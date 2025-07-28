LG VERÖFFENTLICHT FINANZERGEBNISSE FÜR DAS ZWEITE QUARTAL 2025

Aufbau einer stärkeren Grundlage für langfristiges, qualitatives Wachstum durch Portfolioverlagerungen und operative Widerstandsfähigkeit

WIEN, 28. Juli 2025 – LG Electronics Inc. (LG) gab am vergangenen Freitag für das zweite Quartal 2025 einen konsolidierten Umsatz von 20,74 Billionen KRW und einen Betriebsgewinn von 639,4 Milliarden KRW bekannt.

Sowohl der Umsatz als auch der Betriebsgewinn gingen im Vergleich zum Vorjahr zurück. Dies ist in erster Linie auf die anhaltende Schwäche des globalen Marktes, die erhöhten Zollbelastungen aufgrund der Änderungen in der US-Handelspolitik sowie den verschärften Wettbewerb zurückzuführen. Steigende Kosten, darunter auch Logistikkosten, belasteten ebenfalls die Gesamtrentabilität im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Trotz dieser Herausforderungen erzielten die Geschäftsbereiche Home Appliance Solution (HS), Vehicle Solution (VS) und Eco Solution (ES) eine starke Leistung und verzeichneten jeweils einen Anstieg des Umsatzes und des Betriebsergebnisses gegenüber dem Vorjahr. Alle drei Geschäftsbereiche erzielten ihre besten Ergebnisse für ein zweites Quartal. Insbesondere der Geschäftsbereich VS verzeichnete den höchsten Quartalsumsatz und das beste Betriebsergebnis seiner Geschichte.

Der Unternehmensbereich Media Entertainment Solution (MS) verzeichnete hingegen einen operativen Verlust. Dieser ist in erster Linie auf geringere TV-Verkäufe und höhere Marketingausgaben zurückzuführen. Das auf der webOS-Plattform basierende Werbe- und Content-Geschäft erwirtschaftete jedoch weiterhin stabile Gewinne und trug zunehmend zum Gesamtergebnis des Unternehmens bei.

Aufbau einer stärkeren Grundlage für qualitatives Wachstum

LG stärkt seine Geschäftsgrundlagen weiterhin, indem es sich auf B2B-Segmente wie Fahrzeugkomponenten und HLK-Systeme, Nicht-Hardware-Geschäfte wie Abonnementdienste und die webOS-Plattform sowie den Direktvertrieb (D2C) über die Online-Plattform LGE.com konzentriert.

Im zweiten Quartal 2025 stieg der B2B-Umsatz – einschließlich Fahrzeug-, Komponenten- und Smart-Factory-Lösungen sowie HLK – gegenüber dem Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 6,2 Billionen KRW. Der Umsatz aus dem Abonnementgeschäft für Haushaltsgeräte stieg um 18 Prozent auf 630 Milliarden KRW.

Diese Segmente bleiben für die laufende Transformation des Portfolios des Unternehmens von zentraler Bedeutung. Das B2B-Geschäft ist weniger anfällig für Nachfrageschwankungen und profitiert von hohen Eintrittsbarrieren aufgrund lösungsorientierter Kundenbeziehungen. Nicht-Hardware-Geschäfte bieten wiederkehrende Umsätze und hohe Margen, während der D2C-Kanal die Rentabilität und den Markenwert steigert.

Ergebnisse und Ausblick für das zweite Quartal 2025 nach Unternehmen:

LG Home Appliance Solution (HS) Company

Die HS Company erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 6,59 Billionen KRW und einen Betriebsgewinn von 439,9 Milliarden KRW. Damit wurde das bisher beste Ergebnis in einem zweiten Quartal erzielt. Trotz schwacher Verbrauchernachfrage, Zolldrucks und steigender Frachtkosten konnte das Unternehmen seine starke globale Wettbewerbsposition behaupten. Die zweigleisige Strategie, die sowohl das Premium- als auch das Massenmarktsegment bedient, trug weiterhin zu soliden Ergebnissen bei. Das Abonnementmodellgeschäft setzte seine rasante Expansion fort. Operative Effizienzsteigerungen und Produktionsoptimierungen glichen die gestiegenen Kosten aus und stützten die Rentabilität.

