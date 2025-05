LG setzt mit SUPER UHD TV-Geräten neue Standards am 4K-Unterhaltungssektor

Wien, 07. April 2015 – LG Electronics (LG) hat die ersten Modelle seiner Ultra HD Premium Serie für das Jahr 2015 enthüllt. Die 55- und 65-Zoll Geräte des Modells UF950V verfügen wie alle TVs im SUPER UHD Line-Up über die ColorPrime Technologie. Die UHD SUPER Serie wurde unter dem Motto „jede Farbe zum Leben erwecken“ entwickelt und umfasst heute drei übergreifende Themen: SUPER Bildqualität, SUPER Design und SUPER Smart-Funktionen. LGs neue Premium Ultra HD TVs lassen den Zuseher in das Geschehen eintauchen und verbinden Perfektion mit komfortablen, intelligenten Funktionen. Mit Premium Display-Technologie und smarten Funktionen in einem eleganten Design heben LGs SUPER UHD TVs das Fernseherlebnis auf ein völlig neues Niveau.



LGs UF950V liefert SUPER Bildqualität durch Funktionen wie ColorPrime, ULTRA Luminance, 4K In-Plane-Switching (IPS) Panel und die Prime Mastering Engine. Dadurch liefert der UF950V ein Premium-Seherlebnis wie im Kino. LGs ColorPrime Technologie erweitert die Anzahl der Farben, die auf dem Bildschirm angezeigt werden können. ColorPrime nutzt das volle Farbspektrum, um eine breite Vielfalt an Farbtönen und Schattierungen anzuzeigen. So erzeugt die Technologie eine größere Bildtiefe und realistischere Farben. Um die Helligkeit und Auflösung an die aktuellen Bilder anzupassen und die Kontrastverhältnisse zu verbessern, analysiert die ULTRA Luminance-Technologie den hellsten und dunkelsten Teil des angezeigten Bildes. Die LG-eigenen 4K IPS Panele ermöglichen außerdem einen weiten Sehwinkel, sodass man von nahezu jedem Platz im Raum ein perfektes Bild genießen kann. Neu ist auch die Prime Mastering Engine, welche die Einstellungen des TVs für noch bessere Bildqualität optimiert.



Darüber hinaus bietet der UF950V SUPER Designelemente, wodurch der TV selbst im ausgeschalteten Zustand elegant aussieht. Der LG PRIME UHD TV verfügt über ein erstaunlich dünnes 8,5mm* UltraSlim Design-Display und das großartige CINEMA SCREEN Design mit ultradünnem Rahmen. LGs integrierter Auditorium-Fuß passt perfekt zum Gesamtbild des Fernsehers. Der Fuß ergänzt als Schallreflektor auch das zentrale Soundsystem.



Was den Sound angeht, hat sich LG mit dem Premium Audio Hersteller Harmann/Kardon zusammengetan. Dieser gibt dem UF950V durch sein 4.2 Kanalsystem mit 60W Lautsprechern und ULTRA Surround-Anlage einen tiefen, satten Sound. Der nach vorne ausgerichtete Lautsprecher schafft noch authentischeren Sound indem er die Audiokulisse direkt dem Zuseher entgegenspielt. LGs Smart Sound-Modus optimiert automatisch die Klangeinstellungen und passt diese den Klangeigenschaften des Programms an.



Der UF950V unterstützt auch LGs Smart TV Plattform webOS 2.0, das Hauptmerkmal der PRIME Smart Serie. WebOS 2.0 wurde um weitere nützliche Funktionen erweitert, während die Einfachheit und die intuitive Bedienung des ursprünglichen Systems beibehalten wurden. Beispielsweise ist im neuen webOS 2.0 das Suchen von neuen Inhalten und Umschalten der Einstellungen möglich, ohne das laufende Programm zu unterbrechen. Zusätzlich wurden die Ladezeiten verbessert und man kann die Liste der favorisierten Kanäle einfach erweitern, ebenfalls ohne das Programm zu unterbrechen.



„Mit unseren Bemühungen ein atemberaubendes 4K-Erlebnis zu bieten, sind wir fest davon überzeugt, dass wir mit den UF950V Modellen die Marke LG als Synonym für lebensechte Bildqualität, elegantes Design und komfortable Smart-Funktionen verankern“, sagte In-Kyu Lee, Senior Vice President und Leiter der Abteilung TV und Monitor bei LG Electronics Home Entertainment Company. „Wir fördern die ständige Weiterentwicklung von innovativer, hochwertiger Display-Technologie und komfortablen TV-Funktionen, um das Unternehmen in der sehr guten Führungs-Position am globalen Premium-TV-Markt zu festigen.“



Der LG SUPER UHD TV UF950V ist in 55 Zoll ab sofort zu einem UVP von 3.499 Euro in Österreich erhältlich. Weitere Größen und Modelle des SUPER-Line Ups sind ebenso bereits verfügbar bzw. folgen im Laufe des zweiten Quartals.



*8,5mm gilt für das 65 Zoll-Modell (55 Zoll-Modell hat 7,9 mm)





