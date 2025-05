LG V30 MISCHT SMARTPHONE-MARKT MIT PREMIUM VIDEOGRAFIE FUNKTIONEN AUF

Wien, 31. August 2017 – LG Electronics (LG) stellte heute das lang ersehnte LG V30 vor, die neueste Generation der V-Serie. Im LG V30 wurden die Stärken der Vorgängerversionen weiter optimiert, wodurch das Smartphone eine ganz neue User Experience mit Premium Multimedia Funktionen bietet. Das neue V30 beinhaltet einige Brancheninnovationen: Die erste F1.6 Blende und Crystal Clear Linse, das erste OLED FullVision Display, Cine Video-Modus, der für Videos in Filmqualität sorgt, Premium Sound mit dem fortschrittlichen Hi-Fi Quad DAC, Sound Tuning von B&O PLAY und Spracherkennung. Das LG V30 setzt neue Standards für zukünftige Premium Smartphones.



Videos wie vom Profi mit F1.6 Crystal Clear Linse und Cine Video

Das LG V30 verfügt über starke Videofunktionen, die es zum Marktführer im Zeitalter der Smartphone-Videografie machen. Die Hauptkamera auf der Rückseite des V30 verfügt über eine F1.6 Blende, die mehr Licht für hellere, dynamischere Aufnahmen hineinlässt. Gepaart mit dem Glas der Crystal Clear Linse, die genauere Farben und klarere Bilder liefert als Kunststofflinsen, ist das V30 das leistungsfähigste Smartphone für Fotoaufnahmen. Die zweite Linse in der V30 Dual-Kamera ist ein umgerüstetes 13MP Weitwinkelobjektiv mit zwei Drittel weniger Randverzerrung als im V20.



Dank seiner leistungsstarken Cine-Effekt- und Point-Zoom-Funktionen macht LGs neuer Cine Video-Modus jeden zu einem Video-Profi. User können qualitativ hochwertige Videos drehen und diese mit filmischen Farbtönen verschiedener Filmgenres hinterlegen. Während typische Kameras nur einen Zoom zur Mitte des Bildes zulassen, kann mit Point Zoom – ebenfalls eine Neuheit der Branche –ein beliebiges Motiv mit dem Zoom Slider problemlos zu vergrößert werden, unabhängig von seiner Position im anvisierten Bild. Weiters bietet Cine Effect eine Palette von 15 Filtern, die den Videos einen einzigartigen filmähnlichen Look verleihen: von romantischer Komödie über Sommer-Blockbuster oder Mystery und Thriller bis zu klassischem Film.



Das LG V30 unterstützt LG-Cine Log, das eine größere kreative Flexibilität bei der Aufnahme von Videos ermöglicht. Mit besserer Dynamik und der Fähigkeit eine breitere Farbskala zu erfassen, können LG-Cine Log-Videos weit genauere Bilddetails speichern. LG-Cine Log ermöglicht auch die Aufnahme von Videos mit der Log Gamma-Kurve für maximale Flexibilität in Bezug auf den Look, den der User in der Nachbearbeitung erreichen will.



Die Aufnahme von Fotos ist beim LG V30 noch weiter fortgeschritten. Der manuelle Modus der Kamera übernimmt mit Graphy eine ganz neue Leistungsfähigkeit. Mit Graphy kann jeder Hobbyfotograf Qualitätsfotos produzieren, indem er einfach das Bild anvisiert und den Auslöser drückt. Im manuellen Modus können User professionelle Bilder von der Graphy-Website oder der mobilen App auswählen und diese Voreinstellungen wie Weißabgleich, Verschlusszeit, Blende und ISO auf die eigenen Fotos mit dem V30 anwenden.



Schlankes, leichtes Design und OLED FullVision Display in kompaktem Smartphone

Das LG V30 baut auf die Stärken des OLED FullVision Displays in einer Hülle, die sehr kompakt, schlank und leicht ist. Auch bei einem großen 6-Zoll-18:9 OLED FullVision Display ist das V30 8mm kürzer und 3mm schmäler als sein Vorgänger, was zu einem festeren, selbstbewussteren Griff führt. Mit einer Dicke von nur 7,3mm und einem Gewicht von 158g, ist das V30 das leichteste Smartphone in der 6-Zoll-Plus-Kategorie. Das gehärtete Glas, das sowohl die Vorder- als auch die Rückseite bedeckt, ist am Rand gebogen, was zu einem schlanken, integrierten Look und Feeling führt.



