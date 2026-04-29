LG Electronics veröffentlicht Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026

Starke Entwicklung in den Bereichen Haushaltsgeräte und Fahrzeuglösungen treibt Quartalsumsatz erstmals über 16,23 Milliarden US-Dollar (23,73 Billionen KRW)

LG Electronics Inc. (LG) gab heute für das erste Quartal 2026 einen konsolidierten Umsatz von 16,23 Milliarden US-Dollar (23,73 Billionen KRW) und ein operatives Ergebnis von 1,14 Milliarden US-Dollar (1,67 Billionen KRW) bekannt.

Der Umsatz erreichte den höchsten Wert, den LG jemals in einem ersten Quartal erzielt hat, und lag 4,3 Prozent über dem Vorjahreswert. Auch beim operativen Ergebnis erzielte LG das drittbeste Ergebnis in einem ersten Quartal in der Unternehmensgeschichte, mit einem Plus von 32,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Kerngeschäftsbereiche des Unternehmens, darunter Haushaltsgeräte und TVs, trugen wesentlich zu den starken Ergebnissen bei. Sie erzielten Marktführerschaft im Premiumsegment und eine robuste Gesamtentwicklung trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit. Der Bereich Fahrzeuglösungen, eine zentrale Säule der B2B-Expansionsstrategie von LG, verzeichnete im ersten Quartal ein stabiles Wachstum. Ein wichtiger Meilenstein: Der gemeinsame Quartalsumsatz des Geschäftsbereichs Fahrzeuglösungen und des Haushaltsgerätebereichs überstieg erstmals 6,84 Milliarden US-Dollar (10 Billionen KRW).

Auch das qualitativ ausgerichtete Wachstum auf Basis von Profitabilität setzte sich in den B2B-Sektoren sowie in den Plattform- und D2X-Geschäften (Direct to Everything) des Unternehmens fort. Der B2B-Umsatz im ersten Quartal stieg um 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr und um 19 Prozent gegenüber dem Vorquartal auf 4,45 Milliarden US-Dollar (6,5 Billionen KRW). Damit machte er 36 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Der Umsatz aus dem Subscription-Geschäft, das sowohl Produkte als auch Dienstleistungen umfasst, stieg auf 437,85 Millionen US-Dollar (640 Milliarden KRW) – ein Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 8 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

Ergebnisse und Ausblick Q1 2026 nach Geschäftsbereichen

LG Home Appliance Solution (HS) Company

Die HS Company erzielte einen Umsatz von 4,75 Milliarden US-Dollar (6,94 Billionen KRW) – ein neuer Quartalsrekord – sowie ein operatives Ergebnis von 389,96 Millionen US-Dollar (570 Milliarden KRW). Das Wachstum wurde durch eine erfolgreiche zweigleisige Strategie getragen, die sowohl Premium- als auch Massenmarktsegmente adressiert, sowie durch die fortgesetzte Expansion des Subscription- und Online-Geschäfts. Trotz steigender Rohstoffkosten und der Auswirkungen von US-Zöllen hielt das Haushaltsgerätegeschäft von LG eine operative Marge von 8,2 Prozent.

Mit Blick auf das zweite Quartal plant LG, das weitere Umsatzwachstum durch die Stärkung des Produktportfolios und die gezielte Bearbeitung wichtiger Märkte im Globalen Süden zu fördern. Zudem wird sich das Unternehmen darauf konzentrieren, die Profitabilität durch Optimierung der Lieferkette und Verbesserungen der Kostenwettbewerbsfähigkeit abzusichern. Darüber hinaus wird LG künftige Wachstumstreiber weiterentwickeln, darunter das Geschäft mit Heimrobotern und Roboterkomponenten.

LG Media Entertainment Solution (MS) Company

Die MS Company verzeichnete einen Umsatz von 3,54 Milliarden US-Dollar (5,17 Billionen KRW) und ein operatives Ergebnis von 254,50 Millionen US-Dollar (372 Milliarden KRW). Die Profitabilität verbesserte sich deutlich gegenüber dem Vorjahr und kehrte im Vergleich zum Vorquartal wieder in die Gewinnzone zurück. Die starke Entwicklung wurde durch hohe Verkäufe im Premiumsegment, das Wachstum des webOS-Plattformgeschäfts sowie laufende Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz bei Marketingkosten und zur Reduktion fixer Kosten getragen.

Im zweiten Quartal wird LG die Profitabilität in den Mittelpunkt stellen und proaktiv auf die Marktnachfrage reagieren, die sich aus großen globalen Sportereignissen ergibt. Darüber hinaus wird das Unternehmen Partnerschaften weiter ausbauen und in Inhalte investieren, um das Wachstum des webOS-Plattformgeschäfts zu beschleunigen.

LG Vehicle Solution (VS) Company

Die VS Company erzielte mit 2,49 Milliarden US-Dollar (3,64 Billionen KRW) Umsatz und 145,04 Millionen US-Dollar (212 Milliarden KRW) operativem Ergebnis jeweils neue Quartalshöchstwerte. Das Umsatzwachstum wurde durch die Premiumisierung von In-Vehicle-Infotainment-Lösungen sowie deren breitere Einführung in einer größeren Bandbreite von Fahrzeugmodellen getrieben, insbesondere bei europäischen Automobilherstellern. Die operative Marge überstieg erstmals 6 Prozent. Auf Basis stabilen Wachstums, getragen durch einen soliden Auftragsbestand, etabliert sich der Geschäftsbereich mit dieser starken Leistung klar als verlässlicher B2B-Ergebnisträger und als Eckpfeiler des breiteren LG-Geschäftsportfolios.

LG Eco Solution (ES) Company

Die ES Company erzielte einen Umsatz von 1,93 Milliarden US-Dollar (2,82 Billionen KRW) und ein operatives Ergebnis von 170,35 Millionen US-Dollar (249 Milliarden KRW). Umsatz und operatives Ergebnis gingen gegenüber dem Vorjahr zurück. Gründe dafür waren eine abgeschwächte lokale Konsumentenstimmung infolge des Konflikts im Nahen Osten sowie gestiegene Personalkosten.

LG plant, nicht-hardwarebasierte Geschäftsbereiche wie Installation und Wartung auszubauen und gleichzeitig den Verkauf regional spezifischer Produkte zu stärken – darunter Unitary-Systeme in Nordamerika und Wärmepumpenlösungen in Europa. Zudem konzentriert sich LG darauf, künftige Wachstumschancen im Markt für Kühllösungen für KI-Rechenzentren zu sichern, indem das Unternehmen sein Portfolio luftgekühlter Lösungen um Flüssigkühltechnologien der nächsten Generation erweitert.

* Umsätze aus TVs und Klimaanlagen wurden nicht berücksichtigt.