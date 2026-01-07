LG Electronics präsentiert auf der CES 2026 Heimroboter LG CLOiD und „Zero Labor Home“

Der neue Heimroboter verkörpert die „Zero Labor Home“-Vision von LG Electronics und bringt Physical AI zur Übernahme zeitaufwendiger Aufgaben im Haushalt.

LG Electronics (LG) stellte am 4. Jänner 2026 in Las Vegas den LG CLOiD™ vor, einen KI-gestützten Heimroboter, der erstmals öffentlich auf der CES 2026 präsentiert wurde. CLOiD wurde entwickelt, um Haushaltsaufgaben über vernetzte Haushaltsgeräte hinweg auszuführen und zu koordinieren und so den Zeitaufwand sowie die körperliche Anstrengung bei alltäglichen Arbeiten zu reduzieren. Das System ist die neueste Entwicklung von LG im Bereich KI-basierter Heimrobotik und Smart-Home-Plattformen und baut auf dem Self-Driving AI Home Hub (LG Q9) sowie dem ThinQ-Ökosystem des Unternehmens auf.

Haushaltsautomatisierung in einer realistischen Wohnumgebung

Auf der CES 2026 zeigt LG den LG CLOiD im Einsatz in unterschiedlichen Wohnumgebungen. In einem Szenario holt der Roboter Milch aus dem Kühlschrank und schiebt ein Croissant in den Backofen, um das Frühstück vorzubereiten. Nachdem die Bewohner:innen das Haus verlassen haben, startet LG CLOiD Waschprogramme und faltet sowie stapelt Kleidungsstücke nach dem Trocknen. Diese Aufgaben demonstrieren die Fähigkeit von LG CLOiD, den Lebensstil der Nutzer:innen zu verstehen und Haushaltsgeräte präzise zu steuern.

Hardware für den Einsatz in Wohnräumen entwickelt

LG CLOiD besteht aus einem Kopfmodul, einem Rumpf mit zwei gelenkigen Armen sowie einer rollenden Basis mit autonomer Navigation. Der Rumpf kann gekippt werden, um die Höhe anzupassen – so kann der Roboter Gegenstände vom Knie-Niveau und darüber aufnehmen.

Jeder Arm verfügt über sieben Freiheitsgrade und erreicht damit eine Beweglichkeit ähnlich der eines menschlichen Arms. Schulter, Ellenbogen und Handgelenk ermöglichen Vorwärts-, Rückwärts-, Rotations- und Seitwärtsbewegungen, während jede Hand fünf unabhängig angetriebene Finger zur feinmotorischen Manipulation besitzt. Diese Konfiguration ermöglicht es LG CLOiD, eine breite Palette an Haushaltsgegenständen zu handhaben und in Küchen, Waschräumen und Wohnbereichen zu arbeiten.

Die rollende Basis nutzt autonome Fahrtechnologie, die aus LGs Erfahrung mit Saugrobotern und dem LG Q9 abgeleitet ist. Diese Bauform wurde aufgrund von Stabilität, Sicherheit und Kosteneffizienz gewählt; der niedrige Schwerpunkt verringert das Kipprisiko, falls ein Kind oder Haustier den Roboter berührt.

Der Kopf von LG CLOiD als mobiler KI-Home-Hub

Der Kopf fungiert als mobiler KI-Home-Hub. Er ist ausgestattet mit einem Chipsatz – dem „Gehirn“ von LG CLOiD –, einem Display, einem Lautsprecher, Kameras, verschiedenen Sensoren sowie sprachbasierter generativer KI. Gemeinsam ermöglichen diese Elemente, dass der Roboter mit Menschen über gesprochene Sprache und „Gesichtsausdrücke“ kommuniziert, Wohnumgebungen sowie Muster im Lebensstil seiner Nutzer:innen erlernt und vernetzte Haushaltsgeräte auf Basis dieser Erkenntnisse steuert.

