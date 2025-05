LG führt mit dualer Strategie den Premium-TV-Markt an

Wien, 24. Februar 2015 – LG Electronics (LG) präsentiert heute in Seoul das globale TV Line-Up für das Jahr 2015. Das Unternehmen kündigt gleichzeitig seine Dual Premium Strategie an, mit der man sich verstärkt auf das Premium-TV-Segment konzentrieren will. LG ist überzeugt, dass das Unternehmen mit der Dual Premium Strategie seine führende Position am globalen Premium-TV-Markt mit OLED-TVs sichern und gleichzeitig das TV-Angebot mit neuen PRIME UHD-TVs ausbauen wird.



Völlig neue Display Dimension mit perfektem Schwarz und einzigartigen Farben

LG enthüllt sein neues Line-Up mit 55-, 65- und 77-Zoll OLED-TV Geräten mit flachen und gebogenen Bildschirmen. Das Unternehmen stellt außerdem sein ABCD-Konzept vor, welches die wichtigsten Vorteile der innovativen OLED-Technologie hervorhebt.



A – Angle (Blickwinkel): LG OLED-TVs garantieren eine außergewöhnliche Bildqualität, auch wenn der Zuseher nicht zentral vor dem TV Gerät sitzt.

B C - Black und Color: Das OLED Line-Up umfasst mehrere erweiterte Display-Features, wie die eigene WRGB OLED-Technologie. Dadurch wird sichergestellt, dass Bilder in perfektem Schwarz, ansprechenden Farben und mit unendlichen Kontrastverhältnissen wiedergegeben werden.

D - Design: Dank LGs Art Slim Design-Philosophie produziert das Unternehmen die flachsten TV Geräte, während die Gesamtästhetik einfach und clean bleibt.



Größere Auswahl im Premium Sektor

Mit einer Kombination der besten Display-Technologien gewann LGs OLED-TV im Januar den „Best of CES Award“ in der Kategorie TV. Da immer mehr hochwertige Inhalte zur Verfügung stehen und das Publikum zunehmend anspruchsvoller wird, rechnet LG mit einem Umsatzwachstum bei OLED-TVs. In diesem Sinne plant LG sein OLED-TV Line-Up von derzeit fünf auf zehn Modelle zu erweitern, um Usern eine größere Auswahl an Premium-Produkten bieten zu können.



PRIME UHD TV – erweckt alle Farben zum Leben

LG PRIME UHD-TVs, welche über der ULTRA HD TV-Serie liegen, verfügen über Funktionen wie ColorPrime, ULTRA Luminance, 4K-In-Plane Switching (IPS) Panel und Prime Mastering-Engine, um ein hochwertiges Kinoerlebnis zu bieten. Dank der Verwendung unterschiedlicher LED Phosphorfarben vergrößert LGs ColorPrime Technologie die Farbvielfalt des Displays und erzeugt damit mehr Bildtiefe und eine realistischere Optik.



Um die Helligkeit und Auflösung an die aktuellen Bilder anzupassen, analysiert die ULTRA Luminance-Technologie den hellsten und dunkelsten Teil des angezeigten Bildes. Die LG-eigenen 4K IPS Panele ermöglichen außerdem einen weiten Sehwinkel, sodass man von nahezu jedem Platz im Raum ein perfektes Bild genießen kann. Neu ist auch die Prime Mastering-Engine, welche die Einstellungen des TVs für noch bessere Bildqualität optimiert.



Obendrein verfügt der LG PRIME UHD-TV (Modell 55UF9500) über ein erstaunlich dünnes 8,5mm UltraSlim Design-Display, während vergleichbare Geräte zwischen 40 und 50 mm tief sind. LGs integrierter Auditorium-Fuß passt perfekt zur Metallic-Ausführung welche den Bildschirm umfasst. Der Fuß ergänzt als Schallreflektor auch das zentrale Harman / Kardon Soundsystem.



Herausragende User Experience dank webOS 2.0

LGs neue webOS 2.0 Smart TV-Plattform ist eine Weiterentwicklung der äußerst erfolgreichen originalen webOS Useroberfläche. webOS wurde ursprünglich unter dem Motto „Make TV Simple Again“ konzipiert, um der wachsenden Frustration der User angesichts komplexer Systeme entgegenzuwirken. LG prognostiziert einen Absatz von über einer Million webOS-fähiger Smart TVs im ersten Halbjahr 2015.



„Wir freuen uns, die Einführung von umfassenden und unverwechselbaren TV-Produkten ankündigen zu können. Diese liefern eine beeindruckende Bildqualität und zeigen so, was Premium für uns bedeutetet“, sagte Brian Kwon, Präsident und CEO von LG Electronics Home Entertainment. „LG OLED-TVs und PRIME UHD-TVs untermauern LGs Image, das für beste Bildqualität steht. Mit diesen beispiellosen Home Entertainment Lösungen wird LG seine führende Position als Premium-TV Hersteller weiter festigen.“



Die ersten Geräte des neuen Lineups werden ab Ende März in Österreich verfügbar sein.

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mit 119 Niederlassungen auf der ganzen Welt und ca. 82.000 Mitarbeitern erzielte LG im Geschäftsjahr 2014 einen Konzernumsatz von rund 56 Milliarden US-Dollar. LG besteht aus vier Business Units – Home Entertainment, Mobile Communication, Home Appliances & Air Conditioning sowie Vehicle Components – und ist einer der international führenden Hersteller von Flachbildfernsehern, Mobilgeräten, Klimageräten, Waschmaschinen und Kühlschränken. LG Electronics ist ein 2013 ENERGY STAR® Partner des Jahres. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.LGnewsroom.com.



Über LG Electronics Austria GmbH

LG Electronics Austria GmbH ist als Niederlassung zuständig für die Länder Österreich, Schweiz und Slowenien. LG ist in diesen drei Ländern mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation, Haushaltsgeräten und Klimageräten vertreten. Die Niederlassung wurde 2006 gegründet und beschäftigt heute mehr als 70 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics Austria GmbH finden Sie unter www.lg.com/at



Über LG Electronics Home Entertainment Company

LG Electronics Home Entertainment ist einer der führenden Hersteller von Flachbildschirmen, AV-Produkten, Monitoren und Wearables für den Endanwender- und Geschäftsbereich. Die Entwicklung von innovativen Geräten und Anwendungen in Verbindung mit stylishem Design steht bei LG an erster Stelle. LG sieht sich verpflichtet, das Leben von Konsumenten einfacher zu machen und zwar mithilfe innovativer Home Entertainment-Geräte, allen voran die preisgekrönten OLED TVs, 4K ULTRA HD TVs und Cinema 3D Smart TVs, die mit der neuen Smart TV-Plattform webOS ausgestattet sind. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter lg.com.



Facebook Fanpage LG Electronics Austria: www.facebook.com/LGAustria



Twitter LG Electronics Austria: twitter.com/LG_Austria

Pressekontakt: