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Ar Split Cassete 18.000 BTU/h Quente / Frio
Todas as especificações
CAPACIDADE
Ciclo
Quente/Frio
Capacidade de Refrigeração [BTU/h]
18000
Capacidade de Aquecimento [BTU/h]
18000
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensão, Frequência, Fases [V, Hz, ph]
220/60/1
Potência em Refrigeração [W]
1860
Potência em Aquecimento [W]
1830
Corrente em Refrigeração [A]
8.4
Corrente em Aquecimento [A]
8.1
Consumo Mensal de Energia (com base no ciclo normatizado pelo INMETRO, de 1 hora por dia por mês) [kWh/Mês]
39.1
EER [W/W]
2.84
Classificação Energética
C
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m³/min]
12
Vazão de Ar Unidade Externa (máxima) [m³/min]
45
Nível de Ruido Unidade Interna (alta/média/baixa/mínima) [dB(A)]
38 / 37 / 33
Nivel de Ruido Unidade Externa (máxima) [dB(A)]
53
Desumidificação [l/h]
2.4
Faixa de Temperatura Externa para Refrigeração [°C]
21 ~ 54
Faixa de Temperatura Externa para Aquecimento [°C]
-5 ~ 18
CARACTERÍSTICAS
Tecnologia (tipo)
Convencional
Acabamento
Branco
Proteção Anticorrosão
Sim
Jet Cool (resfriamento rápido)
Sim
Modo Sleep (até 7 horas)
Sim
Timer (até 24 horas)
Sim
Modo Soft Dry (suavemente seco)
Sim
Tecnologia CHAOS (brisa natural)
Sim
Deflexão de ar acima e abaixo
Automático
Controle remoto
Sim
Gás Refrigerante
R-22
DIMENSÕES
Dimensões Unidade Interna (L*A*P) (mm)
570 x 256 x 570
Dimensões Painel (L*A*P) (mm)
700 x 30 x 700
Dimensões Unidade Externa (L*A*P) (mm)
840 x 575 x 275
Peso Líquido Unidade Interna (kg)
15.9
Peso Líquido Painel (kg)
3
Peso Líquido Unidade Externa (kg)
45.1
Embalagem Unidade Interna (L*A*P) (mm)
667 x 327 x 646
Embalagem Painel (L*A*P) (mm)
785 x 100 x 780
Embalagem Unidade Externa (L*A*P) (mm)
1022 x 660 x 377
Peso Bruto Unidade Interna (kg)
18
Peso Bruto Painel (kg)
5
Peso Bruto Unidade Externa (kg)
48.5
Diâmetro da Tubulação (linha de líquido) [mm (pol)]
6.35 (1/4)
Diâmetro da Tubulação (linha de gás) [mm (pol)]
12.7 (1/2)
Comprimento maximo da linha [m]
30
Desnível maximo [m]
20
Código de Barras (unidade interna)
8801031637973
Código de Barras (painel)
8801031053667
Código de Barras (unidade externa)
8801031637997