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Ar Condicionado Split Teto

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Ar Condicionado Split Teto

AV-Q36GM1A0
LG Ar Condicionado Split Teto, AV-Q36GM1A0
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Principais recursos

  • Maior Capacidade Inverter 36kBTU
  • Baixo nível de ruído 42 dB
  • Maior fluxo de ar 15m
  • Apenas 35kg
  • Fácil instalação
  • Controle de temperatura por dois sensores
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Todas as especificações

CAPACIDADE

  • Ciclo

    Frio

  • Capacidade de Refrigeração (BTU/h)

    36,000

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

  • Alimentação (V/Hz/F)

    220/60/1

  • Corrente de Refrigeração (A)

    15.8

  • EER (W/W)

    3.03

  • Classificação Energética

    B

  • Potência em Refrigeração (W)

    3,480

  • Consumo mensal de energia (Com base no ciclo normatizado pelo INMETRO, de 1 hora por dia por mês)(kWh/Mês)

    73.1

  • Vazão de ar da unidade interna (M³/Min)

    27

  • Vazão de ar da unidade externa (M³/Min)

    70x1

  • Nível de ruído da unidade interna (H/M/L) (dB)

    47/45/42

  • Nível de ruído da unidade externa (dB)

    54

CARACTERISTICAS

  • Função de JET COOL (Resfriamento rápido)

    Sim

  • Modo Sleep

    Sim

  • Timer

    Sim

  • Modo Soft dry

    Não

  • Deflexão de ar acima e abaixo

    Automático

  • Deflexão de ar direita e esquerda

    Não

  • Controle remoto

    Sim

  • Gás refrigerante

    R410 A

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.