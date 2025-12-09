Virtuelle Welten für K-Content: LG RÜSTET SÜDKOREAS GRÖSSTES FILMSTUDIO AUS

Virtual Production revolutioniert die Filmbranche und spart Ressourcen

WIEN, 9. Dezember 2025 – Ob Oscar-prämierte Kinofilme oder global erfolgreiche Serien: Koreanische Produktionen – kurz „K-Content“ – erobern seit Jahren die Bildschirme weltweit. Viele der spektakulären Welten, durch die sich die Protagonisten bewegen sind virtuell erschaffen. LG Electronics (LG) liefert nun beeindruckende Technik, die diese Entwicklung in Südkorea weiter beschleunigen wird. So stattet das Unternehmen das neu eröffnete „Studio V“ im südkoreanischen Daejeon mit einer hochmodernen LED-Lösung aus. Die Anlage im StudioCube, Südkoreas größtem öffentlichen Filmstudio, zählt zu den größten Virtual-Production-Studios weltweit.

Filmsets aus Licht statt aus Holz und Farbe

Bei Virtual Production (VP) werden fotorealistische Hintergründe auf riesigen LED- Wänden dargestellt. Anstatt aufwändige Kulissen zu bauen und an Originalschauplätzen zu drehen, stehen die Schauspieler:innen vor einer gewölbten Bildschirmlandschaft, die jede erdenkliche Umgebung simulieren kann: von mittelalterlichen Burgen über futuristische Städte bis hin zu fremden Planeten.

Diese Technik wurde durch Produktionen wie „The Mandalorian“ bekannt und wird mittlerweile weltweit eingesetzt. Für das neue Studio V in Daejeon lieferte LG eine J-förmige LED-Hauptwand, die eine Installation von bis zu acht Metern Höhe und 60 Metern Breite ermöglicht. Hinzu kommen höhenverstellbare Deckenbildschirme und mobile Seitenwände, die sich an unterschiedliche Produktionsanforderungen anpassen lassen.

Neben den kreativen Möglichkeiten bietet Virtual Production auch ökologische und operative Vorteile. Großflächige physische Kulissen werden durch 3D-Umgebungen in Echtzeit ersetzt, wodurch sich der Materialverbrauch und der Transportaufwand reduzieren lassen. Gleichzeitig profitieren Filmschaffende von der Echtzeit-Visualisierung und effizienteren Drehplänen.

Technik für höchste Ansprüche

Die von LG entwickelte LED-Lösung wurde speziell für professionelle Filmproduktionen konzipiert. Sie erreicht eine Farbgenauigkeit von über 99 Prozent des DCI-P3-Farbraums, dem Standard für digitales Kino, und verfügt über eine hohe Bildwiederholrate, welche die Bildung störender Artefakte bei Kameraaufnahmen verhindert. Die ultraleichten Module lassen sich flexibel anordnen und ermöglichen sowohl konkave als auch konvexe Bildschirmkrümmungen.

„Virtual Production verändert die Zukunft der Content-Erstellung grundlegend, und LG treibt diesen Wandel aktiv voran“, sagt Nicolas Min, Leiter des Information Display-Geschäfts bei der LG Media Entertainment Solution Company. „Studio V bietet eine Weltklasse-Umgebung, die neue Maßstäbe für immersive Produktion setzt und es koreanischen Inhalten ermöglicht, ihre globale Reichweite weiter auszubauen.“

Staatliche Unterstützung für die Kreativwirtschaft

Die Eröffnungsfeier Anfang am 3. Dezember wurde von der Korea Creative Content Agency (KOCCA) ausgerichtet. Mit ihrer Teilnahme unterstrichen hochrangige Vertreter des koreanischen Kulturministeriums und der Bürgermeister von Daejeon die nationale Bedeutung des Projekts für die Kreativwirtschaft des Landes.