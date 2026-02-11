Sedition auf Gallery+ verschafft Millionen LG Smart TV-Besitzer:innen Zugang zu beeindruckender digitaler Kunst von einigen der renommiertesten Künstler:innen der Welt.

LG Electronics (LG) hat sich mit Sedition, der wegweisenden Plattform für digitale Kunst, zusammengeschlossen, um inspirierende zeitgenössische Kunstwerke auf LG Gallery+ zu bringen¹. Als Premium-Kurationsservice für LG Smart TVs bietet der Abodienst LG Gallery+ eine umfangreiche Inhaltsbibliothek – einschließlich Werken im Videoformat – für ein dynamisches und immersives Kunsterlebnis zu Hause und ermöglicht es Nutzer:innen, ihren persönlichen Stil über ihre Displays zum Ausdruck zu bringen. Die Partnerschaft unterstreicht LGs fortlaufendes Engagement, das Home-Entertainment-Erlebnis weiter auszubauen und zu verbessern.

Sedition arbeitet direkt mit führenden zeitgenössischen Künstler:innen und Kulturinstitutionen zusammen, um Kunstwerke zu veröffentlichen, die speziell für Bildschirme konzipiert sind. Über sein kuratiertes Programm vereint Sedition ein breites Spektrum digitaler Praktiken – darunter Fotografie, Bewegtbild und technologiegetriebene Kunst – die sorgfältig für eine hochwertige Darstellung auf Screens angepasst werden. Dieser Ansatz entspricht der Vision von LG Gallery+, den Fernseher in eine anspruchsvolle digitale Leinwand für das moderne Zuhause zu verwandeln.

Sedition auf Gallery+ präsentiert LG Smart TV-Besitzer:innen eine kuratierte Auswahl von über 300 digitalen Kunstwerken und erweitert damit sowohl Umfang als auch Vielfalt der auf LGs fortschrittlichen TVs verfügbaren Gegenwartskunst. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Präsentation digitaler Kunst führt Sedition LG Nutzer:innen in Werke international anerkannter Künstler:innen ein – nun neu gedacht für ein immersives Kunsterlebnis zu Hause über LG Gallery+.

Bemerkenswert ist, dass Sedition auf Gallery+ eine exklusive Kollektion² umfasst, die Werke von sechs innovativen Künstler:innen zeigt. Dazu gehört SARES, eine aufstrebende Größe in der Digital-Art-Szene, dessen Kreationen klassische Ästhetik mit Spitzentechnologie verbinden. Seine Gallery+-exklusive Serie Vertigo fängt Momente intensiver Veränderung ein – durch eine eindrucksvolle Mischung aus generativer KI-Kunst, biometrischen Daten und komplexen mathematischen Strukturen.

Die Kollektion umfasst außerdem Arbeiten von Diego Castro (M.O.N.O.M.O), einem CGI- und KI-Künstler, der für seine futuristischen, biofokussierten digitalen Schöpfungen bekannt ist. Seine Serie Synthesized Nature – digitale Skulpturen, die den Übergangsbereich zwischen technologischem Raum und organischer Welt ausloten – lädt dazu ein, Licht, Form und Rhythmus als lebendige Präsenzen zu erleben.

Darüber hinaus enthält die exklusive Sedition-Kollektion für LG Gallery+ Werke von Mat Collishaw – einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der britischen Gegenwartskunst – darunter Burning Flower und The End of Innocence. Ausgewählte Arbeiten des Turner-Preis-Gewinners Mark Titchner sind ebenfalls verfügbar, darunter The World Isn’t Working, das ein „engelhaftes“ Fenster-Muster nutzt, um eine pragmatische, unsentimentale Verurteilung der kollektiven menschlichen Unzulänglichkeiten zu vermitteln.

Ein weiteres Exklusivwert für Gallery+, Figures of Light von StudioScheele, untersucht das Zusammenspiel von Licht und Tanz anhand von vier fesselnden Videoarbeiten, die Elemente des klassischen Balletts mit fortschrittlicher digitaler Technologie verbinden. Die Kollektion umfasst außerdem Werke von Lindsay Kokoska, Gründerin des Infinite Mantra Art Studio, deren Kunst moderne digitale Prozesse und surreale Bildwelten nutzt, um Aspekte wie Bewusstsein, Meditation und andere Dimensionen zu erforschen.

Angetrieben von LGs preisgekrönter webOS-Plattform bietet LG Gallery+ Zugriff auf über 5.000 Kunstwerke – von bildender Kunst über filmische Szenen bis hin zu Game-Visuals – und ermöglicht es Nutzer:innen, ihren Fernseher in eine dynamische digitale Leinwand zu verwandeln. LG Gallery+ kann die Atmosphäre außerdem mit stimmungsabhängiger Hintergrundmusik aufwerten: Nutzer:innen können aus kuratierten Tracks wählen oder persönliche Playlists per Bluetooth streamen.

„Sedition auf LG Gallery+ bietet ein überzeugendes, kuratiertes digitales Kunsterlebnis – inklusive exklusiver Kunstwerke, die auf keiner anderen Plattform zu finden sind“, sagt Dyl Blaquiere, CEO von Sedition. „Unsere Zusammenarbeit mit LG eröffnet Künstler:innen eine großartige Möglichkeit, neue Zielgruppen zu erreichen, und gibt LG Smart TV-Nutzer:innen eine neue Art, die beste zeitgenössische Kunst zu genießen und sich mit ihr auseinanderzusetzen.“

„LG Gallery+ verkörpert unsere Vision für die Zukunft von Home-Displays – einen Raum, in dem Technologie, Kunst und persönlicher Ausdruck nahtlos zusammenfinden“, sagt Chris Jo, Leiter des webOS Platform Business Center bei der LG Media Entertainment Solution Company. „Im Kern von LG Gallery+ stehen unsere Partnerschaften mit führenden Unternehmen und visionären Künstler:innen: Sie ermöglichen es Nutzer:innen, bestehende Kollektionen zu kuratieren oder über unsere integrierten Funktionen eigene zu erstellen. Sedition ist einzigartig positioniert, um die Vision zu verwirklichen, den Fernseher in eine lebendige Leinwand zu verwandeln, die sowohl Innovation als auch den individuellen Lifestyle feiert.“

Mit seiner stetig wachsenden Kunstsammlung bringt LG Gallery+ weiterhin künstlerische Inspiration und Freude in Wohnräume auf der ganzen Welt.