LG K-Smartphones feiern Weltpremiere auf der CES

Wien, 11. Jänner 2016 – LG Electronics (LG) enthüllte letzte Woche seine K-Produktfamilie. Die Smartphones der K-Reihe übernehmen die fortschrittliche Kameratechnologie und spezielle Funktionen der UX-Benutzeroberfläche von LGs Premiummodellen. Die beiden ersten Geräte der neuen Serie – das K10 und das K7 – erlebten ihre Weltpremiere auf der CES in Las Vegas.



Für die K-Smartphones setzt LG erstmals das ‚Glossy Pebble‘ Design ein. Hierbei handelt es sich um einen zeitgemäßen, eleganten Look und ein abgerundetes, modernes Finish. Beides spricht vor allem ein jüngeres Publikum an. Das Glossy Pebble Design wird durch LGs neues 2,5D Arc Glass ergänzt, um ein glattes Erscheinungsbild ohne Brüche zu erreichen. Dies ist nur möglich, weil die Seiten des Telefons frei von störenden Tasten und Reglern sind. Elemente des Designs sind der Natur abgeschaut und so sorgen die Materialien des K10 und des K7 für eine sehr hochwertige Optik, wie man sie im Mittelklassesegment nicht erwartet.



Die Rückseite ziert ein komplexes Muster, das für optimalen Halt in jeder Lebenslage sorgt. Damit die Erstellung und der Genuss von Multimedia dabei nicht zu kurz kommen, hat LG die Geräte der K-Produktfamilie mit einem großen Display und einer Kamera ausgestattet, wie es sie fortschrittlicher in dieser Smartphone-Kategorie nicht zu finden gibt. Das K10 wartet mit 13 MP auf der Rückseite und mit 5 MP auf der Vorderseite auf.



Selfies gehen leicht von der Hand

LGs beliebte Selfie-Cam- und Selfie-Cam-Intervall-Funktionen machen Selfies zum Kinderspiel. Mit der Selfie-Cam-Funktion können Nutzer ein Selfie einfach auslösen, indem sie ihre offene Hand vor die Linse halten und dann zur Faust ballen. Bei zweimaligem Schließen der Hand erzeugt die Selfie-Cam-Intervall-Funktion automatisch eine Reihe von vier Fotos. Beide neuen K-Geräte sind mit ‚Flash for Selfie’ ausgestattet, um wirklich alle besonderen Ereignisse festhalten zu können, selbst wenn sie sich im Dunkeln abspielen.



„Unsere K-Produktfamilie ist das jüngste Beispiel dafür, wie wir die beste Mobiltechnologie und einen Premium-Design-Ansatz für verschiedene Smartphone- Kategorien verwenden“, erklärte Juno Cho, Präsident und CEO von LG Electronics Mobile Communications. „Konsumenten verbinden den Namen LG mit bester Bildtechnologie in Smartphones und wir werden ihre positiven Erwartungen nicht enttäuschen.“



Spezifikationen K10:

CPU: 1,2 GHz Quad-Core

Bildschirm: 5,3 Zoll (ca. 13,5 cm) HD In-Cell Touch

Speicher:

RAM: 1,5 GB

ROM: 16 GB

Kamera: Rückseite 13 MP, Vorderseite 5 MP

Akku: 2.300 mAh

Betriebssystem: Android 5.1 Lollipop

Abmessungen: 146,6 x 74,8 x 8,8 mm

Netzwerk: LTE

Farben: Weiß, Schwarz

Weitere Merkmale: 2,5D Arc Glass, Selfie-Cam, Touch & Shoot, Selfie-Cam-Intervall



Spezifikationen K7:

CPU: 1,3 GHz Quad-Core

Bildschirm: 5,0 Zoll (ca. 12,7 cm), On-cell Touch

Speicher:

RAM: 1 GB

ROM: 8 GB

Kamera: Rückseite 5 MP, Vorderseite 5 MP

Akku: 2.125 mAh

Betriebssystem: Android 5.1 Lollipop

Abmessungen: 143,6 x 72,5 x 9,05 mm

Netzwerkunterstützung: 3G

Farben: Weiβ, Schwarz

Weitere Merkmale: 2,5D Arc Glass, Selfie-Cam, Touch & Shoot

