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Evaporadora Hi Wall, 9.000 BTU/h, 220 V

Evaporadora Hi Wall, 9.000 BTU/h, 220 V

AMNW09GSAA1
Vista frontal de Evaporadora Hi Wall, 9.000 BTU/h, 220 V AMNW09GSAA1
Front view
Left view
Left view
Right view
Left view
Vista frontal de Evaporadora Hi Wall, 9.000 BTU/h, 220 V AMNW09GSAA1
Front view
Left view
Left view
Right view
Left view

Principais recursos

  • DC Inverter
  • Vasta Gama de Combinação de Unidades
  • Economia de Energia
  • Controles Avançados
  • Unidade Interna Compacta
Mais
AEM73493416
AEM72952915
AEM73493402
AKB74955603
Simples instalação e manutenção1

Simples instalação e manutenção1

Simples instalação e manutenção

A avançada tecnologia inverter LG leva a uma performance superior com um baixo consumo de energia.
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Todas as especificações

CABO DE CONEXÃO

  • Cabo de Alimentação e Comunicação (H07RN-F, incluso terra) (mm² x núcleos)

    1x4

TROCADOR DE CALOR

  • Área de Face (m²)

    0,17

  • Nr.

    1

  • Embalagem (L x A x P) (mm)

    810 x 381 x 246

  • Linhas x Colunas x FPI

    (2 x 15 x 21) x 1

  • Líquido (L x A x P) (mm)

    754 x 308 x 189

POTÊNCIA (EVAPORADORA)

  • A/M/B (W)

    30/18/11

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

  • Caso 1

    60 Hz 220 V~

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

  • Fusível

    Thermal Protector for Fan Motor

  • D.E./D.I. (mm(pol))

    21.5/16.0

MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA

  • Saída (Nº)

    1

  • Tipo

    BLDC

  • Saída (W)

    30

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (UNIDADE INTERNA)

  • Resfriamento ((SH)/H/M/L) (dB(A))

    36 / 28 /22

PESO

  • Líquido (kg)

    6,8

EXTERIOR

  • Cor

    Munsell 7.5BG 10/2

  • RAL (Clássico)

    RAL9016

VENTILADOR INTERNO

  • Vazão de ar (resfriamento,(SH)/H/M/L) (m³/min)

    7.1 / 5.5 / 3.8

  • Tipo

    Cross Flow Fan

CONEXÃO DA TUBULAÇÃO

  • Gás (mm(pol))

    Φ9.52 (3/8)

  • Líquido (mm(pol))

    Φ6.35 (1/4)

CORRENTE (EVAPORADORA)

  • A/M/B (A)

    0.2/0.16/0.1

NÍVEL DE RUÍDO (UNIDADE INTERNA)

  • Resfriamento ((SH)/H/M/L) (dB(A))

    34 / 27 / 22

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