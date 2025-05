Nexus 5X: LG und Google kooperieren beim besten Nexus Smartphone aller Zeiten

Wien, 29. September 2015 – LG Electronics (LG) und Google haben heute das Ergebnis der dritten Zusammenarbeit im Smartphone-Bereich präsentiert – das Nexus 5X. Es verfügt über Googles neuestes Betriebssystem für mobile Geräte, Android 6.0 Marshmallow und liefert beeindruckende Leistung, großartige Bildqualität und erhöhte Sicherheit. Das Beste aus dem Google und LG Know-how in einem Gerät.



Leistungsstarke und schnelle Performance

Das Nexus 5X verfügt über ein 5,2-Zoll 423ppi Full HD IPS-Display für schärfere Bilder und höhere Kontraste auch im Freien: Die weiterentwickelte In-Cell-Touch Technologie sorgt für eine direktere und einfachere Eingabe. Angetrieben von einem Qualcomm Snapdragon-Prozessor 808 meistert das Nexus 5X auch anspruchsvolle Rechenleistungen mühelos. Dank des schnellen Typ-C USB-Anschlusses genügen zehn Minuten Ladezeit, um das Smartphone wieder 4 Stunden nutzen zu können.



Hervorragende Bildqualität bei jedem Licht

Das Nexus 5X setzt auf eine 12,3 MP Kamera auf der Rückseite und auf eine 5 MP Kamera auf der Vorderseite. Sowohl der 1,55-Sensor auf der Rückseite und der 1,4-Sensor vorne absorbieren mehr Licht als alle bisherigen Nexus-Kameras und liefern somit hellere Bilder mit atemberaubenden Details auch bei weniger idealen Verhältnissen. Das Nexus 5X eignet sich ebenso um 4K und Slow-Motion-Videos aufzunehmen, damit ist das Smartphone das beste Multimedia-Nexus am Markt.



Mehr Sicherheit durch Fingerprint

Das Nexus 5X ist sicherer als je zuvor und einfacher in der Anwendung. Nexus 5X Imprint ist ein Fingerabdrucksensor, der bequem auf der Rückseite angebracht ist und der natürlichen Fingerposition entspricht. Eine einzige Berührung des Sensors genügt, um das Smartphone zu aktivieren und zu entsperren. User in den USA können über Imprint sogar Bestellungen aufgeben und Finanz-Transaktionen abwickeln.



„Wir sind begeistert, erneut mit Google zusammenarbeiten zu dürfen, um das Nexus 5X zu entwickeln“, sagte Juno Cho, President und CEO von LG Electronics Mobile Communication. „Dieses Mal wollten wir die beste Hardware für Googles modernste Software bereitstellen und wir sind sehr stolz, das zusammengeführt zu haben.“



„Wir freuen uns über die erneute Partnerschaft mit LG, um eine Weiterentwicklung unseres Publikumslieblings vorzustellen – das Nexus 5X. Android 6.0 Marshmallow ist das beste und schnellste Betriebssystem, das wir je hatten“, sagte Hiroshi Lockheimer, VP Android, Chromecast und Chrome OS bei Google.



Das Nexus 5X kann ab heute zunächst im Google Store (store.google.com) in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Korea und Japan vorbestellt werden. Die Auslieferung startet Ende Oktober. Am 19. Oktober beginnt der Rollout des Nexus 5X in weiteren Märkten. Das Gerät wird ab dem vierten Quartal in knapp 40 Ländern über den Google Store oder über lokale Einzelhandelsgeschäfte erhältlich sein. Preise und Verfügbarkeiten werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.



Nexus 5X Schlüsselspezifikationen:

Chipsatz: 1,8 GHz Qualcomm Snapdragon 808

Betriebssystem: Android 6.0 Marshmallow

Display: 5,2 Zoll Full-HD-IPS (423 ppi)

Speicher: 2 GB RAM LPDDR3 / 16 oder 32 GB eMMC ROM

Kamera: Hinten 12,3 MP mit Blende bis zu F2.0, Vorne: 5MP mit F2.0 Blende

Akku: 2.700mAh eingebaut

Größe: 147 x 72,6 x 7,9 mm

Gewicht: 136 g

Netzwerk: LTE-A Cat 6

Verbindungen: WLAN 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 / NFC / Typ-C USB

Farben: Carbon / Quarz / Ice

Sonstiges: 4K Video / Dual Flash / IR Laser-Autofokus / Fingerabdruck-Sensor

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mit 119 Niederlassungen auf der ganzen Welt und ca. 83.000 Mitarbeitern erzielte LG im Geschäftsjahr 2014 einen Konzernumsatz von rund 56 Milliarden US-Dollar. LG besteht aus vier Business Units – Home Entertainment, Mobile Communication, Home Appliances & Air Solution sowie Vehicle Components – und ist einer der international führenden Hersteller von Flachbildfernsehern, Mobilgeräten, Klimageräten, Waschmaschinen und Kühlschränken. LG Electronics ist ein 2015 ENERGY STAR® Partner des Jahres. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.LGnewsroom.com.



Über LG Electronics Austria GmbH

LG Electronics Austria GmbH ist als Niederlassung zuständig für die Länder Österreich, Schweiz und Slowenien. LG ist in diesen drei Ländern mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation, Haushaltsgeräten und Klimageräten vertreten. Die Niederlassung wurde 2006 gegründet und beschäftigt heute mehr als 70 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics Austria GmbH finden Sie unter www.lg.com/at



Über LG Electronics Mobile Communications Company

Die LG Electronics Mobile Communications Company ist ein international führender Anbieter und Impulsgeber im Bereich Wearables und Mobilkommunikation mit bahnbrechenden Technologien und innovativen Designs. Durch die ständige Entwicklung neuer, wettbewerbsfähiger Technologien auf den Gebieten der Displays, Akkus, Kamera-Optik und LTE-Standards, bietet LG Smartphones und Wearables, die sich perfekt in den Lebensstil zahlreicher Menschen auf der ganzen Welt einfügen. Während LG dafür sorgt, die User Experience mit einzigartigen intuitiven UX weiter zu verbessern, ist das Unternehmen ebenso bestrebt User in die neue Ära des Internets der Dinge (IoT) und der Konvergenz zwischen zahlreicher Geräte wie Smartphones, Tablets, Wearables und Heim-Elektronik zu begleiten.

Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.lg.com.



