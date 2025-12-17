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Split Cassete Inverter, 54.000 BTU/h, Frio, 220V/1
Todas as especificações
CAPACIDADE
Ciclo
Frio
Capacidade de Refrigeração [BTU/h]
54000
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensão, Frequência, Fases [V, Hz, ph]
220/60/1
Potência em Refrigeração [W]
5220
Corrente em Refrigeração [A]
22.7
Consumo Mensal de Energia (com base no ciclo normatizado pelo INMETRO, de 1 hora por dia por mês) [kWh/Mês]
109.6
EER [W/W]
3.03
Classificação Energética
B
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m³/min]
32
Vazão de Ar Unidade Externa (máxima) [m³/min]
90
Nível de Ruido Unidade Interna (alta/média/baixa/mínima) [dB(A)]
42 / 44 / 46
Nivel de Ruido Unidade Externa (máxima) [dB(A)]
55
Faixa de Temperatura Externa para Refrigeração [°C]
-5 ~ 48
CARACTERÍSTICAS
Tecnologia (tipo)
Inverter
Acabamento
Branco
Proteção Anticorrosão
Sim
Jet Cool (resfriamento rápido)
Sim
Modo Sleep (até 7 horas)
Sim
Timer (até 24 horas)
Sim
Modo Soft Dry (suavemente seco)
Sim
Tecnologia CHAOS (brisa natural)
Sim
Deflexão de ar acima e abaixo
Automático
Controle remoto
Sim
Gás Refrigerante
R-410A
DIMENSÕES
Dimensões Unidade Interna (L*A*P) (mm)
840x288x840
Dimensões Painel (L*A*P) (mm)
950 x 25 x 950
Dimensões Unidade Externa (L*A*P) (mm)
950 x 1170 x 330
Peso Líquido Unidade Interna (kg)
28
Peso Líquido Painel (kg)
5
Peso Líquido Unidade Externa (kg)
79.1
Embalagem Unidade Interna (L*A*P) (mm)
922 x 360 x 917
Embalagem Painel (L*A*P) (mm)
1033 x 1029 x 112
Embalagem Unidade Externa (L*A*P) (mm)
1140 x 1252 x 461
Peso Bruto Unidade Interna (kg)
33
Peso Bruto Painel (kg)
8.8
Peso Bruto Unidade Externa (kg)
89.3
Diâmetro da Tubulação (linha de líquido) [mm (pol)]
9.52 (3/8)
Diâmetro da Tubulação (linha de gás) [mm (pol)]
19.05 (3/4)
Comprimento maximo da linha [m]
50
Desnível maximo [m]
30
Código de Barras (unidade interna)
8806087271324
Código de Barras (painel)
8801031481828
Código de Barras (unidade externa)
8806087271454