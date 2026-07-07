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LG Electronics veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal 2026

CORPORATE07/07/2026
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Q2 Bericht

Unternehmen meldet Rekordumsatz und operativen Gewinn im zweiten Quartal, wobei der Betriebsgewinn des ersten Halbjahres den Gesamtwert des Jahres 2025 übertrifft.

LG Electronics Inc. (LG) gab heute seine vorläufigen Gewinnergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt und meldete einen konsolidierten Umsatz von 23,83 Billionen KRW und einen Betriebsgewinn von 1,58 Billionen KRW.

Sowohl der Umsatz als auch der operative Gewinn erreichten im zweiten Quartal die höchsten Werte in der Unternehmensgeschichte. Im ersten Halbjahr 2026 verzeichnete LG einen konsolidierten Umsatz von 47,56 Billionen KRW und einen Betriebsgewinn von 3,25 Billionen KRW, beides die höchsten Ergebnisse im ersten Halbjahr in der Unternehmensgeschichte. Auch der operative Gewinn im ersten Halbjahr übertraf den gesamten operativen Gewinn von LG für das gesamte Jahr 2025.

Der Umsatz im zweiten Quartal stieg, da die Kerngeschäfte des Unternehmens, darunter Haushaltsgeräte und Fernseher, ihren Umsatz aufgrund ihrer Premium-Marktpositionen ausweiteten. Die saisonale Nachfrage trug zu starken weltweiten Klimaanlagenverkäufen bei, während das anhaltende Wachstum im Fahrzeuglösungsgeschäft trotz anhaltender makroökonomischer und geopolitischer Unsicherheit die Gesamtleistung weiter unterstützte.

Der operative Gewinn übertraf die Markterwartungen deutlich und verdoppelte sich im Jahresvergleich. Das Umsatzwachstum sowie die fortschreitende Expansion von margenreichen Geschäften – darunter die webOS-Plattform, Abonnements und Online-Verkäufe – trug dazu bei, die Gewinnstruktur des Unternehmens zu verbessern. Die Verbesserung spiegelte auch unternehmensweite Bemühungen wider, die Kosteneffizienz und proaktives Management angesichts eines unsicheren Geschäftsumfelds zu steigern.

LG erkannte auch einen einmaligen Gewinn im Zusammenhang mit bestätigten US-Zollrückerstattungen auf zuvor für Exporte in die Vereinigten Staaten gezahlte Zölle. Ohne diesen nicht wiederkehrenden Vorteil verzeichnete der operativen Gewinn im zweiten Quartal weiterhin ein signifikantes Jahreswachstum.

Haushaltsgeräteunternehmen
Das Haushaltsgerätegeschäft von LG wird seine Führungsposition weiterhin durch eine Dual-Track-Strategie stärken, indem sowohl Premium- als auch Volumensegmente gezielt werden. LG erweitert zudem sein B2B-Geschäft, einschließlich gewerblicher Waschlösungen und eingebauter Geräte. Das Komponentenlösungsgeschäft von LG wird das Wachstum weiter beschleunigen, indem es sein Portfolio an Schlüsselsektoren, darunter Kompressoren und Motoren, auf Roboteraktuatoren ausweitet.

Medien- und Unterhaltungsgeschäft
LGs Medien- und Unterhaltungsgeschäft verbesserte seine Leistung im Jahresvergleich weiter, angetrieben von neuen Premium-TV-Produkten wie LG OLED evo und Micro RGB TVs. Das Unternehmen stärkt die strukturellen Grundlagen weiter durch kontinuierliche Bemühungen, die Kostenwettbewerbsfähigkeit zu verbessern, ein solides Bestandsmanagement aufrechtzuerhalten und die Effizienz wettbewerbsfähiger Ausgaben zu steigern.

Fahrzeuglösungsgeschäft
LGs Fahrzeuglösungsgeschäft setzte sein stabiles Wachstum mit solidem Auftragsrückstand und strategischen Partnerschaften mit globalen Automobilherstellern fort. Das Unternehmen sicherte sowohl das Umsatzwachstum als auch die Rentabilität, indem es aktiv auf die steigende Nachfrage nach Premium-Infotainmentsystemen reagierte und seine Position als wichtiger B2B-Wachstumsmotor weiter stärkte. LG wird seine Kostenstruktur im gesamten Geschäftsbereich weiter verbessern und in der zweiten Jahreshälfte ein profitables Wachstum aufrechterhalten.

Eco Solutions Business
Das HVAC-Geschäft von LG verzeichnete ein Umsatzwachstum, das durch eine starke Nachfrage in Auslandsmärkten, einschließlich Europa, während rekordverdächtiger Hitzewellen angetrieben wurde. LG adressiert aktiv die wachsende Nachfrage nach Wärmepumpen und einheitlichen HLK-Lösungen und investiert weiterhin in KI-Rechenzentrumskühlung, um zukünftige Wachstumschancen zu nutzen.

Diese Zahlen sind vorläufige konsolidierte Gewinne basierend auf K-IFRS und dienen als Investorenreferenz vor den endgültigen Gewinnergebnissen von LG Electronics, einschließlich des Nettogewinns. Details zu jedem Unternehmen werden später in diesem Monat offiziell bekannt gegeben.

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