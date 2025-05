LG will Weltrekord nach Österreich holen

Wien, 20. Jänner 2016 – LG Electronics (LG) will den Weltrekord im Dauerfernsehen nach Wien holen. Mit der Aktion „LG OLED TV Marathon – offizieller Guinness Weltrekordversuch“ startet LG am 15. März den Angriff auf den bisherigen Rekord. Teilnehmer können sich ab sofort auf der Facebook Seite von LG Electronics Austria bewerben. Das Ziel: 92 Stunden TV schauen.



Schauplatz Wien: Leiner Mariahilfer Straße

In drei Schaufenstern des Einrichtungshauses Leiner auf der Mariahilfer Straße werden am 15. März fünf motivierte TV-Seher bzw. Seherinnen antreten, um den Weltrekord erstmals nach Österreich zu holen. Für ein vielfältiges TV-Angebot während 92 Stunden Marathonfernsehen sorgt der Pay-TV Sender Sky. Den aktuellen aber hoffentlich bald überholten Weltrekord hält derzeit Toronto in Kanada mit 91 Stunden. „Wir wollen den Weltrekord unbedingt nach Wien holen“, sagt Markus Werner, Marketingleiter bei LG Electronics Austria. „Unsere OLED TVs bieten das beste je dagewesene Fernseherlebnis – angenehmer kann man nicht mehr fernschauen.“



Mit Ausdauer zum neuen OLED TV

Weltrekord-Anwärtern winkt neben einem 12-Monate Sky Abo auch ein neuer LG OLED TV im Wert von über 2.000 Euro. Neben einem bequemen Schaufenster-Wohnzimmer ist natürlich auch für das leibliche Wohl der Teilnehmenden gesorgt. Frisches Obst, Smoothies, Müslis aber auch andere Mahlzeiten und Getränke aller Art werden rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Die offiziellen Regularien von Guinness World Records gestehen jedem Teilnehmer pro vollendeter Stunde eine fünfminütige Pause zu, die aber auch kumuliert werden kann. Schaut man also sechs Stunden am Stück TV, kann man eine wertvolle, 30-minütige Pause genießen.



Wer schon immer einmal im Guinness Buch der Rekorde stehen wollte und Interesse an einem neuen LG OLED TV im Wert von 2.499 Euro (UVP) hat, kann sich ab sofort auf Facebook bewerben: www.facebook.com/LGAustria

Nicht-Facebook-User können auch direkt auf www.lg.com/at/aktionen/lgoledworldrecord das Online-Anmeldeformular ausfüllen.



Programmvielfalt dank Sky Österreich

Um eine gute Unterhaltung und damit auch ein langes Durchhaltevermögen der Teilnehmer zu garantieren, stellt Sky Österreich als Content Partner sein gesamtes Programm zur Verfügung. Dieses beinhaltet im März neben den aktuellsten Filmen wie „Jurassic World“, „Birdman“ und „Jupiter Ascending“ die neuesten Serienhits wie „Vinyl“ von Martin Scorsese und Mick Jagger, „Versailles“ oder die vierte Staffel "House of Cards". Die Teilnehmer können sich außerdem komplette Serienstaffeln anschauen wie „Game of Thrones“ (Staffel 1 – 5, Staffel 6 ab 24.4.), „House of Cards“ (Staffel 1 – 4), „The Walking Dead“ (Staffel 1 – 6), „Akte X“ (Staffel 1-9), „How I Met Your Mother“ (Staffel 1 – 9) oder „Dexter“ (Staffel 1-8) - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Im Live-Sport stehen am 15. und 16.3. die Spiele der Rückrunde des Champions League Achtelfinales an und am 17.3. folgen die Entscheidungen im Europa League Achtelfinale.

