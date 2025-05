LG ELECTRONICS GEWINNT 41 AWARDS AUF DER INTERNATIONALEN CES 2015

Wien, 09. Jänner 2015 – LG Electronics (LG) gewann auf der internationalen CES 2015 herausragende 41 Auszeichnungen, darunter für Publikumshits wie das G Flex2, atemberaubend flache, gebogene 4K OLED TVs und das revolutionäre TWIN ™ Wäsche-System mit Mini-Waschmaschine. LG erntete Lob von den renommierten Magazinen Engadget, USA Today/Reviewed.com, Digital Trends und vielen mehr. LG gewann auch 10 CES Innovation Awards von der Consumer Electronics Association (CEA) in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte und Mobilkommunikation. Die CEA ernannte LG auch zum 4K Ultra HD Partner der internationalen CES 2015.



"Im Herzen aller unserer Produkte steckt das Versprechen, Innovationen für ein besseres Leben zu liefern", sagte William Cho, President und CEO von LG Electronics USA. "Dieses Versprechen ist die Grundlage für eine Menge neuer LG Produkte, die während einer bemerkenswerten Woche in Las Vegas vorgestellt wurden. Diese Anerkennung bestätigt unsere Hingabe für Perfektionismus und spornt uns an, unseren Standard für alle Innovationen, auch über das Jahr 2015 hinaus, zu erhöhen."





Auszeichnungen für LG-Produkte auf der CES 2015:



LG G Flex2:

USA Today/Reviewed.com CES 2015 Editors’ Choice Winners

Best Mobile - Digital Trends Top Tech of CES 2015 Awards

Best Smartphone - TechRadar CES 2015 Staff Picks

Best Phone - Techlicious 2015 CES Top Picks

Men’s Journal Best of CES 2015

TechnoBuffalo Best of CES 2015 Readers Choice Award

GottaBeMobile Excellence Awards CES 2015

Laptop Top Picks CES 2015

Android Central 2015 CES Top Pick

Android Authority Top Picks CES 2015

Ubergizmo Best of CES 2015

Expert Reviews CES Top Picks 2015





LG 4K OLED:

Best TV Product - Engadget Best of CES 2015

USA Today/Reviewed.com CES 2015 Editors’ Choice Winners

Best Home Video - Digital Trends Top Tech of CES 2015 Awards

Best in Show - TechRadar CES 2015 Staff Picks

Best TV - TechRadar CES 2015 Staff Picks

Best HD TV - PCMag Best of CES 2015

Best OLED TV - HD Guru CES 2015 Top Picks

Men’s Journal Best of CES 2015





LG Twin Wash:

USA Today/Reviewed.com CES 2015 Editors’ Choice Winners

Techlicious 2015 CES Top Picks

Best Digital Home Gadget - PCMag Best of CES 2015

Men’s Journal Best of CES 2015





LG HD / UHD TV:

Best HD TV - PCMag Best of CES 2015

Television - Tech Times 2015 CES Best of Innovation Honorees





LG Audio:

LG Music Flow - Men’s Journal Best of CES 2015

LG Music Flow - Tech Times 2015 CES Best of Innovation Honorees

LG Soundbar - HD Guru CES 2015 Top Picks





Mit den Consumer Electronics Association 2015 CES Innovation Awards wurden folgende Produkte ausgezeichnet:



LG 21:9 IPS Curved UltraWide Multi-Monitor

LG Flexible Ultra HD 4K OLED TV

LG 55-inch ULTRA HD OLED TV with Floating Stand Design

LG 65-inch Floating Slim CURVED 4K OLED TV

LG 65-inch IPS Art Slim Color Prime Quantum Dot 4K ULTRA HD TV

LG EcoHybrid Dryer with Heat Pump Technology

LG Four-Door French-Door Refrigerator with Double Door-in-Door

LG Side-by-Side Refrigerator with Door-in-Door

LG Smart HOM-BOT Square Robotic Vacuum

LG G3 Smartphone



In den vergangenen zehn Jahren wurde LG mit mehr als 150 CES Innovation Awards ausgezeichnet, darunter zehn in vier Kategorien im Jahr 2015. Im dritten Jahr in Folge gewannen LG OLED TVs und die G-Smartphone-Serie CES Innovation Awards.

Weitere Informationen zu den LG Produkten auf der CES 2015 finden Sie unter www.LGnewsroom.com/CES2015.





