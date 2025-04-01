LG RÄUMT BEI DEN IF DESIGN AWARDS 2025 AB

Weltweit erster transparenter OLED TV gewinnt Gold – insgesamt 36 Auszeichnungen für innovative Produktdesigns

WIEN, 1. April 2025 – LG Electronics setzt seine beeindruckende Erfolgsserie im Bereich Produktdesign fort und wurde bei den renommierten iF Design Awards 2025 mit insgesamt 36 Auszeichnungen geehrt. Besonders herausragend: Der LG SIGNATURE OLED T, der weltweit erste transparente und komplett kabellose 4K OLED-Fernseher, erhielt den begehrten Gold Award in der Kategorie Produktdesign.

Der jährlich in Deutschland ausgerichtete iF Design Award zählt neben dem Red Dot Award und dem International Design Excellence Award (IDEA) zu den angesehensten Designwettbewerben weltweit. Er würdigt herausragende Designleistungen in neun Kategorien: Produkt, Kommunikation, User Experience (UX), User Interface (UI), Packaging, Innenarchitektur, Professional Concept, Architektur und Service Design.

Transparenz neu definiert

Das neue TV-Flaggschiff mit einer Bildschirmdiagonale von 77 Zoll (195 cm), das jetzt mit dem iF Design Award in Gold ausgezeichnet wurde, beeindruckt durch seine Fähigkeit, vom transparenten in den blickdichten Zustand zu wechseln. Dieses einzigartige Feature bietet nicht nur ein außergewöhnliches Seherlebnis, sondern eröffnet auch völlig neue Möglichkeiten der Raumgestaltung. Im transparenten Modus scheinen die Inhalte im Raum zu schweben und erzeugen ein futuristisches Erlebnis. Wird der Black-Screen-Modus aktiviert, verwandelt sich der OLED T in einen klassischen Premium-Fernseher mit tiefschwarzen Kontrasten, lebendigen Farben und gestochen scharfen Details - ideal für Film- und Gaming-Enthusiasten.

Die kabellose Übertragungstechnologie* sorgt für eine verlustfreie Bild- und Tonübertragung zwischen der Zero Connect Box und dem Display. Für Gamer bietet der OLED T Unterstützung für 4K-Bildqualität mit einer variablen Bildwiederholrate von 120 Hz und ist sowohl NVIDIA G-SYNC® Compatible als auch AMD FreeSync Premium zertifiziert.

Der LG SIGNATURE OLED T ist seit Dezember 2024 in den USA und ab dem zweiten Quartal dieses Jahres auch im österreichischen Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 49.999 Euro.

Designexzellenz auf breiter Front

Neben dem Gold Award für den OLED T wurden 27 weitere Innovationen von LG in der Kategorie Produktdesign ausgezeichnet. Zu den prämierten Produkten gehören sowohl der LG AI Home, ein smarter Home Hub, als auch der LG Smart Home AI Agent, ein mobiler Smart Home Hub, der mit den Nutzern interagiert. iF Design Awards erhielten darüber hinaus die schlanken LG QNED Fernseher, der flexible LG StanbyME 2, ein einzigartiges Display mit abnehmbarem Standfuß, sowie der LG SIGNATURE Kühlschrank mit Smart InstaView. Letzterer ermöglicht dank transparenter OLED-Technologie den Blick ins Innere, ohne die Tür öffnen zu müssen.

Darüber hinaus erhielt LG Auszeichnungen in den Kategorien Kommunikation, UX, UI und Packaging für innovative Technologien, die den Nutzern einen intuitiven Zugang zu Funktionen und Services ermöglichen. Zu den Preisträgern gehören der LG ThinQ 3D Home View, der eine dreidimensionale Ansicht des Wohnraums innerhalb der LG ThinQ Smart Home Plattform ermöglicht, der LG ThinQ Character, der auf freundliche, menschenähnliche Weise mit Kunden in der ThinQ App kommunizieren kann, und die LG Iconography, die alle Funktionen und Services vernetzter LG Produkte übersichtlich darstellt.

„Wir werden auch in Zukunft die Grenzen des Designs weiter ausloten, indem wir unser tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden nutzen, um Innovationen bei Produkten, Lösungen und Kundenerlebnissen zu schaffen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht", so Chung Wook-jun, Leiter des Corporate Design Center bei LG Electronics.

* Kabellose Übertragung bezieht sich auf die kabellose Übertragung von Video- und Audiosignalen in höchster Qualität zwischen der Zero Connect Box und dem Bildschirm des OLED T. Visuell verlustfrei, basierend auf internen Testergebnissen mit ISO/IEC 29170-2. Messresultate können je nach Verbindungsstatus variieren.

Medienkontakt:

Ing. Philipp Breitenecker, MBA

LG Electronics

philipp.breitenecker@lge.com

+43 660 863 9901