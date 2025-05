LG hat weltweit 10 Millionen Bluetooth-Headsets verkauft

Wien, 3. Juli 2015 – LG Electronics (LG) verkündet den Verkauf von weltweit zehn Millionen LG TONE ™ Bluetooth Headsets seit dem Launch der Serie im Oktober 2010. Mit diesem Erfolg ist LG die Nummer eins bei den Verkaufszahlen drahtloser Bluetooth-Headsets in den Vereinigten Staaten. Um ein Höchstmaß an Klangqualität zu garantieren, entwickelte LG die Headset-Serie in enger Zusammenarbeit mit weltweit führenden Audio-Geräteherstellern, darunter Harman / Kardon und JBL.



Wie das unabhängige Marktforschungsinstitut NPD Group bescheinigt, bleibt LG am hart umkämpften US Bluetooth-Headset Markt seit 2012 an der Spitze und hat seit 2013 sogar mehr als 40 % Marktanteil. Die Popularität von TONE ™ beschränkt sich aber nicht nur auf die Vereinigten Staaten.



„Es ist wirklich inspirierend zu sehen, dass User auf der ganzen Welt, von New York über Shanghai bis nach Dubai, TONE ™ Headsets tragen“, sagte Seo Young-Jae, Vice President für Personal Devices bei der LG Electronics Mobile Communications Company. „Am Anfang waren wir noch ziemlich überrascht von dem überragenden Feedback, das unsere Kunden uns gaben. Sie fanden TONE ™ sei das bequemste drahtlose Headset, das sie je verwendet haben. Also hielten wir an den Dingen fest, die gut funktionierten und haben TONE ™ über die Jahre hinweg kontinuierlich verbessert. Wir sind von der positiven Resonanz absolut begeistert.“



Die verschiedenen LG TONE™ Bluetooth-Headsets sind in Österreich ab einem UVP von 69,90 Euro erhältlich.





