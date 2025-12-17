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Ar Condicionado LG Cassete 1 - via Inverter 24.000 BTU/h 220V AT-W24GTLP1
Principais recursos
- Compacto: 13,2 cm de altura
- Inverter
- Serpentina Black Fin
Cassete 1 - via LG
O design elegante do cassete 1 - via se adequa a qualquer ambiente, pois não tem dutos aparentes.
*O kit de purificação de ar é um item opcional
Pré-filtro
Eletrificação da Poeira
Filtro MP 1,0
Filtro desodorizante
Ionizador
*A redução no desempenho na remoção de poeira fina do kit de purificação foi testado pela TUV Rheinland através da disposição de cloreto de potássio em um ambiente controlado de 4m X 2.5m X 3m. O kit (PTAHTP0, PAH-TUP0M) funcionou por 35 minuts para peira fina de 50 nanômetros e 41 minutos para peira de 100 nanômetros e o resultado foi de 99,9% de redução da poeira de 50nm e 100nm (o teste foi baseado nos padrões norte coreanos SPS-KACA002-132: 2018). Os resultados dependem do ambiente.
**O desempenho de remoção de bactérias aerotransportada foi testado pela TUV Rheinland injetando Staphylococcus epidermidis (1×105 CFU) em uma ambiente controlado de 60 m³. O kit de purificação (modelo PAH-TUP0M) funcionou durante 60 minutos, o resultado foi a redução de 91,2% na quantidade de bactérias no ambiente. Os resultados dependem do ambiente.
***O desempenho da remoção de vírus aerotransportados foi testado pela TUV Rheinland injetando o vírus Phi-X174 em um ambiente controlado de 60 m³. O kit de purificação (modelo PAH-TUP0M) funcionou duante 30 minutos e a redução total foi de 95,3% na concentração de vírus. Os resultados podem variar de acordo com o ambiente.
*O isolamento mais seguro é aplicado aos produtos desde Maio de 2021. Para mais informações sobre o produto, entre em contato com a LG Business Solutions Brasil
Monitoramento da Qualidade do Ar em Tempo Real
Image of a product being controlled on the individual controller, and mobile.
Fluxo de Ar Amplo e Resfriamento Confortável
Flexibilidade na Instalação
Controle Remoto via Aplicativo LG ThinQ™
Image of a product being controlled on the LG ThinQ.
*Dependendo do modelo do produto, pode ser necessária a aquisição de um modem wi-fi adicional para habilitar a função.
Todas as especificações
CLASSIFICAÇÃO
Chassi
TT
CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO
Nominal (BTU/h)
21000
Nominal (kW)
6.155
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO
Nominal (BTU/h)
23000
Nominal (kW)
6.741
VENTILADOR INTERNO
Fluxo de Ar (Mín ~ Máx) (m³/min)
12~16
Fluxo de Ar (SA/A/M/B) (m³/min)
- / 16 / 14 / 12
Quantidade (EA)
1
Tipo
CFF
MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA
Saída (Nº)
1
Saída (W)
30
Tipo
BLDC
TROCADOR DE CALOR
Área de Face (m²)
0.24
Nº
1
Linhas x Colunas x FPI
2 x 12 x 18
Tipo de Serpentina
Slit(Half)
PESO
Líquido (kg)
14.5
Embalagem (kg)
17.5
TUBULAÇÃO DE DRENAGEM (USANDO BOMBA DE DRENAGEM)
O.D / I.D (mm(inch))
Φ32(1-1/4)/Φ25(31/32)
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
Fusível
O
Protetor de Sobrecarga do Motor do Ventilador
Thermal Protector for Fan Motor
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (UNIDADE INTERNA)
Resfriamento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
- / 46 / 43 / 40
Aquecimento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
- / 46 / 43 / 40
REFRIGERANTE
Tipo
R410A
EXTERIOR
Cor
White
RAL (Clássico)
RAL 9003
CABO DE CONEXÃO
Cabo de Alimentação e Comunicação (H07RN-F, incluso terra) (mm² x núcleos)
0.75 x 4
DIMENSÕES
Líquido (W x H x D) (mm)
1180 x 132 x 450
Embalagem (L x A x P) (mm)
1445 x 252 x 538
SOQUETE PARA CONEXÃO DA TUBULAÇÃO
Tipo de Conexão (Gás)
Flare
Tipo de Conexão (Líquido)
Flare
Gás (mm(pol))
Φ15.88 (5/8)
Líquido (mm(pol))
Φ9.52 (3/8)
PADRÃO DE MEDIÇÃO (NÍVEL DE PRESSÃO)
Padrão de Medição (Nível de Pressão)
ISO 3745
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Caso 1
60 Hz 220 V~
Faixa llimite de Tensão (Caso 1) (V)
198 ~ 242
FILTRO DE AR
Tipo
Long Life