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Split Teto, 36.000 BTU/h, Frio, 220V/1
Todas as especificações
CAPACIDADE
Ciclo
Frio
Capacidade de Refrigeração [BTU/h]
36000
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensão, Frequência, Fases [V, Hz, ph]
220/60/1
Corrente de Refrigeração (A)
17
EER (Btu/h.W)
2,85
Classificação Energética
C
Potência em Refrigeração [W]
3700
Consumo Mensal de Energia (com base no ciclo normatizado pelo INMETRO, de 1 hora por dia por mês) [kWh/Mês]
77.7
EER [W/W]
2.85
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m³/min]
25
Vazão de Ar Unidade Externa (máxima) [m³/min]
65
Nível de Ruido Unidade Interna (alta/média/baixa/mínima) [dB(A)]
53 / 51 / 49
Nivel de Ruido Unidade Externa (máxima) [dB(A)]
60
Desumidificação [l/h]
4.5
Faixa de Temperatura Externa para Refrigeração [°C]
21 ~ 48
CARACTERÍSTICAS
Jet Cool (Resfriamento rápido)
Sim
Modo Soft Dry (Suavemente seco)
Sim
Deflexão de ar acima e abaixo
Automático
Deflexão de ar direita e esquerda
Manual
Tecnologia (tipo)
Convencional
Acabamento
Branco
Gás Refrigerante
R-22
Controle remoto
Sim
Proteção anticorrosão
Sim
Modo Sleep (até 7 horas)
Sim
Timer (até 24 horas)
Sim
Tecnologia CHAOS (brisa natural)
Sim
DIMENSÕES
Dimensões Unidade Interna (L*A*P) (mm)
1350 x 220 x 650
Dimensões Unidade Externa (L*A*P) (mm)
870 x 1060 x 320
Comprimento máximo da Linha[m]
30
Peso Líquido Unidade Interna (kg)
30
Peso Líquido Unidade Externa (kg)
66
Diâmetro da Tubulação Linha líquido (pol/mm)
9.52 (3/8)
Diâmetro da Tubulação Linha de Gás (pol/mm)
15.88 (5/8)
Embalagem Unidade Interna (L*A*P) (mm)
747 x 1452 x 316
Embalagem Unidade Externa (L*A*P) (mm)
1048 x 1140 x 440
Peso Bruto Unidade Interna (kg)
36
Peso Bruto Unidade Externa (kg)
72
Desnível maximo [m]
20
Código de Barras (unidade interna)
7893299636004
Código de Barras (unidade externa)
7893299636011