Bildgestützte Physical AI: VLM und VLA

Im Zentrum von LG CLOiD steht die Physical-AI-Technologie des Unternehmens, die Folgendes kombiniert:

Vision Language Model (VLM) — wandelt Bilder und Videos in ein strukturiertes, sprachbasiertes Verständnis um

— wandelt Bilder und Videos in ein strukturiertes, sprachbasiertes Verständnis um Vision Language Action (VLA) — übersetzt visuelle und verbale Eingaben in physische Handlungen

Diese Modelle wurden mit Zehntausenden Stunden an Daten zu Haushaltsaufgaben trainiert. Dadurch kann LG CLOiD Geräte erkennen, Nutzer:innen-Absichten interpretieren und kontextgerechte Handlungen ausführen – etwa Türen öffnen oder Gegenstände umplatzieren.

Integration mit ThinQ und ThinQ ON

Die Fähigkeiten von LG CLOiD erweitern sich deutlich durch die Integration in LGs Smart-Home-Ökosystem, einschließlich der AI Home Platform „ThinQ™“ und des Hubs „ThinQ ON“. Diese nahtlose Konnektivität ermöglicht es LG CLOiD, ein breiteres Spektrum an Services über verschiedenste LG-Geräte hinweg zu orchestrieren.

LG Actuator AXIUM: Robotik-Komponenten für Physical AI

Parallel zum Heimroboter führt LG die Marke LG Actuator AXIUM™ ein – eine neue Produktlinie robotischer Aktuatoren für Service- und Haushaltsroboter.

Ein Aktuator fungiert als „Gelenk“ eines Roboters und integriert einen Motor, der Rotationskraft erzeugt, eine Antriebseinheit zur Steuerung elektrischer Signale sowie ein Getriebe zur Regelung von Geschwindigkeit und Drehmoment. Als eine der kritischsten und kostenintensivsten Komponenten in Robotern gelten Aktuatoren weithin als strategische Schlüsseltechnologie in der entstehenden Ära der Physical AI.

LG hat durch sein marktführendes Haushaltsgerätegeschäft erstklassige Komponentenkompetenz aufgebaut. Diese Expertise soll die Grundlage für entscheidende Wettbewerbsvorteile bei Aktuatoren bilden – etwa leichtes und kompaktes Design, hohe Effizienz und hohes Drehmoment. Darüber hinaus ermöglicht LGs modulare Designtechnologie eine anpassbare Fertigung in vielen Varianten, wie sie für fortschrittliche Roboter erforderlich ist, die Dutzende Aktuatortypen benötigen.

Roadmap in Richtung KI-getriebener Haushalte

LG plant, Heimroboter mit praxisnahen Funktionen und geeigneten Bauformen für Hausarbeit weiterzuentwickeln. Gleichzeitig wird das Unternehmen die in der Robotik aufgebauten Technologien stärker in Haushaltsgeräte integrieren und Kategorien schaffen wie „Appliance Robots“ (z. B. Saugroboter) und „Robotized Appliances“ (z. B. Kühlschränke mit Türen, die sich automatisch öffnen, wenn sich eine Person nähert). Das übergeordnete Ziel ist ein „AI Home“, in dem Hausarbeit an KI-Geräte und Heimroboter übergeben wird – damit Menschen sich erholen, genießen und Zeit für wertvollere Tätigkeiten gewinnen können.

„Der Heimroboter LG CLOiD wurde entwickelt, um auf natürliche Weise mit den Menschen zu interagieren und sie zu verstehen, denen er dient – und ein optimiertes Maß an Unterstützung im Haushalt zu bieten“, sagte Steve Baek, Präsident der LG Home Appliance Solution Company. „Wir werden unsere unermüdlichen Anstrengungen fortsetzen, um unsere Zero-Labor-Home-Vision zu verwirklichen – damit Hausarbeit der Vergangenheit angehört und Kund:innen mehr Zeit für die Dinge haben, die wirklich zählen.“

Besucher:innen der CES 2026 (6. – 9. Jänner 2026) können die konkreten Vorteile von LG CLOiD und dem Zero Labor Home in einer Vielzahl realitätsnaher Szenarien am LG-Stand (#15004, Las Vegas Convention Center) erleben.