in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Asien.

Globales Wachstum von FAST durch lokalisierte Inhalte

Seit dem Start im Jahr 2015 konzentriert sich LG Channels darauf, Inhalte anzubieten, die auf die Vorlieben der Nutzer:innen in den jeweiligen Märkten abgestimmt sind.

Ausbau exklusiver FAST-Inhalte in Nordamerika

In Nordamerika hat LG Channels mit ALL CHEWED UP einen exklusiven FAST-Kanal eingeführt, der von Simple Alien produziert wird. Im Mittelpunkt steht die Hauptserie Chewed Up mit Moderator der Emmy-prämierten ABC-Sendung The Chew. Der Kanal umfasst außerdem die beiden neuen Serien Simply Symons und Why’d They Wear That?. Mit mehr als 110 auf LG Channels verfügbaren Episoden unterstreicht ALL CHEWED UP den Fokus der Plattform auf bekannte Inhalte und Marken, die für das Streaming-Publikum neu interpretiert werden.

Darüber hinaus startete LG Channels World Pup, einen im Turnierformat ausgetragenen Fußballwettbewerb für Welpen, der von Bright Spot Content, einem Unternehmen von All3Media America, produziert wird. In der Sendung treten adoptierbare Hunde aus verschiedenen Tierheimen gegeneinander an. Durch die Verbindung berührender Geschichten mit Elementen der Sportunterhaltung zeigt das Format, wie LG Channels über seinen FAST-Dienst kulturell relevante und exklusive Inhalte bereitstellt.

Europaweite Expansion mit Marktstart in Polen

LG Channels stärkt seine Präsenz in Europa, wo der Dienst mittlerweile in 17 Ländern verfügbar ist. Zuletzt wurde das Angebot in Polen eingeführt. Im Rahmen seiner regionalen Wachstumsstrategie kombiniert LG Channels weltweit bekannte Inhalte führender europäischer Partner wie Sky, Banijay und BBC Studios mit lokalisierten Programmen, die auf die unterschiedlichen europäischen Zielgruppen zugeschnitten sind. Von lokalen Nachrichten- und Lifestyle-Kanälen über Sport und Serien in den jeweiligen Landessprachen bis hin zu Dokumentationen und Reality-TV bietet die Plattform einen kuratierten Programmmix, der die kulturellen Vorlieben der einzelnen Märkte widerspiegelt.

In Polen umfasst LG Channels ein breites Angebot aus internationalen Nachrichten, Sport, Musik und Unterhaltung. In Zusammenarbeit mit NEW ID führt der Dienst außerdem eigene K-Content-Kanäle wie @K-MUSIC und NEW KFOOD ein. LG Channels plant, das Angebot an lokalen Kanälen und die mehrsprachige Unterstützung – darunter auch Polnisch – weiter auszubauen.

Ausbau der führenden Position im FAST-Bereich in Lateinamerika

LG Channels baut seine FAST-Präsenz auch in Lateinamerika weiter aus. Der Dienst ist mittlerweile in sechs Ländern verfügbar: Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Chile, Peru und Argentinien. Mit hochwertigen, individuell zusammengestellten Inhalten, die lokale kulturelle Vorlieben berücksichtigen – insbesondere die große Begeisterung für Sport –, stärkt LG seine Position als regional ausgerichtete FAST-Plattform.

In Brasilien zeigt sich diese Strategie unter anderem am jüngsten Start von CazéTV, einem der beliebtesten Sportkanäle des Landes. Der Kanal richtet sich an das große nationale Interesse an internationalen Fußballereignissen. CazéTV ist ein Joint Venture des bekannten Influencers Casimiro Miguel und des Sportmedienunternehmens LiveMode. Der Sender ist dafür bekannt, Live-Sportübertragungen mit unterhaltungsorientierten Kommentaren zu verbinden.

Mit der Aufnahme von CazéTV sind mittlerweile rund zehn Prozent aller Kanäle von LG Channels in Brasilien dem Sport gewidmet. Damit unterstützt LG sein übergeordnetes Ziel, seine Smart-TVs als Brasiliens "nationale Sportzentrale" zu positionieren.

