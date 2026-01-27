LG Electronics präsentiert neues LG MAGNIT Micro-LED-Display auf der ISE 2026

Neues Display bringt beeindruckende Bildqualität, vereinfachte Installation und höhere Zuverlässigkeit in Premium-, großflächige kommerzielle Umgebungen

LG Electronics (LG) wird sein neues LG MAGNIT Micro-LED-Display (Modell LMPB) auf der Integrated Systems Europe (ISE) 2026 präsentieren, Europas größter Fachmesse für kommerzielle Displays, die vom 3. bis 6. Februar in Barcelona (Spanien) stattfindet. Mit seiner neuen LG MAGNIT Ultra-High-Definition-Micro-LED-Lösung stärkt LG seine weltweite Führungsposition im Bereich kommerzieller Displays weiter, indem das Unternehmen einen differenzierten Mehrwert bietet, der gezielt auf die Anforderungen von B2B-Kunden zugeschnitten ist.

Der Name LG MAGNIT setzt sich aus „magnificent“ und „nit“ – der Einheit der Leuchtdichte – zusammen und steht für die außergewöhnliche Helligkeit und die beeindruckende Bildqualität des Displays. Es bietet ultrahohe Auflösung, skalierbare Bildschirmkonfigurationen sowie eine verbesserte Installationsfreundlichkeit. Damit eignet es sich ideal für eine Vielzahl kommerzieller Einsatzbereiche – von weitläufigen Hallen, Auditorien und Konferenzräumen bis hin zu Premium-Retail-Flächen, professionellen Broadcast-Studios und Leitstellen.

Neben der visuellen Leistungsfähigkeit ist das neue LG MAGNIT Micro-LED-Display darauf ausgelegt, über Installation, Betrieb und Wartung hinweg einen besonderen Mehrwert und hohen Komfort zu liefern. Ein zentrales Beispiel dafür ist die neu eingesetzte Line-to-Dot (LTD)-Technologie. Bei herkömmlichen LED-Displays steuern Treiber-ICs die Lichtquellen zeilenweise, wodurch ein einzelner Pixelfehler eine komplette Zeile beeinträchtigen kann. LGs LTD-Technologie wandelt potenzielle Zeilenfehler in punktbezogene Fehler um, sodass ein etwaiges Pixelproblem auf einen einzelnen Punkt begrenzt bleibt. Das reduziert sichtbare Störungen deutlich und ermöglicht ein angenehmeres, nahtloses Seherlebnis.

Auch die Installationsfreundlichkeit wurde weiter verbessert – passend zum beliebig skalierbaren Design von LG MAGNIT, bei dem LED-Cabinets (die Basiseinheiten von LED-Signage) nahtlos wie Bausteine miteinander verbunden werden. Das neue Modell ist schlanker als frühere Versionen und integriert eine Technologie, die eine einfache und präzise Justierung der Ausrichtung ermöglicht. Traditionell nahmen Installateure die Ausrichtung der Cabinets von hinten vor und prüften das Ergebnis anschließend von vorne. LG MAGNIT vereinfacht diesen Prozess durch eine patentierte Frontzugangs-Ausrichtungstechnologie, mit der Feinanpassungen direkt von der Vorderseite des Displays vorgenommen werden können – wodurch sich die Installationszeit bei großflächigen Screens deutlich verkürzt.

Darüber hinaus unterstützt LG MAGNIT in besonderer Weise Installationen über große Distanzen: LED-Cabinets und Controller können bis zu 10 Kilometer voneinander entfernt installiert werden.¹ Durch den Einsatz von Glasfaserkabeln statt kurzer Ethernet-Kabel ermöglicht das Display den zentralen Betrieb und die zentrale Verwaltung mehrerer kommerzieller Displays von einem einzigen Standort aus – etwa aus einem entfernten Kontrollraum.

Zur weiteren Verbesserung von Bildqualität und Widerstandsfähigkeit nutzt LG MAGNIT eine schwarze Beschichtung auf der Vorderseite des Displays, die im Vergleich zu herkömmlichen LED-Displays tiefere Schwarztöne erzeugt. Diese Beschichtung maximiert den Kontrast und verbessert die Farbgenauigkeit der LED-Elemente – für eine Premium-Bildqualität. Gleichzeitig wirkt sie als Schutzschild gegen Feuchtigkeit, Staub und äußere Einwirkungen und erhöht damit die Gesamtrobustheit.

„Das neue LG MAGNIT Display integriert eine Reihe differenzierter Funktionen, die darauf ausgelegt sind, die immersiven Seherlebnisse und die betriebliche Zuverlässigkeit zu liefern, die unsere B2B-Kunden suchen“, sagte Nicolas Min, Leiter des Geschäftsbereichs Information Display bei der LG Media Entertainment Solution Company. „Dieses Produkt zeigt klar unser Engagement, den Markt für kommerzielle Displays anzuführen, indem wir durch Innovation neue Standards setzen.“

¹ Eine Installation über große Distanzen von bis zu 10 km zwischen dem Produkt und dem Controller wird durch die Verwendung von Glasfaserkabeln ermöglicht, die längere Übertragungsstrecken unterstützen.