Für die Zukunft wird eine allmähliche Erholung des Marktes bei verschärftem Wettbewerb erwartet. Das Unternehmen wird sich auf den Ausbau seines Abonnement- und D2C-Geschäfts konzentrieren und weitere Kostensenkungen vorantreiben, um die Auswirkungen der US-Zölle abzufedern. Während der Druck auf die Logistikkosten gegenüber Ende 2024 und Anfang 2025 voraussichtlich etwas nachlassen wird, plant das Unternehmen, die Marketingausgaben sorgfältig zu steuern, um das Betriebsergebnis des Vorjahres zu halten oder zu übertreffen.

LG Media Entertainment Solution (MS) Company

Die MS Company erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 4,39 Billionen KRW und einen operativen Verlust von 191,7 Milliarden KRW. Dies ist in erster Linie auf die schwächere Nachfrage zurückzuführen, die zu geringeren TV-Verkäufen und damit zu höheren Marketingausgaben führte.

In Zukunft wird sich das Unternehmen auf die Steigerung der betrieblichen Effizienz in allen Geschäftsbereichen konzentrieren. Es plant, seine Präsenz in den Märkten des Globalen Südens, wie beispielsweise Indien, auszubauen, da die Nachfrage dort relativ stark bleibt. Auch im webOS-Plattformgeschäft wird durch neue Inhalte in Bereichen wie Gaming und digitale Kunst ein weiteres Wachstum erwartet.

LG Vehicle Solution (VS) Company

Die VS Company erzielte im zweiten Quartal einen Rekordumsatz von 2,85 Billionen KRW und einen Betriebsgewinn von 126,2 Milliarden KRW – den höchsten in ihrer Geschichte. Diese Leistung wurde durch einen robusten Auftragsbestand und gestiegene OEM-Fahrzeugverkäufe, insbesondere in Europa, ermöglicht.

Eine strategische Neuausrichtung auf hochwertige Infotainment-Systeme für Fahrzeuge (IVI) führte zu einer deutlichen Steigerung der Rentabilität. Verbesserungen der betrieblichen Effizienz bei Komponenten für Elektrofahrzeuge und Beleuchtungssystemen stützten das Ergebnis zusätzlich. Mit Blick auf die Zukunft wird sich das Unternehmen auf die Stärkung der Beziehungen zu wichtigen Kunden sowie auf die Aufrechterhaltung der Rentabilität durch kontinuierliche Effizienzsteigerungen konzentrieren.

LG Eco Solution (ES) Company

Die ES Company erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 2,64 Billionen KRW und einen Betriebsgewinn von 250,5 Milliarden KRW und damit ein Rekordergebnis für dieses Quartal. Dieses Wachstum wurde durch die starke Nachfrage nach Klimaanlagen für Privathaushalte in Korea und die anhaltende Expansion in den Segmenten gewerbliche und industrielle Klimatechnik getragen. Höhere Absatzmengen verbesserten die operative Hebelwirkung und führten zu einer höheren Rentabilität.

Mit Blick auf das zweite Halbjahr will das Unternehmen die Nachfrage nach hocheffizienten Ersatzprodukten bedienen und gleichzeitig sein Produktportfolio erweitern, um das langfristige Wachstum zu unterstützen. Darüber hinaus plant das Unternehmen, neue Möglichkeiten in aufstrebenden Sektoren wie KI-Rechenzentren zu erschließen, indem es seine Kompetenzen im Bereich gewerblicher HLK-Systeme und industrieller Kältemaschinen – einschließlich Systemen zur Stromerzeugung – ausbaut und sein Geschäft mit Flüssigkeitskühlungslösungen erweitert.

