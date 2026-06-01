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Evaporadora Hi Wall, 9.000 BTU/h, 220 V
Todas as especificações
CABO DE CONEXÃO
Cabo de Alimentação e Comunicação (H07RN-F, incluso terra) (mm² x núcleos)
1x4
TROCADOR DE CALOR
Área de Face (m²)
0,17
Nr.
1
Embalagem (L x A x P) (mm)
810 x 381 x 246
Linhas x Colunas x FPI
(2 x 15 x 21) x 1
Líquido (L x A x P) (mm)
754 x 308 x 189
POTÊNCIA (EVAPORADORA)
A/M/B (W)
30/18/11
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Caso 1
60 Hz 220 V~
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
Fusível
Thermal Protector for Fan Motor
D.E./D.I. (mm(pol))
21.5/16.0
MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA
Saída (Nº)
1
Tipo
BLDC
Saída (W)
30
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (UNIDADE INTERNA)
Resfriamento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
36 / 28 /22
PESO
Líquido (kg)
6,8
EXTERIOR
Cor
Munsell 7.5BG 10/2
RAL (Clássico)
RAL9016
VENTILADOR INTERNO
Vazão de ar (resfriamento,(SH)/H/M/L) (m³/min)
7.1 / 5.5 / 3.8
Tipo
Cross Flow Fan
CONEXÃO DA TUBULAÇÃO
Gás (mm(pol))
Φ9.52 (3/8)
Líquido (mm(pol))
Φ6.35 (1/4)
CORRENTE (EVAPORADORA)
A/M/B (A)
0.2/0.16/0.1
NÍVEL DE RUÍDO (UNIDADE INTERNA)
Resfriamento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
34 / 27 / 22
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