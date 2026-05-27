LG Electronics hebt den Spieltag mit der Einführung von Sports Playbook auf LG Smart TVs auf ein neues Level

Sports Playbook wurde entwickelt, um Fans dabei zu unterstützen, das Geschehen zu verfolgen – mit Echtzeit-Sportstatistiken und Einblicken direkt auf dem Bildschirm.

LG Electronics (LG) hat LG Sports Playbook eingeführt, einen neuen Service für LG Smart TVs, der umfassende Sportdaten auf den großen Bildschirm nach Hause bringt. Sports Playbook liefert Echtzeitdaten und Einblicke und sorgt dafür, dass Fans ihre Lieblingssportarten bequem vom Wohnzimmer aus noch intensiver verfolgen können. Der Service ist ab sofort über LG Apps auf LG Smart TVs mit webOS 5.0 und höher¹ verfügbar und wird in den kommenden Wochen schrittweise über das LG Sports Portal integriert.

Sports Playbook bietet ein ansprechendes Erlebnis mit Funktionen wie:

• Live-Spielupdates: Liefert Echtzeit-Spielstände, Spielpläne und Ligatabellen direkt auf den Bildschirm und hilft Fans, informiert zu bleiben, ohne zwischen verschiedenen Geräten wechseln zu müssen.

• Datenvisualisierung und Spielanalysen: Bietet Analyse-Dashboards mit direkten Vergleichen und wichtigen Spieldaten und stellt Team- oder Spieler:innen-Leistungen sowie Trends in einem klaren, visuellen Format dar.

• Turnierbäume: Zeigt leicht nachvollziehbare Turnierbäume und Serienverläufe, sodass Nutzer:innen Entwicklungen in der Postseason an einem Ort verfolgen können.

Das LG Sports Portal bietet ein umfassendes Sporterlebnis mit Zugang zu Live-Spielen², On-Demand-Inhalten sowie nahezu in Echtzeit verfügbaren Statistiken und Daten für unterstützte Ligen und Regionen – ermöglicht durch Sports Playbook. Das Sports Portal bringt außerdem kostenlose Sportkanäle über LG Channels³, angepasst an die jeweilige Region.

In den USA können Zuschauer:innen über den NFL FAST Channel und den MLB FAST Channel sowie über NCAA Championships Powered by LG Channels ein breites Spektrum an Sportinhalten sehen, darunter Football, Hockey und Baseball – alles derzeit über das Sports Portal verfügbar. In Europa steht dem Publikum eine breite Auswahl an Sportprogrammen wie Fußball, Tennis, Golf und Motorsport über FIFA+, Inter 24/7, MTRSRT1, DP World Tour, Talksport und weitere Angebote zur Verfügung.



Ultragroße TV-Screens für immersive Spiel- und Viewing-Erlebnisse

Sportfans können nun ein noch immersiveres Spielerlebnis auf den neuesten ultragroßen QNED evo und Micro RGB evo TVs von LG genießen. Diese neuesten Modelle wurden für ein Viewing-Erlebnis in Arena-Dimensionen zu Hause entwickelt und bieten großzügige Bildschirmgrößen, lebendige Bildqualität und verbesserten Kontrast. So wird schnelle Action mit größerer Klarheit dargestellt und Zuschauer:innen fühlen sich jedem Spielzug, Match und Moment noch näher.

„Unser Ziel ist es, LG Smart TVs zum echten Zuhause des Sports zu machen, damit Fans mit jedem Moment des Geschehens verbunden bleiben“, sagte Chris Jo, Leiter des webOS Platform Business Center der LG Media Entertainment Solution Company. „Mit Sports Playbook bringen wir Live-Daten, Echtzeit-Einblicke und interaktive Funktionen direkt auf den großen Bildschirm zu Hause und schaffen so ein noch intensiveres Erlebnis, das nicht auf zusätzliche Geräte oder Second Screens angewiesen ist.“

Weitere Informationen zu LG Sports Playbook und dazu, wie LG das Sporterlebnis vor dem Bildschirm neu definiert, finden Sie auf LG.com.

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¹ Verfügbar auf LG Smart TVs und Smart Monitors mit webOS 5.0 und höher in 51 Ländern und Regionen: USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Chile, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich, Serbien, Philippinen, Indien, Thailand, Vietnam, Singapur, Indonesien, Malaysia, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Katar, Südafrika, Nigeria, Ägypten, Australien und Neuseeland.



Unterstützte Ligen und Funktionen können je nach Modell, Plattformversion und Land variieren. Informationen und unterstützte Ligaabdeckung werden entsprechend aktiver Turnierpläne bereitgestellt und können sich ändern, wenn Wettbewerbe beginnen oder enden.

² Der Zugang zu Live-Spielen und On-Demand-Inhalten hängt von der Serviceverfügbarkeit in den jeweiligen Märkten ab. Wo verfügbar, erfolgt der Zugriff über unterstützte Drittanbieter-Dienste und -Kanäle, von denen einige ein Abonnement erfordern können.

³ Die Verfügbarkeit von Sportinhalten auf LG Channels variiert je nach Land und kann sich ändern. LG Sports Playbook integriert keine Daten aus LG Channels.