Das fortschrittliche Dual-Kameramodul mit einer 16MP Standard-Winkelkamera und einer 13MP Weitwinkelkamera ist kleiner als das Modul im V20, wodurch das V30 auf der Rückseite fast flach ist. Für glatte und schärfste Bilder sorgen Funktionen wie Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) und Hybrid Auto Focus, das sowohl Laser Detection Auto Focus als auch Phase Detection Auto Focus kombiniert.



Das QHD+ (2880 x 1440) OLED FullVision Display bietet eine schnellere Reaktionszeit mit reduzierten Nachbildern bei einem actiongeladenen Film oder einem Spiel mit schnellen Bewegungen. Das V30 nutzt diese schnelle Reaktionszeit und die außergewöhnliche Grafik der Qualcomm® Snapdragon ™ 835 Mobile Platform, und unterstützt Googles Daydream, eine Plattform für qualitativ hochwertige, mobile VR. Mit Daydream können User neue Welten erkunden, persönliches VR-Kino genießen und Spiele spielen, bei denen sie sich ins Zentrum des Geschehens begeben.



Personalisierter Premium Sound unterstützt durch Hi-Fi Quad DAC

LG hat das V30 mit einem HiFi Quad DAC mit Audio-Tuning von Toningenieuren der weltberühmten Audio-Marke B&O PLAY ausgestattet und bietet ein authentisches und überlegenes akustisches Erlebnis. Das Smartphone wird zusätzlich mit einem Kopfhörer-Set von B&O PLAY geliefert, die ebenfalls auf ein optimales Hörerlebnis abgestimmt sind. * Drei digitale Filter passen das Vor- und Nachklingen der Musik individuell an die Wünsche der User an. Vier vorprogrammierte Einstellungen mischen Klangfrequenzen und Dezibel Skalen, um die Audioqualität professioneller Kopfhörer zu produzieren.



Das V30 ist das erste Smartphone weltweit, das die MQA (Master Quality Authenticated) -Technologie unterstützt. Sie ermöglicht Streaming von hochauflösenden Audiodateien. Die Sprachaufnahmemöglichkeiten des V30 werden ebenfalls erweitert: Mit einem Hörer, der auch als Mikrofon dient, wird ein breiteres Klangspektrum erfasst, von sanften Glocken bis hin zu donnernden Trommeln.



Ausgestattet mit Google Assistant und Spracherkennung

Der Google Assistant auf dem LG V30 verfügt über einzigartige, für das Smartphone spezifische Funktionen. Mit dem Befehl: "Okay Google, nimm ein romantisches Cine Video auf" wird die Cine Video-Voreinstellung Romantik aktiviert. Sagt der User: "Okay Google, mach ein Weitwinkel-Selfie", wird die Weitwinkelkamera auf der Vorderseite gestartet. Der Google Assistant auf dem LG V30 nutzt die erweiterte Signalverarbeitung. Diese ermöglicht es Usern, den Sprachbefehl "Okay Google" zu verwenden, auch wenn laute Musik gespielt wird. Darüber hinaus sind ausgewählte LG Geräte einschließlich einer Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Luftreiniger, Backofen, Klimaanlage und Roboter Staubsauger mit dem Google Assistant und Google Home kompatibel. Die User können mit: "Okay Google, rede mit LG, um meine Kleider zu waschen", das Wäschewaschen starten.



Die Bequemlichkeit des zweiten Displays, der bei der V-Serie bereits Standard war, hat sich zu einem neuen Always-on Display (AOD) und Floating Bar entwickelt. Wenn der Hauptbildschirm ausgeschaltet ist, wird das AOD aktiviert und bietet eine Verknüpfung zu Quick Tools und dem Music Player, ohne das Display einschalten zu müssen. Die optionale halbtransparente Floating Bar kann mit bis zu vier Apps ausgestattet werden und überall auf den Bildschirm gezogen werden. Wenn sie gerade nicht benutzt wird, kann die Floating Bar aus dem Bildschirm gezogen werden und nimmt somit keinen Platz am Bildschirm weg.



