Ar Condicionado LG Cassete 1 - via Inverter 18.000 BTU/h 220V AT-W18GTLP1

*A redução no desempenho na remoção de poeira fina do kit de purificação foi testado pela TUV Rheinland através da disposição de cloreto de potássio em um ambiente controlado de 4m X 2.5m X 3m. O kit (PTAHTP0, PAH-TUP0M) funcionou por 35 minuts para peira fina de 50 nanômetros e 41 minutos para peira de 100 nanômetros e o resultado foi de 99,9% de redução da poeira de 50nm e 100nm (o teste foi baseado nos padrões norte coreanos SPS-KACA002-132: 2018). Os resultados dependem do ambiente.

**O desempenho de remoção de bactérias aerotransportada foi testado pela TUV Rheinland injetando Staphylococcus epidermidis (1×105 CFU) em uma ambiente controlado de 60 m³. O kit de purificação (modelo PAH-TUP0M) funcionou durante 60 minutos, o resultado foi a redução de 91,2% na quantidade de bactérias no ambiente. Os resultados dependem do ambiente.

***O desempenho da remoção de vírus aerotransportados foi testado pela TUV Rheinland injetando o vírus Phi-X174 em um ambiente controlado de 60 m³. O kit de purificação (modelo PAH-TUP0M) funcionou duante 30 minutos e a redução total foi de 95,3% na concentração de vírus. Os resultados podem variar de acordo com o ambiente.