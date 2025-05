Wechsel in der LG Führungsebene für mehr Flexibilität und schnellere Entscheidungsfindung

Wien, 26. November 2015 – LG Electronics (LG) hat heute Änderungen einiger Schlüssel-Personalien bekannt gegeben und wird damit das Unternehmen noch stärker aufstellen. So werden drei erfahrene Führungskräfte bestellt, die die gesamten Geschäftsbereiche von LG Electronics weltweit leiten werden. Die neue Managementstruktur ist darauf ausgerichtet, den Führungskräften mehr Unabhängigkeit und Verantwortung zu übergeben, um schnelle Entscheidungen fällen zu können, die in der flexibleren Geschäftswelt und den diversifizierten Kundensegmenten benötigt werden.



Die drei Vertreter des Verwaltungsrates* von LG Electronics sind: Jo Seong-jin, President und CEO von Home Appliances & Air Solutions; Juno Cho, President und CEO von Mobile Communications; David Jung, President und CFO. Der derzeitige Vice Chairman und CEO Koo Bon-joon wird sich wieder dem Führungsteam der LG Electronics Muttergesellschaft LG Corp. anschließen.



Die neue Struktur wird jedem der vier LG Unternehmen – Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance & Air Solution und Vehicle Components – mehr Unabhängigkeit sowie Autonomie ermöglichen. Damit sind alle Geschäftsbereiche in der Lage, sich auf die schnell wechselnden Rahmenbedingungen einzustellen und so die Wachstumschancen zu steigern. Gemeinsam mit den bestehenden Führungskräften im Bereich TV, Mobilgeräte und den wachstumsstarken Bereichen wie Automobilkomponenten, Energie, IT und B2B wird man LG weiter vorantreiben.



David Jung wird seiner Verantwortung auch als neuer Corporate Business Administration Officer gerecht, wo er den weltweiten Vertrieb, das Marketing und die gesamte Produktion überwacht und weiterhin als CFO im Amt bleibt.



Executive Vice President, Lee Sang-Bong, Leiter des LG Energy Business Center wird zum President befördert und wird eine erweiterte Rolle als B2B-Officer übernehmen. Er hat damit die Aufsicht über alle B2B Klima- und Energielösungen für Unternehmen.



Der Global Sales und Marketing Officer Wayne Park wird den Titel des Executive Vice President und Head of European Operations übernehmen. Executive Vice President Brian Na wird für LG Overseas Sales und Marketing zuständig sein und hat damit die Aufsicht über 47 LG Vertriebsniederlassungen weltweit.



Alle Personalien treten mit 1. Dezember in Kraft. Ihren Dienst beginnen die neuen Führungskräfte dann mit 1. Jänner 2016. Alle neuen Strukturen werden nach Bestätigung der Aktionärs-Hauptversammlung Anfang 2016 wirksam.



*Nach koreanischem Recht als Mitglieder des Board of Directors, Representative Directors bezeichnet und rechtlich befugt, das Unternehmen nach außen zu vertreten. Weiters sind sie für die Entscheidungsfindung und Umsetzung von Beschlüssen sowie für die allgemeinen Angelegenheiten des Unternehmens zuständig.

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mit 119 Niederlassungen auf der ganzen Welt und ca. 83.000 Mitarbeitern erzielte LG im Geschäftsjahr 2014 einen Konzernumsatz von rund 56 Milliarden US-Dollar. LG besteht aus vier Business Units – Home Entertainment, Mobile Communication, Home Appliances & Air Solution sowie Vehicle Components – und ist einer der international führenden Hersteller von Flachbildfernsehern, Mobilgeräten, Klimageräten, Waschmaschinen und Kühlschränken. LG Electronics ist ein 2015 ENERGY STAR® Partner des Jahres. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.LGnewsroom.com.



Über LG Electronics Austria GmbH

LG Electronics Austria GmbH ist als Niederlassung zuständig für die Länder Österreich, Schweiz und Slowenien. LG ist in diesen drei Ländern mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation, Haushaltsgeräten und Klimageräten vertreten. Die Niederlassung wurde 2006 gegründet und beschäftigt heute mehr als 70 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics Austria GmbH finden Sie unter www.lg.com/at





