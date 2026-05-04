LG Electronics für Designexzellenz beim Red Dot Design Award 2026 ausgezeichnet

Unternehmen erhält 27 Auszeichnungen, darunter die begehrte „Best of the Best“-Auszeichnung für den LG OLED evo W6 Wallpaper TV

LG Electronics (LG) wurde beim Red Dot Design Award 2026, einem der weltweit führenden Programme für Industriedesign, mit insgesamt 27 Auszeichnungen geehrt – darunter die renommierte „Best of the Best“-Auszeichnung. Diese beeindruckende Bilanz unterstreicht erneut LGs Designführerschaft und folgt auf den Erfolg des Unternehmens beim iF Design Award 2026, bei dem LG 26 Auszeichnungen erhielt.

Der Gewinner der begehrten „Best of the Best“-Auszeichnung beim diesjährigen Red Dot Award, der LG OLED evo W6 Wallpaper TV, verbindet LGs True Wireless-Technologie¹ mit dem ikonischen Wallpaper Design. Der neue Wallpaper TV verfügt über ein Profil im Bereich von neun Millimetern² und liegt dadurch bündig an der Wand an. Wesentliche Komponenten, darunter Stromversorgung und Lautsprecher, sind direkt in den Bildschirm integriert. Die separate Zero Connect Box, an die alle externen Eingänge angeschlossen werden, kann bis zu zehn Meter entfernt platziert werden und ermöglicht so eine aufgeräumte, klare TV-Umgebung ohne sichtbare Kabel. Für diese kabellose Technologie erhielt LG zudem die „True Wireless Lossless Vision“-Zertifizierung von TÜV Rheinland³, die eine unverfälschte Bildqualität bei kabelloser Übertragung bestätigt.

Über den Wallpaper TV hinaus wurde LG für eine breite Palette an Produkten ausgezeichnet, die nahtlos integriertes Design mit verbessertem Nutzerkomfort verbinden. Zu den prämierten Produkten zählen der French-Door-Kühlschrank des Unternehmens mit Zero Clearance™-Scharnier⁴, das eine flexible Installation und eine bündige Platzierung an der Wand ermöglicht, das Klimagerät LG Whisen Objet Collection Cool mit seinem eleganten, minimalistischen Design sowie die LG Sound Suite – ein modulares Home-Audio-System, das immersiven Dolby Atmos-Sound intelligent an die Zuhörer:innen und den jeweiligen Raum anpasst und Kino-Sound ohne komplexe Einrichtung bietet.

Die Designkompetenz des Unternehmens wurde zudem durch innovative Lösungen aus seinen Zukunftsgeschäftsfeldern hervorgehoben. Auch der Heimroboter LG CLOiD, der bei Hausarbeiten unterstützen, menschliche Stimmen und Gesten verstehen und sich über verschiedene Gesichtsausdrücke mitteilen kann, erhielt eine Auszeichnung. Die Inneneinheiten der LG Therma V™ Luft-Wasser-Wärmepumpe (AWHP) – Control Unit, Hydro Unit und Combi Unit – wurden als stilvolle und effiziente Lösung für Heizung und Warmwasserversorgung für ihr harmonisches Design mit intuitiver 6,8-Zoll-Farb-Touchscreen-Oberfläche prämiert. Darüber hinaus wurde der SKS Showroom in Chicago, USA, für sein luxuriöses Raumdesign ausgezeichnet.

Zu den weiteren prämierten Produkten zählen xboom Lautsprecher, UltraGear Gaming-Monitore und LG gram Laptops.

„Wir werden auch weiterhin kundenzentrierte Designs entwickeln, die sich natürlich in Wohnräume einfügen und den Nutzerkomfort verbessern“, sagte Chung Wook-jun, Leiter des Corporate Design Center bei LG Electronics.

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¹ Wireless OLED TV bezieht sich auf die Verbindung zwischen der Zero Connect Box und dem Bildschirm. Visuell verlustfrei, basierend auf internen Testergebnissen nach ISO/IEC 29170-2. Messergebnisse können je nach Verbindungsstatus variieren.

² Die tatsächliche Messung beträgt 9,95 mm und kann je nach Messbedingungen leicht variieren.

³ Visuell verlustfrei auf Basis der TÜV Rheinland-Zertifizierungstests, durchgeführt gemäß ISO/IEC 29170-2. Mess- und Leistungswerte können je nach Verbindungsstatus und Umgebung variieren.

⁴ Für eine optimale Leistung empfiehlt LG einen Abstand von 0,16 Zoll beziehungsweise 4 mm zwischen den Seiten des Kühlschranks und der Wand.