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Ar Condicionado Split Teto
Todas as especificações
CAPACIDADE
Ciclo
Frio
Capacidade de Refrigeração (BTU/h)
46,000
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Alimentação (V/Hz/F)
220/60/1
Corrente de Refrigeração (A)
20.2
EER (W/W)
3.03
Classificação Energética
B
Potência em Refrigeração (W)
4,445
Consumo mensal de energia (Com base no ciclo normatizado pelo INMETRO, de 1 hora por dia por mês)(kWh/Mês)
93.3
Vazão de ar da unidade interna (M³/Min)
41
Vazão de ar da unidade externa (M³/Min)
70x1
Nível de ruído da unidade interna (H/M/L) (dB)
48/45/42
Nível de ruído da unidade externa (dB)
55
CARACTERISTICAS
Função de JET COOL (Resfriamento rápido)
Sim
Modo Sleep
Sim
Timer
Sim
Modo Soft dry
Não
Deflexão de ar acima e abaixo
Automático
Deflexão de ar direita e esquerda
Não
Controle remoto
Sim
Gás refrigerante
R410 A