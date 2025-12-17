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Ar Condicionado Split Duto

Ar Condicionado Split Duto

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Ar Condicionado Split Duto

AB-Q36GM2A2
LG Ar Condicionado Split Duto, AB-Q36GM2A2
LG Ar Condicionado Split Duto, AB-Q36GM2A2

Principais recursos

  • Capacidade 36kBTU
  • Controle E.S.P. (Pressão Estática Externa)
  • Controle de Temperatura por Dois Sensores
  • Compacto
  • Manutenção e Instalação Simples
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Todas as especificações

CAPACIDADE

  • Ciclo

    Frio

  • Capacidade de Refrigeração (BTU/h)

    11.370 a 39.810

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  • Alimentação (V/Hz/F)

    220/60/1

  • Corrente de Refrigeração (A)

    14.3

  • EER (W/W)

    3.03

  • SEER/SCOP (BTU/W.h)

    16

  • Diâmetro da Tubulação de Líquido [mm (pol)]

    ø 9,52 (3/8)

  • Diâmetro da Tubulação de Gás [mm (pol)]

    ø 15,88 (5/8)

  • Vazão de ar da unidade interna (m³/min)

    32

  • Vazão de ar da unidade externa (m³/min)

    58

  • Nível de ruído da unidade interna (H/M/L) (dB)

    42 / 39 / 36

  • Nível de ruído da unidade externa (dB)

    51

  • Dimensões da unidade interna (L x A x P) (mm)

    1.250 x 270 x 700

  • Dimensões da unidade externa (L x A x P) (mm)

    950 x 834 x 330

  • Peso líquido da unidade interna (kg)

    35.1

  • Peso líquido da unidade externa (kg)

    56

CARACTERÍSTICAS

  • Função de JET COOL (Resfriamento rápido)

    Não

  • Modo Sleep

    Não

  • Timer

    Não

  • Controle E.S.P (Pressão Estática Externa)

    Sim

  • Modo Soft dry

    Sim

  • Controle em Grupo

    Sim

  • Controle de Temperatura por Dois Sensores

    Sim

  • Controle Remoto com Fio

    Sim

  • Controle Remoto sem Fio

    Não

  • Gás Refrigerante

    R410 A

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.