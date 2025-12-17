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Ar Condicionado LG Round Cassete 60.000 BTU/h 220V ATNW60GYLP0
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Principais recursos

  • Inverter
  • Fluxo de Ar Contínuo
  • Tecnologia Inverter

Fluxo de Ar Perfeitamente Uniforme

O Round Cassete LG resfria uma ampla área devido ao seu design redondo. Além disso, com um fluxo de ar maior e direcionado, o ambiente é condicionado de maneira uniforme

O LG Round Cassete montado no teto dispersa o fluxo de ar visível em 360 graus. Luzes em forma de cone flanqueiam a sala, estabelecendo simetria.

Instalação e Manutenção Convenientes

Ambos os tubos de dreno e refrigerante ficam no mesmo lado, tornando a instalação mais rápida e fácil. A caixa de controle está na parte externa do produto, facilitando o serviço
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Todas as especificações

CLASSIFICAÇÃO

  • Chassi

    TY

POTÊNCIA (EVAPORADORA)

  • A/M/B (W)

    90/63/40

VENTILADOR INTERNO

  • Tipo

    3D Turbo Fan

MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA

  • Saída (Nº)

    1

  • Saída (W)

    136

  • Tipo

    BLDC

TROCADOR DE CALOR

  • 2

  • Linhas x Colunas x FPI

    2 x 12 x 21 1EA / 1 x 12 x 21 1EA

  • Tipo de Serpentina

    Slit(Half)

PESO

  • Líquido (kg)

    30

  • Embalagem (kg)

    36

REFRIGERANTE

  • Tipo

    R410A

  • Tipo de Controle

    Electronic Expansion Valve

EXTERIOR

  • Cor

    Dark Brown(Side Cabinet) / White(Grille, Deco)

CABO DE CONEXÃO

  • Cabo de Alimentação e Comunicação (H07RN-F, incluso terra) (mm² x núcleos)

    1.0X4C

DIMENSÕES

  • Líquido (W x H x D) (mm)

    1050 x 330 x 1050

  • Embalagem (L x A x P) (mm)

    1120 x 388 x 1120

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

  • Caso 1

    1Φ, 220 V, 60 Hz

TIPO DE ALIMENTAÇÃO DA EVAPORADORA

  • Tipo de Alimentação da Evaporadora

    From outdoor unit

TAXA DE DESUMIDIFICAÇÃO

  • Taxa de Desumidificação (l/h))

    4.9

FILTRO DE AR

  • Tipo

    Longlife

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.