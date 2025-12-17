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Ar Condicionado LG Round Cassete 60.000 BTU/h 220V ATNW60GYLP0
Principais recursos
- Inverter
- Fluxo de Ar Contínuo
- Tecnologia Inverter
Fluxo de Ar Perfeitamente Uniforme
O LG Round Cassete montado no teto dispersa o fluxo de ar visível em 360 graus. Luzes em forma de cone flanqueiam a sala, estabelecendo simetria.
Todas as especificações
CLASSIFICAÇÃO
Chassi
TY
POTÊNCIA (EVAPORADORA)
A/M/B (W)
90/63/40
VENTILADOR INTERNO
Tipo
3D Turbo Fan
MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA
Saída (Nº)
1
Saída (W)
136
Tipo
BLDC
TROCADOR DE CALOR
Nº
2
Linhas x Colunas x FPI
2 x 12 x 21 1EA / 1 x 12 x 21 1EA
Tipo de Serpentina
Slit(Half)
PESO
Líquido (kg)
30
Embalagem (kg)
36
REFRIGERANTE
Tipo
R410A
Tipo de Controle
Electronic Expansion Valve
EXTERIOR
Cor
Dark Brown(Side Cabinet) / White(Grille, Deco)
CABO DE CONEXÃO
Cabo de Alimentação e Comunicação (H07RN-F, incluso terra) (mm² x núcleos)
1.0X4C
DIMENSÕES
Líquido (W x H x D) (mm)
1050 x 330 x 1050
Embalagem (L x A x P) (mm)
1120 x 388 x 1120
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Caso 1
1Φ, 220 V, 60 Hz
TIPO DE ALIMENTAÇÃO DA EVAPORADORA
Tipo de Alimentação da Evaporadora
From outdoor unit
TAXA DE DESUMIDIFICAÇÃO
Taxa de Desumidificação (l/h))
4.9
FILTRO DE AR
Tipo
Longlife