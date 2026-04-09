NBA Bounce bringt actiongeladenen Basketball-Spaß auf Smart-TVs und Monitore von LG Electronics

Für unvergessliche Gaming-Erlebnisse auf dem großen Bildschirm erweitert das LG Gaming Portal sein Angebot laufend um neue Titel für gemeinsames Spielen.

LG Electronics (LG) bringt in Zusammenarbeit mit dem Spielepublisher Outright Games und dem Cloud-Gaming-Dienst Blacknut NBA Bounce auf LG Smart TVs und Smart Monitore. Verfügbar über das LG Gaming Portal und LG Apps auf Modellen mit webOS 6.0 oder höher,¹ bietet das Spiel ein immersives Basketball-Erlebnis im Arcade-Stil auf dem großen Bildschirm.

Actiongeladener Basketball-Spaß für die ganze Familie

NBA Bounce ist ein rasantes Basketballspiel, bei dem Spieler:innen allein aufs Feld gehen oder sich mit Familie und Freund:innen zusammentun – oder gegen sie antreten – können, um chaotische und unterhaltsame Basketball-Action zu erleben.

Das Spiel wurde für eine breite Altersgruppe und unterschiedliche Erfahrungsniveaus entwickelt, ist leicht zu erlernen und kann entweder mit einem Gamepad oder per Smartphone mit einer kompatiblen Controller-App gesteuert werden. Es unterstützt bis zu vier lokale Spieler:innen und bietet drei Schwierigkeitsstufen sowie eine Tutorial-Anleitung für Einsteiger:innen.

Als offiziell lizenzierter NBA-Titel enthält das Spiel alle 30 NBA-Teams. Spieler:innen können ihre Figur auf dem Bildschirm mit unterschiedlichen Looks und Accessoires individuell gestalten oder sogar als Maskottchen ihres Lieblingsteams spielen.

NBA Bounce bietet verschiedene Spielmodi zur Auswahl, darunter schnelle 3-gegen-3-Matches, komplette NBA-Saisons und individuelle Turniere. Darüber hinaus enthält das Spiel einen Party-Modus, der in jedem Viertel zusätzliche Gameplay-Variationen einführt. Dazu zählen besondere Herausforderungen wie elektrisch geladene Basketbälle in „Electroball“ oder explodierende, mit Konfetti gefüllte Basketbälle in „Ball Pop“.

Kund:innen, die NBA Bounce über das LG Gaming Portal oder LG Apps kaufen, erhalten ohne zusätzliche Kosten das herunterladbare Zusatzpaket Retro Party Pack (DLC). Das Paket enthält Vintage-Trikots, klassische Logos, spezielle Spielfeldeffekte und Retro-Accessoires für Spielerfiguren. Kund:innen erhalten außerdem einen Steam-Key,² der den Zugriff auf PC sowie andere mit Steam kompatible Geräte ermöglicht.

Treiber für die Weiterentwicklung des Gaming-Erlebnisses auf dem großen Bildschirm

Das LG Gaming Portal spiegelt das klare Engagement von LG wider, das Gaming-Erlebnis auf dem großen Bildschirm für alle weiter zu verbessern, und bietet eine große Auswahl hochwertiger Inhalte für alle Altersgruppen, Geschmäcker und Erfahrungsstufen. Mit einem kontinuierlich wachsenden Spieleangebot – derzeit mehr als 4.000 Cloud-Games und rund 900 webbasierte Einzel- und Multiplayer-Titel – hat sich laut internen Daten von LG die Zahl der aktiven Nutzer:innen im Jahresvergleich mehr als verdoppelt.³

In diesem Monat wird das LG Gaming Portal auf Kolumbien, Lettland, Serbien, Slowenien sowie Bosnien und Herzegowina ausgeweitet und unterstützt nun außerdem LG TV-Modelle mit webOS 5.0.

Das Smart-TV-Portfolio von LG, darunter die neuesten QNED evo- und Micro RGB-Modelle, bietet ultragroße Bildschirmoptionen ab 100 Zoll sowie direkten Zugang zur Bibliothek des LG Gaming Portals. Nutzer:innen können ohne Konsole, PC oder separaten Download sofort losspielen.

LG setzt weiterhin darauf, das LG Gaming Portal mit attraktiven neuen Titeln und praktischen Funktionen auszubauen, damit Nutzer:innen die Faszination des Gamings auf dem großen Bildschirm direkt auf LG Smart TVs und Smart Monitoren erleben können.

Weitere Neuigkeiten zu LG finden Sie unter www.LGnewsroom.com

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¹ NBA Bounce erscheint auf LG Smart TVs und Monitoren mit webOS 6.0 oder höher in 58 Ländern: Kambodscha, Georgien, Hongkong, Indien, Indonesien, Israel, Japan, Jordanien, Malaysia, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Thailand, Marokko, Albanien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldawien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Ukraine, Vereinigtes Königreich, Kanada, Mexiko, Vereinigte Staaten, Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien und Peru.

² Vorbehaltlich regionaler Einschränkungen.

³ Basierend auf internen Daten für Jänner 2026 und Jänner 2025.