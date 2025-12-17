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Ar Condicionado Split Duto
Todas as especificações
CAPACIDADE
Ciclo
Frio
Capacidade de Refrigeração (BTU/h)
54,000
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentação (V/Hz/F)
220/60/1
Corrente de Refrigeração (A)
22.7
EER (W/W)
3.03
SEER/SCOP (BTU/W.h)
16
Diâmetro da Tubulação de Líquido [mm (pol)]
ø 9,52 (3/8)
Diâmetro da Tubulação de Gás [mm (pol)]
ø 19,05 (3/4)
Vazão de ar da unidade interna (m³/min)
50
Vazão de ar da unidade externa (m³/min)
90
Nível de ruído da unidade interna (H/M/L) (dB)
46 / 44 / 42
Nível de ruído da unidade externa (dB)
55
Dimensões da unidade interna (L x A x P) (mm)
1.250 x 360 x 700
Dimensões da unidade externa (L x A x P) (mm)
950 x 1.170 x 330
Peso líquido da unidade interna (kg)
42.3
Peso líquido da unidade externa (kg)
79.1
CARACTERÍSTICAS
Função de JET COOL (Resfriamento rápido)
Não
Modo Sleep
Não
Timer
Não
Controle E.S.P (Pressão Estática Externa)
Sim
Modo Soft dry
Sim
Controle em Grupo
Sim
Controle de Temperatura por Dois Sensores
Sim
Controle Remoto com Fio
Sim
Controle Remoto sem Fio
Não
Gás Refrigerante
R410 A