Lokalisierte Strategien fördern das Wachstum in Asien

In Asien stärkt LG Channels seine Wettbewerbsfähigkeit ebenfalls durch lokalisierte Strategien. In Indien bietet der Dienst mittlerweile mehr als 150 Kanäle und baut seine Position im Bereich lokaler Inhalte im Rahmen der Strategie "Local First" für 2026 weiter aus. Durch Partnerschaften mit führenden Anbietern von Bollywood-Inhalten plant LG Channels, ein vielfältiges Programm für Fans hindisprachiger Filme bereitzustellen. Gleichzeitig soll die Position als kostenlose Entertainment-Plattform für unterschiedliche indische Sprachen und Genres weiter gestärkt werden.

In Taiwan hat LG Channels seit dem Marktstart Ende vergangenen Jahres deutlich an Dynamik gewonnen. Zum Angebot gehören wichtige Nachrichten- und terrestrische Fernsehsender, beliebte lokale Serien wie The Making of an Ordinary Woman sowie angesagte digitale Inhalte wie Muyao 4 Super Playing und HahaTai. Darüber hinaus wurden kuratierte Themenkanäle wie Short Drama Marathon eingeführt, die den Nutzer:innen ein besonderes und differenziertes Fernseherlebnis bieten.

Dynamisches Wachstum bei der Nutzung

LG Channels expandiert nicht nur geografisch, sondern verzeichnet auch eine zunehmend intensive Nutzung durch die Zuschauer:innen. Die durchschnittliche Zahl der monatlich aktiven Nutzer:innen stieg im vergangenen Jahr weltweit um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die gesamte Wiedergabezeit erhöhte sich im selben Zeitraum um mehr als 45 Prozent. Diese Zuwächse spiegeln die steigende Nachfrage der Konsument:innen nach kostenlosen, werbefinanzierten Streaming-Angeboten sowie die wachsende Bedeutung von FAST-Diensten innerhalb des Connected-TV-Ökosystems wider.

Preisgekrönte Plattforminnovationen

Parallel zur Erweiterung des Content-Angebots verbessert LG durch kontinuierliche Softwareoptimierungen auch das Nutzungserlebnis und steigert die Leistung sowie die Benutzerfreundlichkeit der Anwendung. Darüber hinaus entwickelt LG seine eigenen KI-Algorithmen weiter, um noch ausgereiftere personalisierte Services anzubieten. Durch KI-gestützte Inhaltsempfehlungen, die die individuellen Vorlieben der Nutzer:innen berücksichtigen, sowie eine intuitivere Benutzeroberfläche ermöglicht LG seinen Kund:innen, gewünschte Inhalte schneller und einfacher zu finden. LG plant, die Leistung der Plattform kontinuierlich weiterzuentwickeln und KI-basierte Empfehlungen auszubauen, um das Nutzungserlebnis und die Kundenzufriedenheit weiter zu verbessern.

Als Anerkennung für seine technologische Exzellenz und das nutzerorientierte Design wurde LG Channels bei den 2026 in Busan abgehaltenen Global OTT Awards mit dem "New Technology Award" ausgezeichnet. Mit diesem Preis werden Plattformen geehrt, die innovative, auf fortschrittlichen Informations- und Kommunikationstechnologien basierende Services anbieten.

Stärkung des globalen webOS-Ökosystems vor dem Hintergrund des wachsenden FAST-Marktes

Da sich Zuschauer:innen weltweit zunehmend kostenlosen, werbefinanzierten Streaming-Angeboten zuwenden, die ein kuratiertes und entspanntes Fernseherlebnis ermöglichen, entwickelt sich LG webOS mit hohem Tempo zu einem globalen Hub für Inhalte und Services weiter. Dazu erweitert das Unternehmen die internationale Präsenz von LG Channels und vertieft die Zusammenarbeit mit globalen und lokalen Content-Anbietern. „Wir werden die Wettbewerbsfähigkeit unserer Inhalte weiter stärken und unser globales Ökosystem ausbauen, damit Zuschauerinnen und Zuschauer in immer mehr Ländern weltweit lokal relevante Inhalte über LG Channels genießen können“, sagte Chris Jo, Leiter des webOS Platform Business Center der LG Media Entertainment Solution Company.