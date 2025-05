LG G5 & Friends gewinnen zahlreiche Auszeichnungen am Mobile World Congress

Wien, 1. März 2016 - LG Electronics sicherte sich am Mobile World Congress (MWC) 2016 insgesamt 32 Preise, allen voran der “Best Mobile Handset Devices” Award. LG wird damit zum meistgeehrten Unternehmen der Mobilfunkmesse. Die Preise würdigen das modulare Design und sämtliche Innovationen, die im LG G5 und seinen Friends stecken. LG zeigt einmal mehr, dass es zu den Spitzenreitern der mobilen Kommunikation gehört. Das LG G5 bekam unter anderem top Auszeichnungen von Branchenkennern wie der Android Authority, Digital Trends, Trusted Reviews und Ubergizmo.



„Die Anerkennung für unser neues LG G5 war unbeschreiblich und belohnt das Bestreben unserer Mitarbeiter, etwas völlig Einzigartiges und Innovatives für die Smartphone-Welt zu erschaffen“, sagt Juno Cho, Präsident und CEO der LG Electronics Mobile Communication Company. „Das G5 gemeinsam mit den Friends ermöglicht den Usern ein vielseitiges und neuartiges Smartphone-Erlebnis.“



Bereits vor dem Start des MWC enthüllte LG das G5 vor insgesamt 2.000 Anwesenden. LGs neues Flaggschiff zeigt sich in völlig neuem Design mit einem eleganten Gehäuse aus Metall und einem ausziehbaren Akku-Einschub. Ergänzend können User ihr G5 mit den LG Friends ausstatten, die das Smartphone unter anderem in eine Digitalkamera oder eine Hi-Fi-Anlage verwandeln.



Die Verfügbarkeit und Preise für das G5 and Friends für Österreich werden in Kürze bekannt gegeben.



Mit geschätzten 100.000 Besuchern ist die MWC 2016 das wichtigste Event der Mobilfunkbranche. Die nachfolgende Auflistung zeigt die gewonnen Awards von LG auf der MWC 2016:



LG G5

GSM Association (GSMA): Best Mobile Handsets & Devices

4gnews: Major Revelação

Alphr: Best Smartphone

Android Authority:Best of MWC 2016

Android Central: MWC Top Pick

Android Pit: Best Innovation

BGR: MWC 2016 Winner

Digital Trends: Top Tech of 2016 Winner

Expert Reviews: Best of Innovation

Expert Reviews: Best Smartphone

Know Your Mobile: Best of Innovation

Know Your Mobile: Best Smartphone

Men’s Health: Editor’s Choice

MobileGeeks: Best Smartphone

Slashgear: Best Smartphone

Techradar: Best in Show

Techradar: Best Phone

Techspot: Best of MWC

Tom’s Guide: Best of MWC

Tom’s Hardware: Best of MWC

Trusted Reviews: Best of MWC 2016

Ubergizmo: Best of MWC



LG Friends

Android Authority:Best of MWC 2016

Ubergizmo: Best of MWC



LG 360 VR

Android Central: MWC Top Pick

Techradar: Best Wearable



LG Rolling Bot

Android Central: MWC Top Pick

BGR: MWC 2016 Winner

Chip Chick: Most Innovative

Slashgear: Best Accessory

Techradar: Best in Show



LG Hi-Fi Plus

Digital Trends: Top Tech of 2016 Audio



LG Electronics

MobileGeeks: Most Innovative Company