Mit vier verschiedenen Optionen ist die Sicherheit auf dem LG V30 weiter fortgeschritten als je zuvor. Durch die Gesichtserkennung kann das V30 ohne eine Taste zu drücken sofort mit der Frontkamera entriegelt werden, auch wenn das Display des Telefons ausgeschaltet ist. Die Spracherkennung verwendet eine Kombination aus der Stimme und benutzerdefinierten Schlüsselwörtern des Users (optimal drei bis fünf Silben), um das V30 zu entsperren. Der zuverlässige Fingerabdruck-Sensor befindet sich auf der Rückseite des Telefons und der Knock Code ermöglicht das Klopfen eines Musters auf dem Bildschirm, um das V30 zu entsperren.



Vermächtnis von LG Premium Smartphones, solide Haltbarkeit und Sicherheit

Das V30 kombiniert solide Haltbarkeit mit Sicherheit in einem schlanken und leichten Design. Einer der Design-Aspekte im V30, der die Haltbarkeit erhöht, ist eine H-Beam-Struktur. Dabei handelt es sich um eine Bau-Technik moderner Gebäude, bei welcher der Rahmen aus Metall besteht. Das Smartphone verfügt sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite über Gorilla® Glass 5, Cornings modernstes gehärtetes Glas. Das V30 erfüllt die Anforderungen des U.S.-Verteidigungsministeriums für Haltbarkeit, nachdem es 14 Kategorien des MIL-STD 810G Transit Drop Test bestanden hat. Somit ist das Smartphone auch für militärische Operationen konform.



LG hat das V30 mit einem Wärmerohr und einem Kühlpad ausgestattet, um Wärme schnell abzuführen. Das V30 kann dank seiner IP68 Wasser- und Staubbeständigkeit sorglos in jeder Situation eingesetzt werden. Das Telefon ist perfekt vor Staub geschützt und kann ohne Beeinträchtigung der Funktionen für 30 Minuten in bis zu 1,5 Meter tiefes Wasser eingetaucht werden. Mit Quick Charge 3.0 kann der Akku des V30 in etwa 30 Minuten von 0 auf 50 Prozent geladen werden. Das V30 kann auch kabellos aufgeladen werden.



"Die V-Serie war seit jeher ein Vorreiter für innovative und praktische mobile Technologien, die zu einer qualitativ hochwertigen Erstellung von Content beitragen. Das V30 steht dem um nichts nach", sagte Juno Cho, Präsident von LG Electronics Mobile Communications Company. "Mit der F1.6 Crystal Clear Kamera und dem Cine Video-Modus ist das LG V30 so konzipiert, dass es professionell aussehende Inhalte ohne professionelle Komplexität bietet."



Besucher der IFA 2017 können sich am LG Stand, Halle 18 in der Messe Berlin, ein persönliches Bild des neuen LG V30 machen.



Key Specifications: **

Chipset: Qualcomm® Snapdragon™ 835 Mobile Platform

Display: 6.0-inch 18:9 QuadHD+ OLED FullVision Display (2880 x 1440 / 538ppi)

Speicher:

V30: 4GB LPDDR4x RAM / 64GB UFS 2.0 ROM / MicroSD (up to 2TB)

V30+: 4GB LPDDR4x RAM / 128GB UFS 2.0 ROM / MicroSD (up to 2TB)

Kamera:

Rear Dual: 16MP Standard Angle (F1.6 / 71°) / 13MP Wide Angle (F1.9/ 120°)

Front: 5MP Wide Angle (F2.2 / 90°)

Akku: 3,300mAh

Software: Android 7.1.2 Nougat

Größe: 151.7 x 75.4 x 7.3mm

Gewicht: 158g

Network: LTE-A 4 Band CA

Connectivity: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 compatible)

Farben: Aurora Black / Cloud Silver / Moroccan Blue / Lavender Violet ***

Weitere Infos: IP68 Water and Dust Resistant / MIL-STD 810G Compliant / Crystal Clear Lens / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / HDR10 / Daydream / Google Assistant / UX 6.0+ / Voice Recognition / Face Recognition / Fingerprint Sensor / Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Technology / Wireless Charging





* Nur in ausgewählten Märkten erhältlich.

** Spezifikationen variieren in unterschiedlichen Märkten.

*** Manche Farben nur in ausgewählten Märkten erhältlich.





Qualcomm and Snapdragon are trademarks of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. Quick Charge is a trademark of Qualcomm Incorporated.



Qualcomm Snapdragon and Qualcomm Quick Charge are products of Qualcomm Technologies, Inc.