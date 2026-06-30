LG Electronics gründet Robotics Business Center, um künftiges Wachstum zu beschleunigen

LG stärkt seine Physical-AI-Strategie und baut seine Kompetenzen im Robotik-Geschäft weiter aus.

LG Electronics (LG) gründet ein Robotics Business Center, um die wesentlichen Kompetenzen für die Kommerzialisierung von Robotik-Lösungen zu bündeln – von der Geschäftsentwicklung über die Lieferkette bis hin zu Fertigung und Betrieb. Die neue Organisation ist direkt CEO Lyu Jae-cheol unterstellt und unterstreicht das Ziel des Unternehmens, das Wachstum im Bereich Robotik als einem seiner zentralen Zukunftsgeschäfte zu beschleunigen.

Beschleunigtes Wachstum im Robotik-Bereich durch organisatorische Neuausrichtung



Das Robotics Business Center wird mit 1. Juli 2026 im Rahmen einer außerplanmäßigen organisatorischen Neuausrichtung von LG eingerichtet. Dass dieser Schritt vier Monate vor der jährlich stattfindenden Umstrukturierung des Unternehmens erfolgt, verdeutlicht den strategischen Fokus von LG auf Robotik auf Basis von Physical AI.

Das Robotics Business Center wird als durchgängige Geschäftsorganisation für Geschäftsentwicklung, Vertrieb und operative Tätigkeiten verantwortlich sein. Die Leitung übernimmt Song Si-yong, der zuvor verschiedene zentrale Führungsfunktionen am Production Engineering Research Institute von LG innehatte.

Das neue Robotics Business Center wird außerdem eine eigene Data-Factory-Organisation einrichten. Mit dieser Initiative möchte LG frühzeitig entsprechende Kompetenzen aufbauen, das Training von Robotern unterstützen und dadurch seine Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der Robotik der nächsten Generation stärken. Die über das Center gewonnenen hochwertigen Betriebsdaten sollen für die Weiterentwicklung des Robot Foundation Model (RFM) von LG genutzt werden. Im Rahmen dieser Strategie errichtet LG auf seinem Yangjae R&D Campus in Seoul eine groß angelegte Data Factory, die noch in diesem Jahr ihren Betrieb aufnehmen soll.

Stärkere Governance für eine zukunftsorientierte Umsetzung



Die neue Governance-Struktur soll das Robotik-Geschäft von LG durch effizientere und agilere Entscheidungsprozesse stärken. Sie soll neue Impulse für die Strategieentwicklung, die interne Entwicklung von Schlüsseltechnologien und die Verbesserung der Kostenwettbewerbsfähigkeit setzen.

Als eigenständig agierende Geschäftseinheit soll das Center dazu beitragen, die umfassenden Kompetenzen von LG im Rahmen der „One LG Solution“ zusammenzuführen. Dazu zählt auch das Know-how von Unternehmen und Organisationen der LG Group wie LG CNS und LG AI Research. Gleichzeitig schafft die neue Struktur bessere Voraussetzungen für den Ausbau strategischer Partnerschaften mit weltweit führenden Technologieunternehmen.

Drei-Säulen-Strategie für eine führende Position im Robotik-Markt



LG verfolgt eine umfassende Drei-Säulen-Strategie, um die Potenziale der Robotik in industriellen, gewerblichen und privaten Anwendungsbereichen zu erschließen. Das Robotics Business Center ergänzt das wachsende Robotik-Portfolio von LG, zu dem Haushaltsroboter ebenso gehören wie die industriellen Robotik-Kompetenzen von Robostar und das Know-how von Bear Robotics im Bereich gewerblicher Robotik. Auf diese Weise entsteht ein umfassendes Geschäftsportfolio, das den künftigen Bedarf in den verschiedenen Anwendungsbereichen abdecken soll.

Das Unternehmen hat das laufende Jahr zum Startjahr für den Ausbau seines Robotik-Geschäfts erklärt. LG verfolgt das Ziel, sich mit einem klaren Fokus auf Robotik als führender Anbieter von Physical-AI-Lösungen zu etablieren. Dazu verbindet das Unternehmen fertige Robotikprodukte, zentrale Komponenten wie Aktuatoren, Kompetenzen zur Datengenerierung und das Full-Stack-Ökosystem der LG Group, um die Kommerzialisierung in realen Anwendungsumgebungen voranzutreiben.

Darüber hinaus bereitet LG die Produktion von Aktuatoren im eigenen Land vor. Dabei greift das Unternehmen auf mehr als 60 Jahre Erfahrung und technologisches Know-how im Bereich der Motorentechnik zurück, um künftig auch andere Unternehmen der Branche beliefern zu können.